Под Часовым Яром в Донецкой области украинские защитники уничтожили броневик "Тайфун-К", которым россияне очень гордятся

Украинские воины уничтожили в Донецкой области бронированный автомобиль "Тайфун-К", стоимостью около $2,5 миллиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин.

"Была уничтожена 1 бронемашина "Тайфун-К", которой пытались штурмовать", - заявил представитель ОСГВ "Хортиця".

Это произошло 3 июня 2024 года.

В общем, за минувшие сутки на Часовояровском направлении украинские защитники уничтожили 80 оккупантов, 123 россиянина получили ранения.

Что известно о российском бронированном автомобиле "Тайфун-К"?

КАМАЗ-63968 "Тайфун-К" - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. Заявлено, что транспортное средство соответствует машинам типа MRAP.

Бронемашина находится на вооружении армии России с 2015 года. Броня 4-го класса должна защищать от пуль калибра 14,5 мм, корпус должен выдерживать подрывы взрывных устройств мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Одновременно в машине может разместиться три члена экипажа и 14 солдат. Машина является частью семейства бронеавтомобилей "Тайфун".

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