Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО
Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що рішення НАТО стосовно зміцнення свого східного кордону спрямоване на стримування Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили торік розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому", - сказав канцлер Німеччини.
"Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від атак", - запевнив Шольц.
Він також додав, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили.
За словами Шольца, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які стануть на їхній захист у разі російського нападу.
Що говорять політики про можливість нападу Росії на країни Балтії
Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.
Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії
Сполучені Штати готові посилювати оборонний потенціал та боєготовність сил Латвії, Литви й Естонії в межах альянсу НАТО на тлі масштабної агресії РФ у Європі.
Будь ласка, зачекайте...
А ціла БРИГАДА на три країни Балтії - це взагалі так потужно, що навіть немає слів.
Америка останнім часом не дуже послідовний чи надійний партнер. Так, сильний, так, багатий. Але як вона поведе себе в разі всеєвропейського військового замісу - хз.
Французька поліція затримала трьох провокаторів, які поклали під основу Ейфелевої вежі труни, загорнуті у прапори Франції з написом «Французькі солдати в Україні». У трунах правоохоронці виявили гіпс, повідомило видання Le Parisien.
Труни виявили зранку 1 червня на набережній Бранлі в Парижі, поблизу основи відомої Ейфелевої вежі. Троє невідомих розмістили п'ять трун, обгорнуті у французькі стяги, на яких було написано «Французькі солдати в Україні» . Провокативний напис, імовірно, стосується відправлення західних військ в Україну, про можливість якого першою заявили у Франції. У трунах провокатори залишили гіпс.
Французькі правоохоронці затримали водія машини, який перевозив труни, неподалік від Ейфелевої вежі. За словами затриманого, йому заплатили 40 євро за перевезення двох чоловіків та вантаж. Агентство AFP повідомило, що водій прибув до Парижу з Болгарії 31 травня.
Згодом поліція затримала ще двох фігурантів провокації, які намагалися виїхати з автовокзалу Берсі до Берліна. Один із затриманих виявився німцем, а другий - українцем.
За даними AFP, інцидент розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.
Редакторе! Будь ласка, пишіть речення до кінця!
Будь-ласка обмежься цією клятою Україною, яка ніяк не хоче капітулювати і заважає нам *робити бізнес*. Не дивись в нашу сторону, бо в нас вже памперси закінчуються! (с) Шольц
от же тріпло
такої срані як зелені ніхто Україні не завдав.
і це намагання зелених виставити союзникиків винними,
що це вони розмінували Чонгар,
зняли з захисту Гостомеля повнокровну бригаду
і залишили срочників прикривати Київ з півночі і багато багато
всього іншого про що вже сказано-пересказано,
виглядає так само по-кловунярські як і в 2019му....
тільки відбиті наглухо безмозглі могли вибрати відбитого наглухо безмозлого і зараз волати, ніяких виборів - він наш!
як сказав десь Чекалкін - перезміна ворогів у владі повинна бути не після Перемоги, а задля неї!
28.06.2023 Столтенберг: НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території.
12.01.2024 Байден: США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.
02.06.2024 Шольц: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО.
Хто наступний?