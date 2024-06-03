НАТО имеет 2-3 года, чтобы подготовиться к войне с РФ, - глава Вооруженных сил Норвегии Кристоферсен
Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у Североатлантического альянса есть еще два-три года для того, чтобы подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.
Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Генерал отметил, что ранее в НАТО давали России до десяти лет для восстановления военного потенциала, истощенного полномасштабным вторжением в Украину.
"Но я думаю, что теперь у нас снова менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. У нее уйдет определенное время, что дает нам окно на следующие два-три года, чтобы восстановить наши силы, восстановить наши запасы одновременно с поддержкой Украины",- сказал Кристофферсен.
По его словам, за последний год позиции России у границ его страны значительно не изменились, и это позволяет Осло выполнить требования для усиления обороноспособности, о которых договорились в рамках НАТО.
"Поэтому мы можем наполнить эти планы и эти решения содержанием в течение следующих лет, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему, что может произойти", - резюмировал глава Вооруженных сил Норвегии.
Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявляла, что несмотря на то, что прямой военной угрозы со стороны РФ для НАТО нет, однако страны-члены Альянса готовятся к различным сценариям, в частности нападения российских войск.
Пожалуйста, подождите...
Час потрібно рахувати місяцями.
А вони вже повинні бути готові, а не орбона танцювати.
А якщо брати до уваги що Трамп зможе (?) перемогти на президентських перегонах, то усе буде швидче чім НАТО думае.
Аби поржати?
Ну, ну…
Але промисловий комплекс москалів працює і по ньому,не дозволяють ракетами стріляти
На сьогодні кндр вже виробляє стільки снарядів скільки вся обєднана європа.
Косоокий вже сказав вчора що готовий воювати за Тайвань, а він просто так нічого не каже.
А ось Захід ще не прокинувся…
Норвезькою мовою написано "Ні!"
Паливо-мастильні одразу будуть уражені.
Запасайтесь бетонними виробами.
Вже зараз робіть ре локацію оборонних підприємств(бажано, під землю).
Збільшуйте та мотивуйте громадян до придбання цивільної зброї.
Хім захист і тд.