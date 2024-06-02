Шольц - Путину: Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО
Олаф Шольц, канцлер Германии, заявил, что решение НАТО по укреплению своей восточной границы направлено на сдерживание Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает Reuters.
"Поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем", - сказал канцлер Германии.
"Этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от атак", - заверил Шольц.
Он также добавил, что дипломатия будет успешной только с позиции силы.
По словам Шольца, чрезвычайно важно, чтобы страны Балтии могли полностью полагаться на союзников по НАТО, которые станут на их защиту в случае российского нападения.
Что говорят политики о возможности нападения России на страны Балтии
Посол США при НАТО Джулиана Смит заявляла, что НАТО не видит угрозы со стороны России для стран Балтии.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.
Экс-командующий войсками НАТО Кларк считает, что если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии
Соединенные Штаты готовы усиливать оборонный потенциал и боеготовность сил Латвии, Литвы и Эстонии в рамках альянса НАТО на фоне масштабной агрессии РФ в Европе.
Пожалуйста, подождите...
А ціла БРИГАДА на три країни Балтії - це взагалі так потужно, що навіть немає слів.
Америка останнім часом не дуже послідовний чи надійний партнер. Так, сильний, так, багатий. Але як вона поведе себе в разі всеєвропейського військового замісу - хз.
Французька поліція затримала трьох провокаторів, які поклали під основу Ейфелевої вежі труни, загорнуті у прапори Франції з написом «Французькі солдати в Україні». У трунах правоохоронці виявили гіпс, повідомило видання Le Parisien.
Труни виявили зранку 1 червня на набережній Бранлі в Парижі, поблизу основи відомої Ейфелевої вежі. Троє невідомих розмістили п'ять трун, обгорнуті у французькі стяги, на яких було написано «Французькі солдати в Україні» . Провокативний напис, імовірно, стосується відправлення західних військ в Україну, про можливість якого першою заявили у Франції. У трунах провокатори залишили гіпс.
Французькі правоохоронці затримали водія машини, який перевозив труни, неподалік від Ейфелевої вежі. За словами затриманого, йому заплатили 40 євро за перевезення двох чоловіків та вантаж. Агентство AFP повідомило, що водій прибув до Парижу з Болгарії 31 травня.
Згодом поліція затримала ще двох фігурантів провокації, які намагалися виїхати з автовокзалу Берсі до Берліна. Один із затриманих виявився німцем, а другий - українцем.
За даними AFP, інцидент розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.
Редакторе! Будь ласка, пишіть речення до кінця!
Будь-ласка обмежься цією клятою Україною, яка ніяк не хоче капітулювати і заважає нам *робити бізнес*. Не дивись в нашу сторону, бо в нас вже памперси закінчуються! (с) Шольц
от же тріпло
такої срані як зелені ніхто Україні не завдав.
і це намагання зелених виставити союзникиків винними,
що це вони розмінували Чонгар,
зняли з захисту Гостомеля повнокровну бригаду
і залишили срочників прикривати Київ з півночі і багато багато
всього іншого про що вже сказано-пересказано,
виглядає так само по-кловунярські як і в 2019му....
тільки відбиті наглухо безмозглі могли вибрати відбитого наглухо безмозлого і зараз волати, ніяких виборів - він наш!
як сказав десь Чекалкін - перезміна ворогів у владі повинна бути не після Перемоги, а задля неї!
28.06.2023 Столтенберг: НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території.
12.01.2024 Байден: США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.
02.06.2024 Шольц: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО.
Хто наступний?