На юге за сутки ликвидирован 121 оккупант и уничтожен редкий РЛС "Репейник", - Силы обороны
Силы обороны юга за прошедшие сутки уменьшили личный состав врага на 121 человека. Также было уничтожено 35 единиц вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.
В частности, по состоянию на утро 4 июня уничтожено:
- 1 реактивная система залпового огня "Град";
- 1 танк;
- 10 пушек;
- 3 миномёта;
- 10 единиц автобронетехники;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 1 станция РЭБ;
- 1 станция РЛС "Репейник";
- 2 мотоцикла;
- 4 лодки.
Характеристики РЛС "Репейник"
Комплекс состоит из станции радиолокации, активной фазированной антенной решетки (АФАР), штатива-треноги, аккумулятора на 8 ч работы, и пульта управления. Общий вес составляет 25,5 кг, поэтому "Репейник" можно легко перевозить, а развертывание занимает около 5 мин.
РЛС излучает узкие радиолучи в диапазоне частот 92-95 ГГц и проводит круговое сканирование пространства по азимуту с углом места до 20°. Она обнаруживает дроны с эффективной площадью рассеивания до 0,01 кв. м на расстоянии 10 км и на высоте до 5 км, если они движутся со скоростью до 150 км/ч. Автоматика сопровождает до 256 объектов, обновляя данные каждые 1,25 с и передавая их на компьютер оператора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль