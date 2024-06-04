Рада обратится в Кабмин относительно соблюдения его представителями дресс-кода в парламенте

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил подготовить обращение к Кабинету Министров относительно соблюдения его представителями дресс-кода во время пленарных заседаний ВР.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер дал задание подготовить обращение к Правительству, чтобы их представители приходили в нормальной одежде (деловой) на выступления по законам.



Потому что постоянно то в футболках, то в спортивных костюмах приходят", - говорится в сообщении.

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