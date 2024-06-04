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ВР (14832) Кабмін (13943) Стефанчук Руслан (740) Железняк Ярослав (533)

Рада звернеться до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у парламенті

Кабмін проситимуть дотримуватися дрес-коду в Раді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабінету Міністрів щодо дотримання його представниками дрес-коду під час пленарних засідань ВР.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їхні представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи по законах.

Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 
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Топ коментарі
+13
А буде вимога до преЗЕдента та його клоунів хоча б на міжнародних зустрічах носити діловий одяг? Це значно важливіше, бо там вони представляють країну та спілкуються з нормальними людьми. А от для роботи в парламенті, якраз і не критично - що урядовці, що депутати одна й таж зграя клептоманів та бидлоти, отже, так би мовити, всі свої.
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04.06.2024 15:35
+10
Ага, і почніть із хрінпіду, бо одягнене наче бурлака
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04.06.2024 15:33
+9
зе!вирок поїхав у турне вдягнений як зе!вилупок і нічого. А чьоткіє пацанчікі з кабмінчіка що, рижі або де?
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04.06.2024 15:33
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Ага, і почніть із хрінпіду, бо одягнене наче бурлака
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04.06.2024 15:33 Відповісти
зе!вирок поїхав у турне вдягнений як зе!вилупок і нічого. А чьоткіє пацанчікі з кабмінчіка що, рижі або де?
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04.06.2024 15:33 Відповісти
"Коротка спідниця, декольте?"
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04.06.2024 15:33 Відповісти
Уявив Стефанчука... добре, що не обідав.
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04.06.2024 15:50 Відповісти
Як? Як така думка могла з"явитись у макітрі?
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04.06.2024 16:56 Відповісти
А буде вимога до преЗЕдента та його клоунів хоча б на міжнародних зустрічах носити діловий одяг? Це значно важливіше, бо там вони представляють країну та спілкуються з нормальними людьми. А от для роботи в парламенті, якраз і не критично - що урядовці, що депутати одна й таж зграя клептоманів та бидлоти, отже, так би мовити, всі свої.
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04.06.2024 15:35 Відповісти
Чи обов'язково політикиням одягати штани?
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04.06.2024 15:35 Відповісти
А депутати дотримуються правил дрес-коду? Оця мода на фліс - норм? Сам ти, стефанчук і презик твій, ви маєте уявлення про дрес-код?
Стидоба, а не влада.
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04.06.2024 15:37 Відповісти
Так легче слитса с толпой, може не узнают
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04.06.2024 15:38 Відповісти
В Європарламенті прописане правило, за яким пані мають носити формальний одяг (спідницю і піджак або штани та піджак, а чоловіки - костюми (смокінги вітаються, але не є обов'язковими). Галстуки чи метелики рекомендуються, але не є вимогою. У випадку, якщо одяг неформальний, то в такому випадку делегата не пустять на засідання. Неформальний одяг дозволяється під час соціальних активностей. Тільки у випадку Благодійного балу потрібно дотримуватись дрес-коду (коктейльні сукні, спідниця й блузка - для жінок та костюм, сорочка, галстук - для чоловіків). Для журналістів дрес-коду не прописано. Та й самі парламентарі не завжди його дотримуються.
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04.06.2024 15:39 Відповісти
А можно по іншому? Так весь ОП ходить офіційно, у спортивному одязі...
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04.06.2024 15:40 Відповісти
Гопота
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04.06.2024 15:41 Відповісти
Чим займається керівництво воюючої країни...
Здається, цим "гігантам мислі" пора на смітник!

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04.06.2024 15:46 Відповісти
Ви таке слово "дрескод" для нардепів прославили. Ви думаєте вони його розуміють? )))))
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04.06.2024 15:51 Відповісти
Зараз літо, отже шорти і майки !!!
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04.06.2024 15:52 Відповісти
Нормально, можно ходить на пленарные заседания ВР в майке, в трениках - шароварах с вытянутыми коленками и в китайских кедах.. )
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04.06.2024 16:21 Відповісти
Майкі і трєнікі теж китайські, арахламідії ******* китай
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04.06.2024 16:33 Відповісти
Тепер нефіг використовувати стиль Зеленского Пабєдітєля, та Сталінський стиль Єрмака, всім примазавщімся к тяжєлой работє борцуна с Всєлєнскім злом!
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04.06.2024 16:28 Відповісти
маладые барберщоперы....
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04.06.2024 17:57 Відповісти
....мені соромно за них.
Неголені, у військовому однострої .
Наче тільки вилізли з окопів.
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04.06.2024 20:19 Відповісти
 
 