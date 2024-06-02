Шольц - Путину: Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО

Олаф Шольц, канцлер Германии, заявил, что решение НАТО по укреплению своей восточной границы направлено на сдерживание Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает Reuters.

"Поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем", - сказал канцлер Германии.

"Этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от атак", - заверил Шольц.

Он также добавил, что дипломатия будет успешной только с позиции силы.

По словам Шольца, чрезвычайно важно, чтобы страны Балтии могли полностью полагаться на союзников по НАТО, которые станут на их защиту в случае российского нападения.

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Что говорят политики о возможности нападения России на страны Балтии

Посол США при НАТО Джулиана Смит заявляла, что НАТО не видит угрозы со стороны России для стран Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Экс-командующий войсками НАТО Кларк считает, что если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии

Соединенные Штаты готовы усиливать оборонный потенциал и боеготовность сил Латвии, Литвы и Эстонии в рамках альянса НАТО на фоне масштабной агрессии РФ в Европе.