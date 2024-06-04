Під Часовим Яром на Донеччині українські захисники знищили броньовик "Тайфун-К", яким росіяни дуже пишаються
Українські воїни знищили на Донеччині броньований автомобіль "Тайфун-К", вартістю близько $2,5 мільйона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це АрміяInform повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.
"Було знищено 1 бронемашину "Тайфун-К", якою намагалися штурмувати", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".
Це відбулося 3 червня 2024 року.
Загалом, за минулу добу на Часовоярівському напрямку українські захисники знищили 80 окупантів та 123 росіянина отримали поранення.
Що відомо про російський броньований автомобіль "Тайфун-К"?
КАМАЗ-63968 "Тайфун-К" — універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності. Заявлено, що транспортний засіб відповідає машинам типу MRAP.
Бронемашина перебуває на озброєнні армії Росії з 2015 року. Броня 4-класу має захищати від куль калібру 14,5 мм, корпус має витримувати підриви вибухових пристроїв потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті.
Одночасно в машині може розміститися три члени екіпажу та 14 солдатів. Машина являється частиною сімейства бронеавтомобілів "Тайфун".
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