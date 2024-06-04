Сухопутные войска РФ, базировавшиеся на Кольском полуострове, "уничтожены" после больших потерь в войне против Украины, - глава Вооруженных сил Норвегии Кристоферсен

Норвегия, являющаяся членом НАТО с 1949 года, за последний год не увидела существенных изменений в "позиции" России на своей границе, включая ядерные силы страны-агрессора и ее Северный флот, тогда как сухопутные силы России на Кольском полуострове "уничтожены" после больших потерь в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

Он также отметил, что главной задачей норвежских сил обороны в этом году является поддержка Украины.

Генерал сказал, что это "большая операция", в которой задействовано "по меньшей мере" 10% логистического персонала норвежских военных, а также инструкторы.

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Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не смогла сделать ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковщине. Ее силы получили незначительные территориальные достижения.