РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13437 посетителей онлайн
Новости
6 132 11

Под Часовым Яром в Донецкой области украинские защитники уничтожили броневик "Тайфун-К", которым россияне очень гордятся

Тайфун-К

Украинские воины уничтожили в Донецкой области бронированный автомобиль "Тайфун-К", стоимостью около $2,5 миллиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин.

"Была уничтожена 1 бронемашина "Тайфун-К", которой пытались штурмовать", - заявил представитель ОСГВ "Хортиця".

Это произошло 3 июня 2024 года.

В общем, за минувшие сутки на Часовояровском направлении украинские защитники уничтожили 80 оккупантов, 123 россиянина получили ранения.

Что известно о российском бронированном автомобиле "Тайфун-К"?

КАМАЗ-63968 "Тайфун-К" - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. Заявлено, что транспортное средство соответствует машинам типа MRAP.

Бронемашина находится на вооружении армии России с 2015 года. Броня 4-го класса должна защищать от пуль калибра 14,5 мм, корпус должен выдерживать подрывы взрывных устройств мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Одновременно в машине может разместиться три члена экипажа и 14 солдат. Машина является частью семейства бронеавтомобилей "Тайфун".

Смотрите также: Нацгвардейцы благодаря наземному дрону-камикадзе уничтожили позицию россиян на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ОСГВ Хортица (361) уничтожение (6923) техника (1736) Волошин Назар (99)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Оттайфунился лаптежник бронированный.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:28
+4
Совпадение? Не думаю!
показать весь комментарий
04.06.2024 12:30
+3
Конструктори мають пишатися, що їхній говнєт знищили саме ЗСУ а не хтось інший.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оттайфунился лаптежник бронированный.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:28 Ответить
Совпадение? Не думаю!
показать весь комментарий
04.06.2024 12:30 Ответить
дякую, хлопці - псіной менше...
показать весь комментарий
04.06.2024 12:34 Ответить
Конструктори мають пишатися, що їхній говнєт знищили саме ЗСУ а не хтось інший.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:40 Ответить
Брааацкаааму народу - браааацкааає унічьитаааажєніііє...***🤔🧐😁 Нє ***, а чО нііі так ***😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
04.06.2024 12:44 Ответить
Стільки літер і ні про що, пук в калюжу. В цього тайфуна є різні модифікації різної вартості.
показать весь комментарий
04.06.2024 13:16 Ответить
Тайфунка 💀
показать весь комментарий
04.06.2024 13:38 Ответить
 
 