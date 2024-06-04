Рада звернеться до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у парламенті
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабінету Міністрів щодо дотримання його представниками дрес-коду під час пленарних засідань ВР.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їхні представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи по законах.
Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар04.06.2024 15:35
+10 Валерій Кваша
показати весь коментар04.06.2024 15:33
+9 Erlich Bachman
показати весь коментар04.06.2024 15:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Стидоба, а не влада.
Здається, цим "гігантам мислі" пора на смітник!
Неголені, у військовому однострої .
Наче тільки вилізли з окопів.