РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12666 посетителей онлайн
Новости
6 263 22

Рада обратится в Кабмин относительно соблюдения его представителями дресс-кода в парламенте

Кабмін проситимуть дотримуватися дрес-коду в Раді

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил подготовить обращение к Кабинету Министров относительно соблюдения его представителями дресс-кода во время пленарных заседаний ВР.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер дал задание подготовить обращение к Правительству, чтобы их представители приходили в нормальной одежде (деловой) на выступления по законам.

Потому что постоянно то в футболках, то в спортивных костюмах приходят", - говорится в сообщении.

Читайте также: Стефанчук о заявлениях Путина о легитимности: в соответствии с Конституцией и законами Украины президентом является Зеленский

Автор: 

ВР (29246) Кабмин (14027) Стефанчук Руслан (656) Железняк Ярослав (422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
А буде вимога до преЗЕдента та його клоунів хоча б на міжнародних зустрічах носити діловий одяг? Це значно важливіше, бо там вони представляють країну та спілкуються з нормальними людьми. А от для роботи в парламенті, якраз і не критично - що урядовці, що депутати одна й таж зграя клептоманів та бидлоти, отже, так би мовити, всі свої.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:35
+10
Ага, і почніть із хрінпіду, бо одягнене наче бурлака
показать весь комментарий
04.06.2024 15:33
+9
зе!вирок поїхав у турне вдягнений як зе!вилупок і нічого. А чьоткіє пацанчікі з кабмінчіка що, рижі або де?
показать весь комментарий
04.06.2024 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, і почніть із хрінпіду, бо одягнене наче бурлака
показать весь комментарий
04.06.2024 15:33 Ответить
зе!вирок поїхав у турне вдягнений як зе!вилупок і нічого. А чьоткіє пацанчікі з кабмінчіка що, рижі або де?
показать весь комментарий
04.06.2024 15:33 Ответить
"Коротка спідниця, декольте?"
показать весь комментарий
04.06.2024 15:33 Ответить
Уявив Стефанчука... добре, що не обідав.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:50 Ответить
Як? Як така думка могла з"явитись у макітрі?
показать весь комментарий
04.06.2024 16:56 Ответить
А буде вимога до преЗЕдента та його клоунів хоча б на міжнародних зустрічах носити діловий одяг? Це значно важливіше, бо там вони представляють країну та спілкуються з нормальними людьми. А от для роботи в парламенті, якраз і не критично - що урядовці, що депутати одна й таж зграя клептоманів та бидлоти, отже, так би мовити, всі свої.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:35 Ответить
Чи обов'язково політикиням одягати штани?
показать весь комментарий
04.06.2024 15:35 Ответить
А депутати дотримуються правил дрес-коду? Оця мода на фліс - норм? Сам ти, стефанчук і презик твій, ви маєте уявлення про дрес-код?
Стидоба, а не влада.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:37 Ответить
Так легче слитса с толпой, може не узнают
показать весь комментарий
04.06.2024 15:38 Ответить
В Європарламенті прописане правило, за яким пані мають носити формальний одяг (спідницю і піджак або штани та піджак, а чоловіки - костюми (смокінги вітаються, але не є обов'язковими). Галстуки чи метелики рекомендуються, але не є вимогою. У випадку, якщо одяг неформальний, то в такому випадку делегата не пустять на засідання. Неформальний одяг дозволяється під час соціальних активностей. Тільки у випадку Благодійного балу потрібно дотримуватись дрес-коду (коктейльні сукні, спідниця й блузка - для жінок та костюм, сорочка, галстук - для чоловіків). Для журналістів дрес-коду не прописано. Та й самі парламентарі не завжди його дотримуються.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:39 Ответить
А можно по іншому? Так весь ОП ходить офіційно, у спортивному одязі...
показать весь комментарий
04.06.2024 15:40 Ответить
Гопота
показать весь комментарий
04.06.2024 15:41 Ответить
Чим займається керівництво воюючої країни...
Здається, цим "гігантам мислі" пора на смітник!

показать весь комментарий
04.06.2024 15:46 Ответить
Ви таке слово "дрескод" для нардепів прославили. Ви думаєте вони його розуміють? )))))
показать весь комментарий
04.06.2024 15:51 Ответить
Зараз літо, отже шорти і майки !!!
показать весь комментарий
04.06.2024 15:52 Ответить
Нормально, можно ходить на пленарные заседания ВР в майке, в трениках - шароварах с вытянутыми коленками и в китайских кедах.. )
показать весь комментарий
04.06.2024 16:21 Ответить
Майкі і трєнікі теж китайські, арахламідії ******* китай
показать весь комментарий
04.06.2024 16:33 Ответить
Тепер нефіг використовувати стиль Зеленского Пабєдітєля, та Сталінський стиль Єрмака, всім примазавщімся к тяжєлой работє борцуна с Всєлєнскім злом!
показать весь комментарий
04.06.2024 16:28 Ответить
маладые барберщоперы....
показать весь комментарий
04.06.2024 17:57 Ответить
....мені соромно за них.
Неголені, у військовому однострої .
Наче тільки вилізли з окопів.
показать весь комментарий
04.06.2024 20:19 Ответить
 
 