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Новини Війна
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США (21024) членство в НАТО (1649) Чернєв (122)

Україна намагатиметься змінити позицію США щодо запрошення її до НАТО на саміті у Вашингтоні, - "слуга народу" Чернєв

Заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

Україна буде намагатися змінити позицію США щодо питання запрошення нашої країни до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу, який влітку відбудеться у Вашингтоні.

Про це заявив голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, поки що від Сполучених Штатів ми не бачимо якоїсь зміни позиції щодо запрошення, але все одно час у нас іще є і... маємо боротися до кінця, щоб усе-таки спробувати змінити позицію Сполучених Штатів щодо самого питання запрошення України до НАТО", - сказав Чернєв.

Народний депутат наголосив, що в цьому питанні Україні допомагають "країни-партнери, країни-сусіди, які також намагаються переконати все-таки Сполучені Штати в тому, що нам потрібне... політичне запрошення".

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Він наголосив, що таке запрошення буде сигналом "не тільки Україні, а й Російській Федерації: покаже, що ми рухаємося в НАТО і що Російська Федерація не може впливати на рішення альянсу". За словами Чернєва, інакше це означатиме "слабкість, насамперед альянсу".

"Ми розуміємо, що до кінця війни ми не станемо (членом Північноатлантичного альянсу. - Ред.), і тут дуже велика опозиція щодо нашого вступу до кінця війни", - сказав Чернєв.

Вашингтонський саміт НАТО

Нагадаємо, ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці створення альянсу, відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Раніше Чернєв також заявляв, що парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що саміт НАТО буде непродуктивним, якщо не буде вирішено питання щодо запрошення України до Альянсу

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Без проблем. Нужно просто выполнить требования союзников по наведению порядка в этой гре@анной власти. И все. Условия и сроки давно озвучены и не раз.
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03.06.2024 13:08
+4
Ух ты, как интересно!
То есть - если я захочу,чтобы меня куда - нибудь пригласили приличные люди
Мне нужно назвать приличных людей - ЛУЗЕРАМИ?
И мне сразу скажут- WELCOME?
Дякую, что просветили
Какой у нас мудрый президент!
А я - то думаю - на фига он срет всем на голову?
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03.06.2024 13:24
+2
"Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph"
Джерело:
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03.06.2024 13:12
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Правила форума Рада форумчан
Без проблем. Нужно просто выполнить требования союзников по наведению порядка в этой гре@анной власти. И все. Условия и сроки давно озвучены и не раз.
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03.06.2024 13:08 Відповісти
А про це обов'язково патякати?
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03.06.2024 13:11 Відповісти
"Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph"
Джерело:
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03.06.2024 13:12 Відповісти
Все що зелене лайно може робити - це руйнувати.
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03.06.2024 13:12 Відповісти
Не візмуть - для чого ім головна біль - вибори
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03.06.2024 13:17 Відповісти
Це той Чернев, що півроку тому верещав, що ракети Taurus точно вже будуть в Україні?...
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03.06.2024 13:24 Відповісти
Ух ты, как интересно!
То есть - если я захочу,чтобы меня куда - нибудь пригласили приличные люди
Мне нужно назвать приличных людей - ЛУЗЕРАМИ?
И мне сразу скажут- WELCOME?
Дякую, что просветили
Какой у нас мудрый президент!
А я - то думаю - на фига он срет всем на голову?
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03.06.2024 13:24 Відповісти
Таки да. Когда в следующий раз будем серчать что Израиль так неохотно идет на сотрудничество - сразу вспоминаем вчерашний высер "величайшего".
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03.06.2024 16:33 Відповісти
Ага.
Спробуйте обов'язково поворушити вухамм, поговорити сракою та пограти пісюном на роялі.
Вагоміших аргументів в аніматорів та весільних фотографів нема.
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03.06.2024 13:29 Відповісти
Ще більше хамства і брехні, тоді вже точно бутемо Тільки от де?
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03.06.2024 13:37 Відповісти
Цим зеленим дебілам сказали, щоб не піднімали тему, бо все одно найближчим часом НАТО Україні не світить. Потрібно б виторгувати за тимчасову відмову від в тупу додаткові ніштяки у вигляді зброї й фінансів. Але дебілам подібне завдання не до снаги
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03.06.2024 13:53 Відповісти
Та нічого не треба виконувати, будемо намагатися тільки, результат немає значення
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03.06.2024 13:55 Відповісти
І як ти зміниш, зелене одоробло.
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03.06.2024 14:59 Відповісти
Было на это 32 года. Но ждали пока жареный петух расклюет сраку в щепки, а виноваты все равно США
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03.06.2024 16:21 Відповісти
 
 