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Новости Война
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США (24834) членство в НАТО (1437) Чернев (106)

Украина будет пытаться изменить позицию США относительно приглашения ее в НАТО на саммите в Вашингтоне, - "слуга народа" Чернев

Заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

Украина будет пытаться изменить позицию США по вопросу приглашения нашей страны в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который летом состоится в Вашингтоне.

Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Да, пока от Соединенных Штатов мы не видим какого-то изменения позиции относительно приглашения, но все равно время у нас еще есть и... мы должны бороться до конца, чтобы все-таки попытаться изменить позицию Соединенных Штатов по самому вопросу приглашения Украины в НАТО", - сказал Чернев.

Народный депутат подчеркнул, что в этом вопросе Украине помогают "страны-партнеры, страны-соседи, которые также пытаются все-таки убедить Соединенные Штаты в том, что нам нужно... политическое приглашение".

Также читайте: Зеленский призвал союзников повлиять на позицию США по Украине в НАТО: Важно, чтобы не только Киев поднимал этот вопрос

Он подчеркнул, что такое приглашение будет сигналом "не только Украине, но и Российской Федерации: покажет, что мы движемся в НАТО, и что Российская Федерация не может влиять на решения Альянса". По словам Чернева, иначе это будет означать "слабость, прежде всего Альянса".

"Мы понимаем, что до конца войны мы не станем (членом Североатлантического альянса. - Ред.), и здесь очень большая оппозиция относительно нашего вступления до конца войны", - сказал Чернев.

Вашингтонский саммит НАТО

Напомним, юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-й годовщине создания Альянса, состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Ранее Чернев также заявлял, что парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что саммит НАТО будет непродуктивным, если не будет решен вопрос о приглашении Украины в Альянс.
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Топ комментарии
+7
Без проблем. Нужно просто выполнить требования союзников по наведению порядка в этой гре@анной власти. И все. Условия и сроки давно озвучены и не раз.
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03.06.2024 13:08
+4
Ух ты, как интересно!
То есть - если я захочу,чтобы меня куда - нибудь пригласили приличные люди
Мне нужно назвать приличных людей - ЛУЗЕРАМИ?
И мне сразу скажут- WELCOME?
Дякую, что просветили
Какой у нас мудрый президент!
А я - то думаю - на фига он срет всем на голову?
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03.06.2024 13:24
+2
"Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph"
Джерело:
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03.06.2024 13:12
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без проблем. Нужно просто выполнить требования союзников по наведению порядка в этой гре@анной власти. И все. Условия и сроки давно озвучены и не раз.
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03.06.2024 13:08 Ответить
А про це обов'язково патякати?
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03.06.2024 13:11 Ответить
"Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph"
Джерело:
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03.06.2024 13:12 Ответить
Все що зелене лайно може робити - це руйнувати.
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03.06.2024 13:12 Ответить
Не візмуть - для чого ім головна біль - вибори
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03.06.2024 13:17 Ответить
Це той Чернев, що півроку тому верещав, що ракети Taurus точно вже будуть в Україні?...
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03.06.2024 13:24 Ответить
Ух ты, как интересно!
То есть - если я захочу,чтобы меня куда - нибудь пригласили приличные люди
Мне нужно назвать приличных людей - ЛУЗЕРАМИ?
И мне сразу скажут- WELCOME?
Дякую, что просветили
Какой у нас мудрый президент!
А я - то думаю - на фига он срет всем на голову?
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03.06.2024 13:24 Ответить
Таки да. Когда в следующий раз будем серчать что Израиль так неохотно идет на сотрудничество - сразу вспоминаем вчерашний высер "величайшего".
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03.06.2024 16:33 Ответить
Ага.
Спробуйте обов'язково поворушити вухамм, поговорити сракою та пограти пісюном на роялі.
Вагоміших аргументів в аніматорів та весільних фотографів нема.
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03.06.2024 13:29 Ответить
Ще більше хамства і брехні, тоді вже точно бутемо Тільки от де?
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03.06.2024 13:37 Ответить
Цим зеленим дебілам сказали, щоб не піднімали тему, бо все одно найближчим часом НАТО Україні не світить. Потрібно б виторгувати за тимчасову відмову від в тупу додаткові ніштяки у вигляді зброї й фінансів. Але дебілам подібне завдання не до снаги
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03.06.2024 13:53 Ответить
Та нічого не треба виконувати, будемо намагатися тільки, результат немає значення
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03.06.2024 13:55 Ответить
І як ти зміниш, зелене одоробло.
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03.06.2024 14:59 Ответить
Было на это 32 года. Но ждали пока жареный петух расклюет сраку в щепки, а виноваты все равно США
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03.06.2024 16:21 Ответить
 
 