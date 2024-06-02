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Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО

шольц

Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що рішення НАТО стосовно зміцнення свого східного кордону спрямоване на стримування Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили торік розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому", - сказав канцлер Німеччини.

"Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від атак", - запевнив Шольц.

Він також додав, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили.

За словами Шольца, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які стануть на їхній захист у разі російського нападу.

Також читайте: Країни НАТО збудують "стіну безпілотників" на кордоні з Росією, - The Telegraph

Що говорять політики про можливість нападу Росії на країни Балтії

Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.

Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії

Сполучені Штати готові посилювати оборонний потенціал та боєготовність сил Латвії, Литви й Естонії в межах альянсу НАТО на тлі масштабної агресії РФ у Європі.

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Топ коментарі
+10
Так от для того і потрібна допомога Україні щоб не прийшлося вам .... воювати
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02.06.2024 20:27
+9
Шольц, мабуть, вирішив повторювати цю мантру аж поки колись вона не стане правдою. Бо наразі це повний п...дьож.
А ціла БРИГАДА на три країни Балтії - це взагалі так потужно, що навіть немає слів.
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02.06.2024 20:41
+6
Одсипте ракєт, та разом їбонем по москві
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02.06.2024 20:30
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Так от для того і потрібна допомога Україні щоб не прийшлося вам .... воювати
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02.06.2024 20:27 Відповісти
Вже запізно. Світ на порозі великої війни.
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02.06.2024 21:35 Відповісти
ух... аж подих пенрехватило... та весаь час кажете що не на часі та немає чим
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02.06.2024 20:28 Відповісти
Одсипте ракєт, та разом їбонем по москві
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02.06.2024 20:30 Відповісти
Це лише красиво звучить, а насправді...буде, як з Будапештським меморадумом.
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02.06.2024 20:36 Відповісти
Ну в страны Балтии русня не рискует лезть, они в НАТО. И две северные страны бегом в НАТО вступили, внезапно так
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02.06.2024 21:32 Відповісти
Шольц, мабуть, вирішив повторювати цю мантру аж поки колись вона не стане правдою. Бо наразі це повний п...дьож.
А ціла БРИГАДА на три країни Балтії - це взагалі так потужно, що навіть немає слів.
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02.06.2024 20:41 Відповісти
Litve budet ixniaja nemcev brigada 5000 soldat.Nenado zabit litovskije brigadi oni nexuze nemcev
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02.06.2024 22:06 Відповісти
При всій повазі, але навіть якщо ця бригада буде цілком з робокопів - проти кількісної переваги русні вони навряд чи вистоять. Тим більше, що русня, хоч і діяла тупо спочатку, але зараз в Україні вже третій рік( а по факту десятий) набуває військовий досвід, нехай й з гімна і палок, але досвід і робить роботу над помилками, обкатує те, що працює, а німці і інші європейські країни поки що війну бачили тільки в теорії. І якщо українські вояки зі своїм досвідом, мотивацією і ненавистю до русні не вистоять( а раша на країни Балтії полізе тільки якщо Україна не вистоїть) то для німецької бригади в мене невтішні новини. Тут або одразу забути про свої "червоні лінії" і почати не "допомагати країнам Балтії", а з усього що можна х..рити авіацією і ракетами і не зупинятися аж поки вся хоча б європейська частина раші не палатиме, або шансів проти зерг-рашу буде мало.
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02.06.2024 23:06 Відповісти
.NATO prestiz jest takze i ne tolko nemci tut zdes no,kak to zabyli pro amerikancev tut ix svyse 1000soldat.Dumajete na amerikancev kto to posmejet napast ixnije bazi LItve?Jest kto to silnej amerikancev ixneje armiji,vy seriozno dumajete sto golodranci kak kacapi mogli odolet amerikancev?
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02.06.2024 23:21 Відповісти
це якщо американці захотять там воювати, а не скажуть "а знаєте, пох нам на вас, ми оно з Китаєм бодатися готуємось, або стіну краще будемо від мігрантів будувати, а краще дві" і виведуть контингент.

Америка останнім часом не дуже послідовний чи надійний партнер. Так, сильний, так, багатий. Але як вона поведе себе в разі всеєвропейського військового замісу - хз.
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02.06.2024 23:32 Відповісти
Ne odna strana v mire nemogli vojevat protiv ameriki,eto fakt i vse eto ponimajet
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02.06.2024 23:42 Відповісти
Amerikanskaja baza Litve nedaleko belorus.Tut logistika,tanki i daleje
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02.06.2024 23:31 Відповісти
Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО!? В перекладі з лукавого, це могло б означати бери Україну, а нас на НАТО не смій? Таке вже було в історії, коли агресорам Сталіну і Гітлеру дозволяли брати "своє", надіючись що тих, хто віддає сусідів агресору не зачеплять...
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02.06.2024 20:44 Відповісти
Шольц! Тауруси де?
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02.06.2024 20:45 Відповісти
Если постоянно повторять - то поверишь сам, но другие никогда..
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02.06.2024 20:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/2/7458822/ Біля Ейфелевої вежі у Парижі залишили труни з написом про французьких солдатів в Україні
Французька поліція затримала трьох провокаторів, які поклали під основу Ейфелевої вежі труни, загорнуті у прапори Франції з написом «Французькі солдати в Україні». У трунах правоохоронці виявили гіпс, повідомило видання Le Parisien.
Труни виявили зранку 1 червня на набережній Бранлі в Парижі, поблизу основи відомої Ейфелевої вежі. Троє невідомих розмістили п'ять трун, обгорнуті у французькі стяги, на яких було написано «Французькі солдати в Україні» . Провокативний напис, імовірно, стосується відправлення західних військ в Україну, про можливість якого першою заявили у Франції. У трунах провокатори залишили гіпс.
Французькі правоохоронці затримали водія машини, який перевозив труни, неподалік від Ейфелевої вежі. За словами затриманого, йому заплатили 40 євро за перевезення двох чоловіків та вантаж. Агентство AFP повідомило, що водій прибув до Парижу з Болгарії 31 травня.
Згодом поліція затримала ще двох фігурантів провокації, які намагалися виїхати з автовокзалу Берсі до Берліна. Один із затриманих виявився німцем, а другий - українцем.
За даними AFP, інцидент розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.
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02.06.2024 20:50 Відповісти
Слова вже не хлопчика. Будемо захищати друг друга як країни НАТО. А нас туди не берете незважаючи на безглуздий курс у Конституції до вас до НАТО, щоб нас не захищати?
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02.06.2024 20:53 Відповісти
В перекладі на мову дипломатів -- порвуть рашку як Тузік грелку
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02.06.2024 20:55 Відповісти
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02.06.2024 21:00 Відповісти
аж страшно!
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02.06.2024 20:57 Відповісти
Така рішучість в обличчі Шольца виглядає запрошенням для туПіна….
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02.06.2024 21:06 Відповісти
Ага,в вас вже ракети падали,ви тупо казали що нічого не трапилося.
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02.06.2024 21:29 Відповісти
"Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО" ставши на коліна рачки та знявши спідне.
Редакторе! Будь ласка, пишіть речення до кінця!
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02.06.2024 21:39 Відповісти
Так це вже було у Байдена, тільки там був кожен дюйм.
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02.06.2024 21:40 Відповісти
Оце налякав!!! Скоро подивимся на ці ,,захищені" сантиметри!
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02.06.2024 21:46 Відповісти
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02.06.2024 22:14 Відповісти
Перекладаю на людське:

Будь-ласка обмежься цією клятою Україною, яка ніяк не хоче капітулювати і заважає нам *робити бізнес*. Не дивись в нашу сторону, бо в нас вже памперси закінчуються! (с) Шольц
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02.06.2024 22:24 Відповісти
Та вже накладайте на ту карту НАТО мілімітровий папір - та кляніться не поступитися квадратним мм

от же тріпло
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02.06.2024 22:26 Відповісти
Сантиметри менші. ніж дюйми. Далі будуть міліметри, мікрометри і нанометри. Тому що будь-як, а все ж легше ніж тягати мішки.
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02.06.2024 22:46 Відповісти
я б не дуже гнав на Німетчину,
такої срані як зелені ніхто Україні не завдав.
і це намагання зелених виставити союзникиків винними,
що це вони розмінували Чонгар,
зняли з захисту Гостомеля повнокровну бригаду
і залишили срочників прикривати Київ з півночі і багато багато
всього іншого про що вже сказано-пересказано,
виглядає так само по-кловунярські як і в 2019му....
тільки відбиті наглухо безмозглі могли вибрати відбитого наглухо безмозлого і зараз волати, ніяких виборів - він наш!
як сказав десь Чекалкін - перезміна ворогів у владі повинна бути не після Перемоги, а задля неї!
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02.06.2024 23:35 Відповісти
Балабол! Кого ти захистиш? У тебе навіть армії немає, її знищила Меркель, а ти армію не відновлюєш, військові заводи не будуєш, призов в армію не відновив...
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03.06.2024 00:18 Відповісти
Цікаво куди виїдуть німці, коли дійсно почнеться? А їх таки немало..
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03.06.2024 05:40 Відповісти
28.11.2022 Столтенберг: НАТО готове захищати кожен сантиметр союзників.
28.06.2023 Столтенберг: НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території.
12.01.2024 Байден: США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.
02.06.2024 Шольц: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО.

Хто наступний?
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03.06.2024 07:42 Відповісти
Про розмір натовського дюйма ми вже маємо інформацію. Тому цікаво яким буде їхній сантиметр. Навіть квадратний.
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03.06.2024 10:57 Відповісти
 
 