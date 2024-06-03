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НАТО имеет 2-3 года, чтобы подготовиться к войне с РФ, - глава Вооруженных сил Норвегии Кристоферсен

Росія може напасти на НАТО за 2-3 роки

Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у Североатлантического альянса есть еще два-три года для того, чтобы подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Генерал отметил, что ранее в НАТО давали России до десяти лет для восстановления военного потенциала, истощенного полномасштабным вторжением в Украину.

"Но я думаю, что теперь у нас снова менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. У нее уйдет определенное время, что дает нам окно на следующие два-три года, чтобы восстановить наши силы, восстановить наши запасы одновременно с поддержкой Украины",- сказал Кристофферсен.

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По его словам, за последний год позиции России у границ его страны значительно не изменились, и это позволяет Осло выполнить требования для усиления обороноспособности, о которых договорились в рамках НАТО.

"Поэтому мы можем наполнить эти планы и эти решения содержанием в течение следующих лет, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему, что может произойти", - резюмировал глава Вооруженных сил Норвегии.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявляла, что несмотря на то, что прямой военной угрозы со стороны РФ для НАТО нет, однако страны-члены Альянса готовятся к различным сценариям, в частности нападения российских войск.
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Топ комментарии
+12
то, може, тавой, краще придушити ту гніду зараз, а не чекати на третю світову?...
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03.06.2024 23:43
+7
Так ,нарешті НАТО зрозуміло шо у московії весь нацзборняк хочуть прийти до ЄС...гвалтувати ,вбивати ,грабувати ...відпрацювали показово в Україні ,переляк отримали ЄС... питання до НАТО , ви скоти безполі ...чому все це допустили ...війну ,знущання з українців ?! Де ваші мізки були 20 потому ?!!!
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03.06.2024 23:45
+6
Да шо ви всі рогами впираєтесть в цих кацапів. Кацапи зможуть! А не зможуть кацапи то косоокі чи іранці з кндр зроблять.
На сьогодні кндр вже виробляє стільки снарядів скільки вся обєднана європа.
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03.06.2024 23:47
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Правила форума Совет форумчан
то, може, тавой, краще придушити ту гніду зараз, а не чекати на третю світову?...
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03.06.2024 23:43 Ответить
Не мае НАТО двох років!!!

Час потрібно рахувати місяцями.

А вони вже повинні бути готові, а не орбона танцювати.

А якщо брати до уваги що Трамп зможе (?) перемогти на президентських перегонах, то усе буде швидче чім НАТО думае.
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03.06.2024 23:58 Ответить
Немає ніяких місяців, мені кума в вайфбері писала, що інфа сто відсотків з генштабу рф, що вони нападуть вже через тиждень, у них для цього є дофіга зайвої зброї та військових, а у НАТО нема навіть жодного літака, ракети чи танка, це ж кожному експерту зрозуміло.
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04.06.2024 03:10 Ответить
Жартуешь? Смішно?
Аби поржати?

Ну, ну…
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04.06.2024 04:43 Ответить
Не зможуть москалі наробити стільки ракет і бронетехніки за два три роки.То був запас совка.Великий запас.Навіть ракет ще було багато з совка.

Але промисловий комплекс москалів працює і по ньому,не дозволяють ракетами стріляти
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03.06.2024 23:43 Ответить
Да шо ви всі рогами впираєтесть в цих кацапів. Кацапи зможуть! А не зможуть кацапи то косоокі чи іранці з кндр зроблять.
На сьогодні кндр вже виробляє стільки снарядів скільки вся обєднана європа.
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03.06.2024 23:47 Ответить
Не зможуть,їм самим ракети потрібні.Бо чим будуть вимахуватися?США взагалі не воює вже так снарядами,як в другу світову.В Іраку може було більше цих самих снарядів і танків було 4 тисячі.
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04.06.2024 00:54 Ответить
Так все тільки починається.
Косоокий вже сказав вчора що готовий воювати за Тайвань, а він просто так нічого не каже.
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04.06.2024 01:18 Ответить
Не переймайтесь. У китайців завжди перемагав калькулятор, у кацапів телевізор, а у нас холодильник.
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04.06.2024 01:33 Ответить
🤣
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04.06.2024 01:42 Ответить
Каже.Останнє китайське попередження.Китайці обкакаються проти США.Дрончиками проти США не повоюєш,а на морях в США флот сильніший.Авіації в китайців на морях мало.Переважна більшість кораблів і човнів в США,з крилатими ракетами.
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04.06.2024 01:44 Ответить
А проти 10 мільйонів дебілів з одним автоматом,котрі по четверо на гольфкарах лізтимуть по полях,чим воювати? Хаймарс на кожну групку?З А10 ганятись?Оту снаряди і згодяться
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04.06.2024 06:29 Ответить
За парашу хвилюватися не требо. Вони вже перебудували країну під війну.

А ось Захід ще не прокинувся…
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04.06.2024 00:00 Ответить
Для України їхня перебудова підходить,а для НАТО ні.юПо москалям то Томагавки не прилітають і інші балванки практично також.А вистріляли вони практично весь стратегічний запас ракет.
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04.06.2024 00:55 Ответить
Ага. Перебудували. Все як завжди - в телевізорі.
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04.06.2024 01:45 Ответить
Так ,нарешті НАТО зрозуміло шо у московії весь нацзборняк хочуть прийти до ЄС...гвалтувати ,вбивати ,грабувати ...відпрацювали показово в Україні ,переляк отримали ЄС... питання до НАТО , ви скоти безполі ...чому все це допустили ...війну ,знущання з українців ?! Де ваші мізки були 20 потому ?!!!
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03.06.2024 23:45 Ответить
Наш нарід сам то допустив..за весь час розтринькування зброї..невиготовлення нічого нового потрібного..а особливо 2019 рік.от і маємо..а це все озвучувалось...і сталось ..слово в слово..нажаль..срана кндр можебалістичні ракети робити..щей і на експорт гнати..а ми чомусь неспромоглись(( от і маємо..що може хочь зараз дійде докогось..шось..
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04.06.2024 07:33 Ответить
Розовые пони видимо начали что то раздуплять.
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03.06.2024 23:53 Ответить
Отже Україні відведено роль буфера. Що ж, дякуємо, шановні партнери, дуже дякуємо
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04.06.2024 00:03 Ответить
Напевно, через це нам відмовляли і відмовляють прийняттям до НАТО. Війна з рішкою їм не потрібна і ми в НАТО також їм не потрібні.Навішали локшини на вуха нам із цим НАТО. Або будуть ставити нас перед фактом відмовитися від цієї "грандіозної" ідеї з НАТО або щось вигадають.
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04.06.2024 00:06 Ответить
Німецький антирадянський плакат для Норвегії 1944 року.
Норвезькою мовою написано "Ні!"

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04.06.2024 00:39 Ответить
Най най ! А если да то "йя йя" ))
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04.06.2024 01:01 Ответить
москаль так довго чекати не буде .
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04.06.2024 01:34 Ответить
Ага. Так я й повірив в те що кацапи дійсно здатні на економічний ривок замість роздування щік. Зараз вони витрачають більше ніж виробляють. І ситуація в їх економіці лише погіршується. "Танки замість масла" призведе до дефіциту і масла і танків. У кацапів надзвичайно низький людський потенціал.
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04.06.2024 01:43 Ответить
Людський низький,але потенціал десятків мільйонів дебілів,ще є
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04.06.2024 06:25 Ответить
Обдовбані брехливою пропагандою індивіди перебувають в відірваному від реальності світі і не здатні адекватно діяти. Це призводить до великих втрат кацапів, що знецінює їх потенціал "кількості" і перетворює маси на сміливе та відчайдушно-фаталістичне "гарматне мясо.
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04.06.2024 10:28 Ответить
Починайте розгалужувати інфраструктуру. Забудьте про великі склади та торгівельні центри.
Паливо-мастильні одразу будуть уражені.
Запасайтесь бетонними виробами.
Вже зараз робіть ре локацію оборонних підприємств(бажано, під землю).
Збільшуйте та мотивуйте громадян до придбання цивільної зброї.
Хім захист і тд.

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04.06.2024 07:27 Ответить
Саме так! і саме під землю!! вриватись поглибше щоб хер пробило навіть якщо розсеретится.
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04.06.2024 07:35 Ответить
 
 