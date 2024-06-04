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ОСУВ Хортиця (207) знищення (6565) техніка (1783) Волошин Назар (101)

Під Часовим Яром на Донеччині українські захисники знищили броньовик "Тайфун-К", яким росіяни дуже пишаються

Тайфун-К

Українські воїни знищили на Донеччині броньований автомобіль "Тайфун-К", вартістю близько $2,5 мільйона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це АрміяInform повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Було знищено 1 бронемашину "Тайфун-К", якою намагалися штурмувати", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Це відбулося 3 червня 2024 року.

Загалом, за минулу добу на Часовоярівському напрямку українські захисники знищили 80 окупантів та 123 росіянина отримали поранення.

Що відомо про російський броньований автомобіль "Тайфун-К"?

КАМАЗ-63968 "Тайфун-К" — універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності. Заявлено, що транспортний засіб відповідає машинам типу MRAP.

Бронемашина перебуває на озброєнні армії Росії з 2015 року. Броня 4-класу має захищати від куль калібру 14,5 мм, корпус має витримувати підриви вибухових пристроїв потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті.

Одночасно в машині може розміститися три члени екіпажу та 14 солдатів. Машина являється частиною сімейства бронеавтомобілів "Тайфун".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці завдяки наземному дрону-камікадзе знищили позицію росіян на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

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Топ коментарі
+4
Оттайфунился лаптежник бронированный.
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04.06.2024 12:28
+4
Совпадение? Не думаю!
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04.06.2024 12:30
+3
Конструктори мають пишатися, що їхній говнєт знищили саме ЗСУ а не хтось інший.
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04.06.2024 12:40
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Оттайфунился лаптежник бронированный.
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04.06.2024 12:28 Відповісти
Совпадение? Не думаю!
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04.06.2024 12:30 Відповісти
дякую, хлопці - псіной менше...
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04.06.2024 12:34 Відповісти
Конструктори мають пишатися, що їхній говнєт знищили саме ЗСУ а не хтось інший.
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04.06.2024 12:40 Відповісти
Брааацкаааму народу - браааацкааає унічьитаааажєніііє...***🤔🧐😁 Нє ***, а чО нііі так ***😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.06.2024 12:44 Відповісти
Стільки літер і ні про що, пук в калюжу. В цього тайфуна є різні модифікації різної вартості.
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04.06.2024 13:16 Відповісти
Тайфунка 💀
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04.06.2024 13:38 Відповісти
 
 