Уволенный из-за скандала в столичном ресторане экс-сотрудник ДСР Нацполиции Манасян подал в суд: требует отмены приказа и выплаты заработка

Бывший полицейский подполковник Виталий Манасян, уволенный из-за устроенного в ресторане скандала, подал в суд на Департамент стратегических расследований Нацполиции. Истец настаивает на признании приказа о его увольнении противоправным и взыскании заработка за время вынужденного прогула.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Слідство.Інфо" узнало из реестра судебных решений. Манасян также подтвердил свое намерение судиться в комментарии редакции.

Как отмечается, 11 мая Виталий Манасян обратился в Киевский окружной административный суд с иском к Департаменту стратегических расследований Национальной полиции Украины, в котором просит суд признать противоправным и отменить приказ департамента полиции о его увольнении и требует восстановить его в должности, которую он занимал до этого. В исковом заявлении от 23 мая бывший работник требует от Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

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Сам Манасян сообщил, что на свое представительство в суде он выдал доверенность адвокату.

"Я свою позицию изложил адвокату, не хочу туда даже близко подходить. Даст Бог, без меня это все пройдет, мне не хочется в это погружаться. На самом деле это очень неприятно", - подчеркнул Манасян.

На вопрос об ожиданиях от суда, Манасян отметил, что его основная цель - восстановить свое имя.

"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не негодяй, который там хамил, грубил... Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", - добавил экс-полицейский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудник ДСР Нацполиции Манасян устроил скандал в столичном ресторане. Впоследствии директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьяна Рева отметила, что работник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян уволен.