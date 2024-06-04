НАТО предоставит Украине пакет безопасности, который будет служить "мостом" для членства в Альянсе, - посол США Смит
НАТО планирует предложить Украине пакет помощи по безопасности во время ежегодного саммита Альянса летом этого года в Вашингтоне, хотя ожидается, что он не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне российского вторжения.
Об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense News.
По ее словам, кроме обнародования пакета помощи в июле, около 32 стран завершают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.
"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, на котором мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", - заявила она.
Смит отметила, что частично это будет институционализация некоторой двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО.
"Частично это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, что мы пошлем сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", - добавила посол США при НАТО.
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