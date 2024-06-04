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На юге за сутки ликвидирован 121 оккупант и уничтожен редкий РЛС "Репейник", - Силы обороны

РЛС

Силы обороны юга за прошедшие сутки уменьшили личный состав врага на 121 человека. Также было уничтожено 35 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

В частности, по состоянию на утро 4 июня уничтожено:

  • 1 реактивная система залпового огня "Град";
  • 1 танк;
  • 10 пушек;
  • 3 миномёта;
  • 10 единиц автобронетехники;
  • 2 разведывательных БпЛА;
  • 1 станция РЭБ;
  • 1 станция РЛС "Репейник";
  • 2 мотоцикла;
  • 4 лодки.

Характеристики РЛС "Репейник"

Комплекс состоит из станции радиолокации, активной фазированной антенной решетки (АФАР), штатива-треноги, аккумулятора на 8 ч работы, и пульта управления. Общий вес составляет 25,5 кг, поэтому "Репейник" можно легко перевозить, а развертывание занимает около 5 мин.

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РЛС излучает узкие радиолучи в диапазоне частот 92-95 ГГц и проводит круговое сканирование пространства по азимуту с углом места до 20°. Она обнаруживает дроны с эффективной площадью рассеивания до 0,01 кв. м на расстоянии 10 км и на высоте до 5 км, если они движутся со скоростью до 150 км/ч. Автоматика сопровождает до 256 объектов, обновляя данные каждые 1,25 с и передавая их на компьютер оператора.

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) уничтожение (6923) Силы обороны юга (305)


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Рипʼяхи знищені , браво 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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04.06.2024 13:25 Ответить
 
 