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НАТО (8637) Балтия (323) путин (30484) Шольц Олаф (851)

Шольц - Путину: Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО

шольц

Олаф Шольц, канцлер Германии, заявил, что решение НАТО по укреплению своей восточной границы направлено на сдерживание Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает Reuters.

"Поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем", - сказал канцлер Германии.

"Этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от атак", - заверил Шольц.

Он также добавил, что дипломатия будет успешной только с позиции силы.

По словам Шольца, чрезвычайно важно, чтобы страны Балтии могли полностью полагаться на союзников по НАТО, которые станут на их защиту в случае российского нападения.

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Что говорят политики о возможности нападения России на страны Балтии

Посол США при НАТО Джулиана Смит заявляла, что НАТО не видит угрозы со стороны России для стран Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Экс-командующий войсками НАТО Кларк считает, что если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии

Соединенные Штаты готовы усиливать оборонный потенциал и боеготовность сил Латвии, Литвы и Эстонии в рамках альянса НАТО на фоне масштабной агрессии РФ в Европе.
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Топ комментарии
+10
Так от для того і потрібна допомога Україні щоб не прийшлося вам .... воювати
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02.06.2024 20:27
+9
Шольц, мабуть, вирішив повторювати цю мантру аж поки колись вона не стане правдою. Бо наразі це повний п...дьож.
А ціла БРИГАДА на три країни Балтії - це взагалі так потужно, що навіть немає слів.
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02.06.2024 20:41
+6
Одсипте ракєт, та разом їбонем по москві
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02.06.2024 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Так от для того і потрібна допомога Україні щоб не прийшлося вам .... воювати
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02.06.2024 20:27 Ответить
Вже запізно. Світ на порозі великої війни.
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02.06.2024 21:35 Ответить
ух... аж подих пенрехватило... та весаь час кажете що не на часі та немає чим
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02.06.2024 20:28 Ответить
Одсипте ракєт, та разом їбонем по москві
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02.06.2024 20:30 Ответить
Це лише красиво звучить, а насправді...буде, як з Будапештським меморадумом.
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02.06.2024 20:36 Ответить
Ну в страны Балтии русня не рискует лезть, они в НАТО. И две северные страны бегом в НАТО вступили, внезапно так
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02.06.2024 21:32 Ответить
Шольц, мабуть, вирішив повторювати цю мантру аж поки колись вона не стане правдою. Бо наразі це повний п...дьож.
А ціла БРИГАДА на три країни Балтії - це взагалі так потужно, що навіть немає слів.
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02.06.2024 20:41 Ответить
Litve budet ixniaja nemcev brigada 5000 soldat.Nenado zabit litovskije brigadi oni nexuze nemcev
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02.06.2024 22:06 Ответить
При всій повазі, але навіть якщо ця бригада буде цілком з робокопів - проти кількісної переваги русні вони навряд чи вистоять. Тим більше, що русня, хоч і діяла тупо спочатку, але зараз в Україні вже третій рік( а по факту десятий) набуває військовий досвід, нехай й з гімна і палок, але досвід і робить роботу над помилками, обкатує те, що працює, а німці і інші європейські країни поки що війну бачили тільки в теорії. І якщо українські вояки зі своїм досвідом, мотивацією і ненавистю до русні не вистоять( а раша на країни Балтії полізе тільки якщо Україна не вистоїть) то для німецької бригади в мене невтішні новини. Тут або одразу забути про свої "червоні лінії" і почати не "допомагати країнам Балтії", а з усього що можна х..рити авіацією і ракетами і не зупинятися аж поки вся хоча б європейська частина раші не палатиме, або шансів проти зерг-рашу буде мало.
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02.06.2024 23:06 Ответить
.NATO prestiz jest takze i ne tolko nemci tut zdes no,kak to zabyli pro amerikancev tut ix svyse 1000soldat.Dumajete na amerikancev kto to posmejet napast ixnije bazi LItve?Jest kto to silnej amerikancev ixneje armiji,vy seriozno dumajete sto golodranci kak kacapi mogli odolet amerikancev?
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02.06.2024 23:21 Ответить
це якщо американці захотять там воювати, а не скажуть "а знаєте, пох нам на вас, ми оно з Китаєм бодатися готуємось, або стіну краще будемо від мігрантів будувати, а краще дві" і виведуть контингент.

Америка останнім часом не дуже послідовний чи надійний партнер. Так, сильний, так, багатий. Але як вона поведе себе в разі всеєвропейського військового замісу - хз.
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02.06.2024 23:32 Ответить
Ne odna strana v mire nemogli vojevat protiv ameriki,eto fakt i vse eto ponimajet
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02.06.2024 23:42 Ответить
Amerikanskaja baza Litve nedaleko belorus.Tut logistika,tanki i daleje
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02.06.2024 23:31 Ответить
Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО!? В перекладі з лукавого, це могло б означати бери Україну, а нас на НАТО не смій? Таке вже було в історії, коли агресорам Сталіну і Гітлеру дозволяли брати "своє", надіючись що тих, хто віддає сусідів агресору не зачеплять...
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02.06.2024 20:44 Ответить
Шольц! Тауруси де?
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02.06.2024 20:45 Ответить
Если постоянно повторять - то поверишь сам, но другие никогда..
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02.06.2024 20:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/2/7458822/ Біля Ейфелевої вежі у Парижі залишили труни з написом про французьких солдатів в Україні
Французька поліція затримала трьох провокаторів, які поклали під основу Ейфелевої вежі труни, загорнуті у прапори Франції з написом «Французькі солдати в Україні». У трунах правоохоронці виявили гіпс, повідомило видання Le Parisien.
Труни виявили зранку 1 червня на набережній Бранлі в Парижі, поблизу основи відомої Ейфелевої вежі. Троє невідомих розмістили п'ять трун, обгорнуті у французькі стяги, на яких було написано «Французькі солдати в Україні» . Провокативний напис, імовірно, стосується відправлення західних військ в Україну, про можливість якого першою заявили у Франції. У трунах провокатори залишили гіпс.
Французькі правоохоронці затримали водія машини, який перевозив труни, неподалік від Ейфелевої вежі. За словами затриманого, йому заплатили 40 євро за перевезення двох чоловіків та вантаж. Агентство AFP повідомило, що водій прибув до Парижу з Болгарії 31 травня.
Згодом поліція затримала ще двох фігурантів провокації, які намагалися виїхати з автовокзалу Берсі до Берліна. Один із затриманих виявився німцем, а другий - українцем.
За даними AFP, інцидент розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.
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02.06.2024 20:50 Ответить
Слова вже не хлопчика. Будемо захищати друг друга як країни НАТО. А нас туди не берете незважаючи на безглуздий курс у Конституції до вас до НАТО, щоб нас не захищати?
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02.06.2024 20:53 Ответить
В перекладі на мову дипломатів -- порвуть рашку як Тузік грелку
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02.06.2024 20:55 Ответить
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02.06.2024 21:00 Ответить
аж страшно!
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02.06.2024 20:57 Ответить
Така рішучість в обличчі Шольца виглядає запрошенням для туПіна….
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02.06.2024 21:06 Ответить
Ага,в вас вже ракети падали,ви тупо казали що нічого не трапилося.
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02.06.2024 21:29 Ответить
"Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО" ставши на коліна рачки та знявши спідне.
Редакторе! Будь ласка, пишіть речення до кінця!
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02.06.2024 21:39 Ответить
Так це вже було у Байдена, тільки там був кожен дюйм.
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02.06.2024 21:40 Ответить
Оце налякав!!! Скоро подивимся на ці ,,захищені" сантиметри!
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02.06.2024 21:46 Ответить
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02.06.2024 22:14 Ответить
Перекладаю на людське:

Будь-ласка обмежься цією клятою Україною, яка ніяк не хоче капітулювати і заважає нам *робити бізнес*. Не дивись в нашу сторону, бо в нас вже памперси закінчуються! (с) Шольц
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02.06.2024 22:24 Ответить
Та вже накладайте на ту карту НАТО мілімітровий папір - та кляніться не поступитися квадратним мм

от же тріпло
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02.06.2024 22:26 Ответить
Сантиметри менші. ніж дюйми. Далі будуть міліметри, мікрометри і нанометри. Тому що будь-як, а все ж легше ніж тягати мішки.
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02.06.2024 22:46 Ответить
я б не дуже гнав на Німетчину,
такої срані як зелені ніхто Україні не завдав.
і це намагання зелених виставити союзникиків винними,
що це вони розмінували Чонгар,
зняли з захисту Гостомеля повнокровну бригаду
і залишили срочників прикривати Київ з півночі і багато багато
всього іншого про що вже сказано-пересказано,
виглядає так само по-кловунярські як і в 2019му....
тільки відбиті наглухо безмозглі могли вибрати відбитого наглухо безмозлого і зараз волати, ніяких виборів - він наш!
як сказав десь Чекалкін - перезміна ворогів у владі повинна бути не після Перемоги, а задля неї!
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02.06.2024 23:35 Ответить
Балабол! Кого ти захистиш? У тебе навіть армії немає, її знищила Меркель, а ти армію не відновлюєш, військові заводи не будуєш, призов в армію не відновив...
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03.06.2024 00:18 Ответить
Цікаво куди виїдуть німці, коли дійсно почнеться? А їх таки немало..
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03.06.2024 05:40 Ответить
28.11.2022 Столтенберг: НАТО готове захищати кожен сантиметр союзників.
28.06.2023 Столтенберг: НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території.
12.01.2024 Байден: США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.
02.06.2024 Шольц: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО.

Хто наступний?
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03.06.2024 07:42 Ответить
Про розмір натовського дюйма ми вже маємо інформацію. Тому цікаво яким буде їхній сантиметр. Навіть квадратний.
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03.06.2024 10:57 Ответить
 
 