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Уволенный из-за скандала в столичном ресторане экс-сотрудник ДСР Нацполиции Манасян подал в суд: требует отмены приказа и выплаты заработка

Бывший полицейский подполковник Виталий Манасян, уволенный из-за устроенного в ресторане скандала, подал в суд на Департамент стратегических расследований Нацполиции. Истец настаивает на признании приказа о его увольнении противоправным и взыскании заработка за время вынужденного прогула.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Слідство.Інфо" узнало из реестра судебных решений. Манасян также подтвердил свое намерение судиться в комментарии редакции.

Как отмечается, 11 мая Виталий Манасян обратился в Киевский окружной административный суд с иском к Департаменту стратегических расследований Национальной полиции Украины, в котором просит суд признать противоправным и отменить приказ департамента полиции о его увольнении и требует восстановить его в должности, которую он занимал до этого. В исковом заявлении от 23 мая бывший работник требует от Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

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Віталій Манасян

Сам Манасян сообщил, что на свое представительство в суде он выдал доверенность адвокату.

"Я свою позицию изложил адвокату, не хочу туда даже близко подходить. Даст Бог, без меня это все пройдет, мне не хочется в это погружаться. На самом деле это очень неприятно", - подчеркнул Манасян.

На вопрос об ожиданиях от суда, Манасян отметил, что его основная цель - восстановить свое имя.

"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не негодяй, который там хамил, грубил... Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", - добавил экс-полицейский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудник ДСР Нацполиции Манасян устроил скандал в столичном ресторане. Впоследствии директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьяна Рева отметила, что работник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян уволен.

Автор: 

конфликт (830) Нацполиция (16463) рестораны (279) суд (25096) увольнение (2679)


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Топ комментарии
+49
Выдайте мудаку повестку, пусть в окопе корочками машет. Когда уже эти черти быковать перестанут?
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04.06.2024 15:32
+27
То він зараз броні не має, здоровий бичара, де ТЦК, на ньому можно по два БК переносити....
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04.06.2024 15:38
+24
Придурок, візьми свої речі і піз.....дуй в свою арменію і там будеш розповідати який ти підор!!!
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04.06.2024 15:35
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Выдайте мудаку повестку, пусть в окопе корочками машет. Когда уже эти черти быковать перестанут?
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04.06.2024 15:32 Ответить
Коли почне працювати Закон! Без "можу порєшать" та з невідвороністю покарання.
Коли за образу при свідках суд буде призначати такі компенсації моральної шкоди що бидлоті тільки від думки когось образити стане лячно. Але це навряд станеться скоро..... якщо взагалі колись станеться.
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04.06.2024 16:08 Ответить
Чо это за чурбан такой смелый?
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04.06.2024 15:34 Ответить
Так он же купил свою должность, вот и быкует! В прайсе быковать в дорогущих ресторанах не запрещалось...
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04.06.2024 16:23 Ответить
Придурок, візьми свої речі і піз.....дуй в свою арменію і там будеш розповідати який ти підор!!!
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04.06.2024 15:35 Ответить
Що за маячня?

Він -- громадянин України.
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04.06.2024 16:34 Ответить
А чого тоді громадянин України хизується свєю тупостью у ресторані Київа, а не на Покровську?
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04.06.2024 16:50 Ответить
І що, був громад. України , а стане громад. арменії, це ж його країна!!!! У нас тут є ще один ділок з абхазії, хромосомія, арахамія, йому теж ліпше до дому!!! Треба чистити Україну від всякої нечисті!!!
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04.06.2024 21:46 Ответить
Свабоду папугаям!
Окаянниє мальчіка в трусіках абіжають!
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04.06.2024 15:35 Ответить
спілкується на московськім нарєчіі ? Да іди ти на.....
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04.06.2024 15:36 Ответить
То він зараз броні не має, здоровий бичара, де ТЦК, на ньому можно по два БК переносити....
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04.06.2024 15:38 Ответить
Як воно дослужилось до полковника? Хто в нього папа? Скільки полковників Сидоренків в єреванській мусарні?
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04.06.2024 15:40 Ответить
До речі, наскільки я знаю, у Вірменії загалом мало українців. Цікаво, чому
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04.06.2024 15:44 Ответить
Тому, що всі дбають про свою країну, лише в Україні рулять хто завгодно, євреї, росіяни, абхазці татари, а українці тільки стогнуть!
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04.06.2024 16:04 Ответить
Вірмени витісняють інші національності. Відсоток людей інших національностей був найнижчий ( близько 2%) серед усіх республік совка. І, звісно, вони всі жили в Єревані.
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04.06.2024 19:52 Ответить
Ого, а як їм це вдавалось в СРСР ?
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04.06.2024 21:15 Ответить
Там зараз 50% полковники. Проводив заняття в клубі МВС, то сиспдмін і хлопчик на побігушках в сисадміна - обоє полковники.
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04.06.2024 15:51 Ответить
Відновити можна що завгодно, крім того, чого ніколи небуло...
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04.06.2024 15:41 Ответить
Війну своеї рідної арменії він пропустив, виконучи важливі завдання в ресторанах та отримуючи за це зарплату від департаменту стратегичних розслідувань. Зараз знову на війну не іде, а затіяв суди щоб отримати додаткову компенсацію з бюджету України.
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04.06.2024 15:43 Ответить
Основне питання у тому, чому українці дозволяють керувати своєю державою різним чужинцям та пройдисвітам..
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04.06.2024 15:53 Ответить
Миколи посадки штурмують а хачики жирують.
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04.06.2024 16:58 Ответить
Так склалось історично
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04.06.2024 21:17 Ответить
В Ереване не пробувал подать?
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04.06.2024 15:44 Ответить
Нахер йому Єреван,їхня діаспора дуже чудово почувається по всій Україні ніхто невоює.Один хлопець що загинув на майдані,але то виключення!
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04.06.2024 15:51 Ответить
Підтверджую! Вірмени у Києві, на вул. Гната Юри кожен рік поступово і зухвало захоплюють нові території під власний ресоран "Арарат"!
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04.06.2024 16:18 Ответить
Представьте ситуацию, чтобы работник мажорного отдела полиции Армении по фамилии "Петренко" через суд требовал восстановить его в должности.
Украина - это страна неограниченных возможностей..
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04.06.2024 15:48 Ответить
А почему бы нет?
Юрист департамента против адвоката.
Если у всего департамента ума не хватило по кривому закону его уволить.
Одно только, фантастика, чтобы прогулы оплатили директор и юрист, я извиняюсь, департамента
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04.06.2024 17:11 Ответить
В мене така підозра, бо прикладів сотні, що то так і задумано. Звільнення з порушенням закону, через місяць, два поновлення через суд з компенсацією за вимушений прогул
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04.06.2024 21:21 Ответить
Звільнити- звільнено, але не порушили справи по образам і приниженням стосовно персоналу і клієнта , що замовляв стіл. Мінімум моральний збиток мусить компенсувати.
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04.06.2024 15:49 Ответить
Чувак полтора месяца, как уволен, он уже обновил свои данные?

Молод, обучен, с оружием обращаться умеет, присягу давал, смел и дерзок! Куда смотрит ТЦК?
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04.06.2024 15:49 Ответить
А він точно громадянин України? Не здивуюся, якщо ні. То манасяни, то гогілашвілі...
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04.06.2024 15:55 Ответить
У ботів розвинеться біполярний розлад психіки )
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04.06.2024 16:50 Ответить
забули за зеленських з арахаміями
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04.06.2024 23:43 Ответить
Туди дивиться де мєнтів навіть колишніх не мобілізують , бо так той драний закон виписаний .
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04.06.2024 17:15 Ответить
коли звільняють через якусь причину не пов'язану з його посадовими обов'язками, то таке й виходить в результаті. його поновлять, і ми скинемось йому на компенсацію
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04.06.2024 15:51 Ответить
А як же обліко-моралє? Невже підполковник поліції у громадському місці, навіть нехай і в не робочий час, має так поводитись?
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04.06.2024 16:09 Ответить
Якщо вам можна то і йому теж.
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04.06.2024 17:10 Ответить
а перечерському кривосуддю плювати на те моралє , вони самі такі .
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04.06.2024 17:16 Ответить
Це звісно було очікувано і тут на Цензорі сто разів написано. Ця історія десь півроку тому була? Ну якраз ця вся підарасня впевнена, що за цей строк всі все забули. "Сліть па тіхай вадє",як то кажуть.
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04.06.2024 15:52 Ответить
Такі да. До речі: як там справи у главмусора по зв'язках з ФСБ і кацапською мафією Тишлека? Уже всі забули?
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04.06.2024 16:27 Ответить
Виправданий печерським "судом".
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04.06.2024 16:39 Ответить
Чому "оце" досі не в окопі?
І ще одне... Будь ласка, "цензор", не лякай людей такими фото на весь екран
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04.06.2024 15:52 Ответить
Цих пригодованих дармоїдів хрін позбудешся!
Потрібні нові закони, але депуати проти себе не напишуть! Потрібна повна зміна керівництва країни, рокам пригодованих дармоїдів треба замінити на патріртів, які воювали за Україну, які захищали країну в гарячих точках
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04.06.2024 15:55 Ответить
Думаю без майдану незміниться ні#уя.
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04.06.2024 16:03 Ответить
Що два майдани змінили ? Мусарня стала зватися поліцією ? (( Багато там змінилося крім назви , перестали брати , заносити і "статистику" підтягувати ?
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04.06.2024 17:20 Ответить
в бус его!- там и рассчитаетесь!!)))
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04.06.2024 16:03 Ответить
Еще не хватает ,чтобы заявил : а вы докажите !
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04.06.2024 16:06 Ответить
А що Клименко такі кадри повертає...поліція це є злочинне угруповання. Я не довіряю поліції і ії керівництву..
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04.06.2024 16:08 Ответить
Відмінять і виплатять без сумніву.
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04.06.2024 16:12 Ответить
Судитися, та вибивати в судах зарплати, та повертати місця пригріті це вони знають... як бабця Отче Наш в церкві. Сама головна голова гідри в країні - судова система та інші державні інституції! Не помінялося нічогісінько!
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04.06.2024 16:12 Ответить
З таких по Києву можна бригаду призвать....або й дві!!!!
....тільки користі від них...
З козла молока більше буде!!
...УТИЛІЗАЦІЯ.....скромно та мінімум ресурсів!!!
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04.06.2024 16:15 Ответить
Ти його в двері, а воно тобі у вікно ! Це не армянин, це - чурка необтесана. Для таких випадків повинен бути створений закон, який би за різні правопорушення не тільки звільняв, але і штрафував, позбавляв волі і забороняв пожиттєво займати любі посади в державних структурах. Повинен був би створений спеціальний сайт, куди б вносились дані про таких педиків і всі кандидати від учительки до "гаранта" перевірялися б через цей сайт ! Щоб не вийшло так, що кандидат в президенти колись стояв на обліку в психушці, а тепер він буде нами правити як той Шаріков !!!
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04.06.2024 16:17 Ответить
Його потрібно розстріляти , чи повісити на крайній випадок, а воно ще до суду. Кришу його братика вірменського також копняка з посади, але не можна. Всю погань та гниль кришує дєрьмак зельмакович
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04.06.2024 16:19 Ответить
о ***..........тцк ловите ухилянта.......................................................................ценный фрукт на фронт какой............................................................................
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04.06.2024 16:33 Ответить
Бо такі закони пишуть. Посидить вдома, відпочине. Тай отримає гроші, вислугу, зробить інвалідність або ще якісь папірці. І буде спокійно отримувати виплати.
А ми- звичайні українці, працюватимемо на нього без пенсії до скону.
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04.06.2024 16:43 Ответить
Гниду в окоп скільки таких князьків линдае Країною а по базах особливо Волинська в Києві чорножопий узбек розказуе що війни для нього нема ...агов поліція сбу поле діяльності аж за обрій
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04.06.2024 16:47 Ответить
Наглий як танк, але може виграти, підкупивши дуже чесних суддів
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04.06.2024 16:50 Ответить
Така морда якась знайома у хачика, це не він *********** на Бесарабці торгував пару років тому?
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04.06.2024 16:52 Ответить
ну чєснає ж літцо....
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04.06.2024 17:03 Ответить
Наглая морда.
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04.06.2024 17:04 Ответить
Почег никто не спрашивает кто назначил его на должность и с какого перепуга? Чем он занимался на работе, какой был итог деятельности? Какая у него машина квартира дача, где, и что там в налоговой декларации
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04.06.2024 17:15 Ответить
ЗСУ може отримати десяткі мільонів гривень на дрони і не тільки!!!Достатньо,що-би головмент кліменко наголосив,що всі мусора перерахуют на ЗСУ свій однодений заробіток!!!Що,панове менти -- слабо?
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04.06.2024 17:22 Ответить
Це не правосуддя - а цирк. Звільняють не поймі за шо, без зстатті, без розслідування. Потім ці мокшане до суду подають. Баканови з резнікковими в адвокати йдуть, міністри взагалі не пойми кто, депутати - це просто жах.

І міняти немає на кого.
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04.06.2024 17:53 Ответить
ТЦК-фас!
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04.06.2024 18:41 Ответить
Хача без учебки відразу на нуль - зразу компенсує бойовими виплатами вимушені прогули )))
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04.06.2024 19:00 Ответить
рядовим на фронт
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04.06.2024 19:16 Ответить
Почему он ещё не на фронте, разрешение на оружие есть , тактические навыки должны быть, и он уже не сотрудник полиции,так почему он дома **** заниматься, это лучший кандидат на мобилизацию.
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04.06.2024 19:42 Ответить
....не вистачало свого сміття, так гості помагають .
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04.06.2024 20:06 Ответить
Жлобом був, жлобом і залишився
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04.06.2024 20:12 Ответить
Знаю что тема чуть не к месту и ещё много тут всякого не формата, НО! Но очень бы хотелось знать узнать---а вот в Ереване сегодня, сейчас есть хоть один подполковник с фамилией Нечитайло, или Чередниченко пусть и в главке МВД республики! Ну дайте-дайте посмотреть!
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04.06.2024 22:35 Ответить
Якщо наша поліція називається НАЦІОНАЛЬНОЮ, то що в ній робить вірменин?Нехай у Єревані свої права хитає
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05.06.2024 13:23 Ответить
 
 