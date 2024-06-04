Звільнений через скандал у столичному ресторані ексспівробітник ДСР Нацполіції Манасян подав до суду: вимагає скасування наказу та виплати заробітку
Колишній поліцейський підполковник Віталій Манасян, звільнений через влаштований у ресторані скандал, подав до суду на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Позивач наполягає на визнанні наказу про його звільнення протиправним та стягненні заробітку за час вимушеного прогулу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Слідство.Інфо" дізналося з реєстру судових рішень. Манасян також підтвердив свій намір судитися у коментарі редакції.
Як зазначається, 11 травня Віталій Манасян звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у якому просить суд визнати протиправним та скасувати наказ департаменту поліції про його звільнення та вимагає поновити його на посаді, яку він обіймав до цього. У позовнійзаяві від 23 травня колишній працівник вимагає від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Сам Манасян повідомив, що на своє представництво в суді він видав довіреність адвокату.
"Я свою позицію виклав адвокату, не хочу туди навіть близько підходити. Дасть Бог, без мене це все минеться, мені не хочеться в це занурюватися. Насправді це дуже неприємно", - наголосив Манасян.
На запитання про очікування від суду, Манасян зауважив, що його основна мета - відновити своє ім’я.
"Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання", - додав експоліцейський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітник ДСР Нацполіції Манасян влаштував скандал у столичному ресторані. Згодом директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева зазначила, що працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна звільнено
Будь ласка, зачекайте...
Коли за образу при свідках суд буде призначати такі компенсації моральної шкоди що бидлоті тільки від думки когось образити стане лячно. Але це навряд станеться скоро..... якщо взагалі колись станеться.
Він -- громадянин України.
Окаянниє мальчіка в трусіках абіжають!
Украина - это страна неограниченных возможностей..
Юрист департамента против адвоката.
Если у всего департамента ума не хватило по кривому закону его уволить.
Одно только, фантастика, чтобы прогулы оплатили директор и юрист, я извиняюсь, департамента
Молод, обучен, с оружием обращаться умеет, присягу давал, смел и дерзок! Куда смотрит ТЦК?
І ще одне... Будь ласка, "цензор", не лякай людей такими фото на весь екран
Потрібні нові закони, але депуати проти себе не напишуть! Потрібна повна зміна керівництва країни, рокам пригодованих дармоїдів треба замінити на патріртів, які воювали за Україну, які захищали країну в гарячих точках
....тільки користі від них...
З козла молока більше буде!!
...УТИЛІЗАЦІЯ.....скромно та мінімум ресурсів!!!
А ми- звичайні українці, працюватимемо на нього без пенсії до скону.
І міняти немає на кого.