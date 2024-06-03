НАТО має 2-3 роки, щоб підготуватись до війни з РФ, - голова Збройних сил Норвегії Крістофферсен

Голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що в Північноатлантичного альянсу є ще два-три роки для того, щоб підготуватись до збройного конфлікту з Росією.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Генерал зазначив, що раніше в НАТО давали Росії до десяти років для відновлення військового потенціалу, виснаженого повномасштабним вторгненням в Україну.

"Але я думаю, що тепер у нас знову менш як 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії. У неї піде певний час, що дає нам вікно на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з підтримкою України",– сказав Крістофферсен.

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За його словами, за останній рік позиції Росії біля кордонів його країни значно не змінились, і це дозволяє Осло виконати вимоги для посилення обороноздатності, про які домовились у межах НАТО.

"Тож ми можемо наповнити ці плани і ці рішення змістом протягом наступних років, але нам потрібно прискоритись. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути готовими до всього, що може статися", - резюмував очільник Збройних Сил Норвегії.

Раніше глава МЗС Латвії Байба Браже заявляла, що не зважаючи на те, що прямої військової загрози з боку РФ для НАТО немає, проте країни-члени Альянсу готуються до різних сценаріїв, зокрема нападу російських військ.