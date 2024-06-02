Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО

Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що рішення НАТО стосовно зміцнення свого східного кордону спрямоване на стримування Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили торік розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому", - сказав канцлер Німеччини.

"Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від атак", - запевнив Шольц.

Він також додав, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили.

За словами Шольца, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які стануть на їхній захист у разі російського нападу.

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Що говорять політики про можливість нападу Росії на країни Балтії

Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.

Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії

Сполучені Штати готові посилювати оборонний потенціал та боєготовність сил Латвії, Литви й Естонії в межах альянсу НАТО на тлі масштабної агресії РФ у Європі.