НАТО має 2-3 роки, щоб підготуватись до війни з РФ, - голова Збройних сил Норвегії Крістофферсен
Голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що в Північноатлантичного альянсу є ще два-три роки для того, щоб підготуватись до збройного конфлікту з Росією.
Про це він заявив у інтерв'ю виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Генерал зазначив, що раніше в НАТО давали Росії до десяти років для відновлення військового потенціалу, виснаженого повномасштабним вторгненням в Україну.
"Але я думаю, що тепер у нас знову менш як 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії. У неї піде певний час, що дає нам вікно на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з підтримкою України",– сказав Крістофферсен.
За його словами, за останній рік позиції Росії біля кордонів його країни значно не змінились, і це дозволяє Осло виконати вимоги для посилення обороноздатності, про які домовились у межах НАТО.
"Тож ми можемо наповнити ці плани і ці рішення змістом протягом наступних років, але нам потрібно прискоритись. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути готовими до всього, що може статися", - резюмував очільник Збройних Сил Норвегії.
Раніше глава МЗС Латвії Байба Браже заявляла, що не зважаючи на те, що прямої військової загрози з боку РФ для НАТО немає, проте країни-члени Альянсу готуються до різних сценаріїв, зокрема нападу російських військ.
Будь ласка, зачекайте...
Час потрібно рахувати місяцями.
А вони вже повинні бути готові, а не орбона танцювати.
А якщо брати до уваги що Трамп зможе (?) перемогти на президентських перегонах, то усе буде швидче чім НАТО думае.
Аби поржати?
Ну, ну…
Але промисловий комплекс москалів працює і по ньому,не дозволяють ракетами стріляти
На сьогодні кндр вже виробляє стільки снарядів скільки вся обєднана європа.
Косоокий вже сказав вчора що готовий воювати за Тайвань, а він просто так нічого не каже.
А ось Захід ще не прокинувся…
Норвезькою мовою написано "Ні!"
Паливо-мастильні одразу будуть уражені.
Запасайтесь бетонними виробами.
Вже зараз робіть ре локацію оборонних підприємств(бажано, під землю).
Збільшуйте та мотивуйте громадян до придбання цивільної зброї.
Хім захист і тд.