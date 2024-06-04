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Новости Война
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армия РФ (18042) Норвегия (658)

Сухопутные войска РФ, базировавшиеся на Кольском полуострове, "уничтожены" после больших потерь в войне против Украины, - глава Вооруженных сил Норвегии Кристоферсен

Ейрік Крістофферсен

Норвегия, являющаяся членом НАТО с 1949 года, за последний год не увидела существенных изменений в "позиции" России на своей границе, включая ядерные силы страны-агрессора и ее Северный флот, тогда как сухопутные силы России на Кольском полуострове "уничтожены" после больших потерь в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

Он также отметил, что главной задачей норвежских сил обороны в этом году является поддержка Украины.

Генерал сказал, что это "большая операция", в которой задействовано "по меньшей мере" 10% логистического персонала норвежских военных, а также инструкторы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У НАТО есть 2-3 года, чтобы подготовиться к войне с РФ, - глава Вооруженных сил Норвегии Кристофферсен

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не смогла сделать ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковщине. Ее силы получили незначительные территориальные достижения.
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Топ комментарии
+22
Ти прочитав інформацію про те що Росія "грозить їжаку голою сракою" В той час коли її кордон з країнами НАТО на північному крилі протистояння збільшився на кілька тисяч км - у неї немає військ щоб його прикрить Вона їх "перемолола" в Україні А тепер ще "понти гонить" та "***** ногами" щоб змінить лінію кордону з Фінляндією - мабуть хоче щоб її "послали" відкритим текстом - як крейсер "Москва"
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04.06.2024 07:44
+12
А навіщо його "забирать"? Щоб потім годувать кацапів на ньому?
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04.06.2024 07:46
+9
Кацапи зі всіх своїх баз направили смердяче м'ясо на війну в українські землі, де їх успішно знищують нащадки козаків, також встрачаючи своїх найкращих. Але в нас немає іншого шляху, на нас напали.
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04.06.2024 07:37
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Ти прочитав інформацію про те що Росія "грозить їжаку голою сракою" В той час коли її кордон з країнами НАТО на північному крилі протистояння збільшився на кілька тисяч км - у неї немає військ щоб його прикрить Вона їх "перемолола" в Україні А тепер ще "понти гонить" та "***** ногами" щоб змінить лінію кордону з Фінляндією - мабуть хоче щоб її "послали" відкритим текстом - як крейсер "Москва"
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04.06.2024 07:44 Ответить
Кацапи зі всіх своїх баз направили смердяче м'ясо на війну в українські землі, де їх успішно знищують нащадки козаків, також встрачаючи своїх найкращих. Але в нас немає іншого шляху, на нас напали.
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04.06.2024 07:37 Ответить
Ну то забирайте той півострів. Скільки років цьому генералу...
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04.06.2024 07:40 Ответить
А навіщо його "забирать"? Щоб потім годувать кацапів на ньому?
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04.06.2024 07:46 Ответить
А навіщо їх «годувать?
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04.06.2024 08:02 Ответить
Бо цього вимагає міжнародне законодавство яке зобов"язує утримувать населення на окупованих територіях (не почни "срач" стосовно "історичних земель" - згідно з Хельсінкською угодою Карелія - складова частина РФ)
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04.06.2024 08:27 Ответить
А просто відселити як судетських німців?
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04.06.2024 08:53 Ответить
На якій підставі? Вони живуть на своїй території
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04.06.2024 08:55 Ответить
Пару днів тому дивився як кацапи виселили дві сімʼї на ТОТ, Типу показати-хто не лояльний той на вихід. Так я ось думаю, чого ті сімʼї не сказали що вони там живуть ну на якусь там ще конвенцію зіслались. Це я до того, що толерастія та згадування хріноконвенцій нідочого хорошого не приведе, коли ворогам вони похрєну. Це типова поведінка терпіл.
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04.06.2024 11:30 Ответить
Тобто ти пропонуєш для боротьби з "драконом" самому стать "драконом"? То яка тоді буде різниця між нами та ними? ЧИМ саме ми будемо від них відрізняться? Кольором прапора?
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04.06.2024 12:02 Ответить
Він просто провокатор, йому все рівно...
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04.06.2024 12:29 Ответить
ви як дитина
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04.06.2024 08:57 Ответить
Фінам треба повернути Карелію.
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04.06.2024 08:03 Ответить
Хрущов також бив себе в груди - ми ракетки дєлаєм на конвєєрє, как сосиски. Хоча на піку Карибської кризи в нього було всього дві ракети МБР, але так хотів закатати їжака що не зчувся як сам сів на їжака.
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04.06.2024 08:34 Ответить
Може і сів, але Кеннеді ракети з ядерними боєголовками "Юпітер" з Туреччини прибрав.
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04.06.2024 08:53 Ответить
правильно - допомагати Україні. А до того ще робити морсьткі дрони. Аби той флот тихенько чадів у бухті Мурманьска чи де там. Теж мені - владичиця марєй.
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04.06.2024 08:38 Ответить
Нужно вернуть викингам тот полуостров! Орки все равно вернутся в землянки и пещеры.
А заодно вернуть земли Новгородской Гардарики!
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04.06.2024 11:14 Ответить
 
 