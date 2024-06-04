Уволенный из-за скандала в столичном ресторане экс-сотрудник ДСР Нацполиции Манасян подал в суд: требует отмены приказа и выплаты заработка
Бывший полицейский подполковник Виталий Манасян, уволенный из-за устроенного в ресторане скандала, подал в суд на Департамент стратегических расследований Нацполиции. Истец настаивает на признании приказа о его увольнении противоправным и взыскании заработка за время вынужденного прогула.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Слідство.Інфо" узнало из реестра судебных решений. Манасян также подтвердил свое намерение судиться в комментарии редакции.
Как отмечается, 11 мая Виталий Манасян обратился в Киевский окружной административный суд с иском к Департаменту стратегических расследований Национальной полиции Украины, в котором просит суд признать противоправным и отменить приказ департамента полиции о его увольнении и требует восстановить его в должности, которую он занимал до этого. В исковом заявлении от 23 мая бывший работник требует от Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.
Сам Манасян сообщил, что на свое представительство в суде он выдал доверенность адвокату.
"Я свою позицию изложил адвокату, не хочу туда даже близко подходить. Даст Бог, без меня это все пройдет, мне не хочется в это погружаться. На самом деле это очень неприятно", - подчеркнул Манасян.
На вопрос об ожиданиях от суда, Манасян отметил, что его основная цель - восстановить свое имя.
"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не негодяй, который там хамил, грубил... Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", - добавил экс-полицейский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудник ДСР Нацполиции Манасян устроил скандал в столичном ресторане. Впоследствии директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьяна Рева отметила, что работник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян уволен.
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Коли за образу при свідках суд буде призначати такі компенсації моральної шкоди що бидлоті тільки від думки когось образити стане лячно. Але це навряд станеться скоро..... якщо взагалі колись станеться.
Він -- громадянин України.
Окаянниє мальчіка в трусіках абіжають!
Украина - это страна неограниченных возможностей..
Юрист департамента против адвоката.
Если у всего департамента ума не хватило по кривому закону его уволить.
Одно только, фантастика, чтобы прогулы оплатили директор и юрист, я извиняюсь, департамента
Молод, обучен, с оружием обращаться умеет, присягу давал, смел и дерзок! Куда смотрит ТЦК?
І ще одне... Будь ласка, "цензор", не лякай людей такими фото на весь екран
Потрібні нові закони, але депуати проти себе не напишуть! Потрібна повна зміна керівництва країни, рокам пригодованих дармоїдів треба замінити на патріртів, які воювали за Україну, які захищали країну в гарячих точках
....тільки користі від них...
З козла молока більше буде!!
...УТИЛІЗАЦІЯ.....скромно та мінімум ресурсів!!!
А ми- звичайні українці, працюватимемо на нього без пенсії до скону.
І міняти немає на кого.