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Звільнений через скандал у столичному ресторані ексспівробітник ДСР Нацполіції Манасян подав до суду: вимагає скасування наказу та виплати заробітку

Віталій Манасян

Колишній поліцейський підполковник Віталій Манасян, звільнений через влаштований у ресторані скандал, подав до суду на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Позивач наполягає на визнанні наказу про його звільнення протиправним та стягненні заробітку за час вимушеного прогулу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Слідство.Інфо" дізналося з реєстру судових рішень. Манасян також підтвердив свій намір судитися у коментарі редакції.

Як зазначається, 11 травня Віталій Манасян звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у якому просить суд визнати протиправним та скасувати наказ департаменту поліції про його звільнення та вимагає поновити його на посаді, яку він обіймав до цього. У позовнійзаяві від 23 травня колишній працівник вимагає від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

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Віталій Манасян

Сам Манасян повідомив, що на своє представництво в суді він видав довіреність адвокату.

"Я свою позицію виклав адвокату, не хочу туди навіть близько підходити. Дасть Бог, без мене це все минеться, мені не хочеться в це занурюватися. Насправді це дуже неприємно", - наголосив Манасян.

На запитання про очікування від суду, Манасян зауважив, що його основна мета - відновити своє ім’я.

"Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання", - додав експоліцейський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітник ДСР Нацполіції Манасян влаштував скандал у столичному ресторані. Згодом директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева зазначила, що працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна звільнено

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Топ коментарі
+49
Выдайте мудаку повестку, пусть в окопе корочками машет. Когда уже эти черти быковать перестанут?
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04.06.2024 15:32
+27
То він зараз броні не має, здоровий бичара, де ТЦК, на ньому можно по два БК переносити....
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04.06.2024 15:38
+24
Придурок, візьми свої речі і піз.....дуй в свою арменію і там будеш розповідати який ти підор!!!
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04.06.2024 15:35
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Выдайте мудаку повестку, пусть в окопе корочками машет. Когда уже эти черти быковать перестанут?
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04.06.2024 15:32 Відповісти
Коли почне працювати Закон! Без "можу порєшать" та з невідвороністю покарання.
Коли за образу при свідках суд буде призначати такі компенсації моральної шкоди що бидлоті тільки від думки когось образити стане лячно. Але це навряд станеться скоро..... якщо взагалі колись станеться.
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04.06.2024 16:08 Відповісти
Чо это за чурбан такой смелый?
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04.06.2024 15:34 Відповісти
Так он же купил свою должность, вот и быкует! В прайсе быковать в дорогущих ресторанах не запрещалось...
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04.06.2024 16:23 Відповісти
Придурок, візьми свої речі і піз.....дуй в свою арменію і там будеш розповідати який ти підор!!!
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04.06.2024 15:35 Відповісти
Що за маячня?

Він -- громадянин України.
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04.06.2024 16:34 Відповісти
А чого тоді громадянин України хизується свєю тупостью у ресторані Київа, а не на Покровську?
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04.06.2024 16:50 Відповісти
І що, був громад. України , а стане громад. арменії, це ж його країна!!!! У нас тут є ще один ділок з абхазії, хромосомія, арахамія, йому теж ліпше до дому!!! Треба чистити Україну від всякої нечисті!!!
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04.06.2024 21:46 Відповісти
Свабоду папугаям!
Окаянниє мальчіка в трусіках абіжають!
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04.06.2024 15:35 Відповісти
спілкується на московськім нарєчіі ? Да іди ти на.....
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04.06.2024 15:36 Відповісти
То він зараз броні не має, здоровий бичара, де ТЦК, на ньому можно по два БК переносити....
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04.06.2024 15:38 Відповісти
Як воно дослужилось до полковника? Хто в нього папа? Скільки полковників Сидоренків в єреванській мусарні?
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04.06.2024 15:40 Відповісти
До речі, наскільки я знаю, у Вірменії загалом мало українців. Цікаво, чому
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04.06.2024 15:44 Відповісти
Тому, що всі дбають про свою країну, лише в Україні рулять хто завгодно, євреї, росіяни, абхазці татари, а українці тільки стогнуть!
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04.06.2024 16:04 Відповісти
Вірмени витісняють інші національності. Відсоток людей інших національностей був найнижчий ( близько 2%) серед усіх республік совка. І, звісно, вони всі жили в Єревані.
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04.06.2024 19:52 Відповісти
Ого, а як їм це вдавалось в СРСР ?
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04.06.2024 21:15 Відповісти
Там зараз 50% полковники. Проводив заняття в клубі МВС, то сиспдмін і хлопчик на побігушках в сисадміна - обоє полковники.
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04.06.2024 15:51 Відповісти
Відновити можна що завгодно, крім того, чого ніколи небуло...
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04.06.2024 15:41 Відповісти
Війну своеї рідної арменії він пропустив, виконучи важливі завдання в ресторанах та отримуючи за це зарплату від департаменту стратегичних розслідувань. Зараз знову на війну не іде, а затіяв суди щоб отримати додаткову компенсацію з бюджету України.
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04.06.2024 15:43 Відповісти
Основне питання у тому, чому українці дозволяють керувати своєю державою різним чужинцям та пройдисвітам..
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04.06.2024 15:53 Відповісти
Миколи посадки штурмують а хачики жирують.
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04.06.2024 16:58 Відповісти
Так склалось історично
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04.06.2024 21:17 Відповісти
В Ереване не пробувал подать?
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04.06.2024 15:44 Відповісти
Нахер йому Єреван,їхня діаспора дуже чудово почувається по всій Україні ніхто невоює.Один хлопець що загинув на майдані,але то виключення!
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04.06.2024 15:51 Відповісти
Підтверджую! Вірмени у Києві, на вул. Гната Юри кожен рік поступово і зухвало захоплюють нові території під власний ресоран "Арарат"!
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04.06.2024 16:18 Відповісти
Представьте ситуацию, чтобы работник мажорного отдела полиции Армении по фамилии "Петренко" через суд требовал восстановить его в должности.
Украина - это страна неограниченных возможностей..
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04.06.2024 15:48 Відповісти
А почему бы нет?
Юрист департамента против адвоката.
Если у всего департамента ума не хватило по кривому закону его уволить.
Одно только, фантастика, чтобы прогулы оплатили директор и юрист, я извиняюсь, департамента
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04.06.2024 17:11 Відповісти
В мене така підозра, бо прикладів сотні, що то так і задумано. Звільнення з порушенням закону, через місяць, два поновлення через суд з компенсацією за вимушений прогул
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04.06.2024 21:21 Відповісти
Звільнити- звільнено, але не порушили справи по образам і приниженням стосовно персоналу і клієнта , що замовляв стіл. Мінімум моральний збиток мусить компенсувати.
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04.06.2024 15:49 Відповісти
Чувак полтора месяца, как уволен, он уже обновил свои данные?

Молод, обучен, с оружием обращаться умеет, присягу давал, смел и дерзок! Куда смотрит ТЦК?
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04.06.2024 15:49 Відповісти
А він точно громадянин України? Не здивуюся, якщо ні. То манасяни, то гогілашвілі...
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04.06.2024 15:55 Відповісти
У ботів розвинеться біполярний розлад психіки )
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04.06.2024 16:50 Відповісти
забули за зеленських з арахаміями
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04.06.2024 23:43 Відповісти
Туди дивиться де мєнтів навіть колишніх не мобілізують , бо так той драний закон виписаний .
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04.06.2024 17:15 Відповісти
коли звільняють через якусь причину не пов'язану з його посадовими обов'язками, то таке й виходить в результаті. його поновлять, і ми скинемось йому на компенсацію
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04.06.2024 15:51 Відповісти
А як же обліко-моралє? Невже підполковник поліції у громадському місці, навіть нехай і в не робочий час, має так поводитись?
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04.06.2024 16:09 Відповісти
Якщо вам можна то і йому теж.
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04.06.2024 17:10 Відповісти
а перечерському кривосуддю плювати на те моралє , вони самі такі .
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04.06.2024 17:16 Відповісти
Це звісно було очікувано і тут на Цензорі сто разів написано. Ця історія десь півроку тому була? Ну якраз ця вся підарасня впевнена, що за цей строк всі все забули. "Сліть па тіхай вадє",як то кажуть.
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04.06.2024 15:52 Відповісти
Такі да. До речі: як там справи у главмусора по зв'язках з ФСБ і кацапською мафією Тишлека? Уже всі забули?
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04.06.2024 16:27 Відповісти
Виправданий печерським "судом".
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04.06.2024 16:39 Відповісти
Чому "оце" досі не в окопі?
І ще одне... Будь ласка, "цензор", не лякай людей такими фото на весь екран
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04.06.2024 15:52 Відповісти
Цих пригодованих дармоїдів хрін позбудешся!
Потрібні нові закони, але депуати проти себе не напишуть! Потрібна повна зміна керівництва країни, рокам пригодованих дармоїдів треба замінити на патріртів, які воювали за Україну, які захищали країну в гарячих точках
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04.06.2024 15:55 Відповісти
Думаю без майдану незміниться ні#уя.
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04.06.2024 16:03 Відповісти
Що два майдани змінили ? Мусарня стала зватися поліцією ? (( Багато там змінилося крім назви , перестали брати , заносити і "статистику" підтягувати ?
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04.06.2024 17:20 Відповісти
в бус его!- там и рассчитаетесь!!)))
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04.06.2024 16:03 Відповісти
Еще не хватает ,чтобы заявил : а вы докажите !
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04.06.2024 16:06 Відповісти
А що Клименко такі кадри повертає...поліція це є злочинне угруповання. Я не довіряю поліції і ії керівництву..
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04.06.2024 16:08 Відповісти
Відмінять і виплатять без сумніву.
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04.06.2024 16:12 Відповісти
Судитися, та вибивати в судах зарплати, та повертати місця пригріті це вони знають... як бабця Отче Наш в церкві. Сама головна голова гідри в країні - судова система та інші державні інституції! Не помінялося нічогісінько!
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04.06.2024 16:12 Відповісти
З таких по Києву можна бригаду призвать....або й дві!!!!
....тільки користі від них...
З козла молока більше буде!!
...УТИЛІЗАЦІЯ.....скромно та мінімум ресурсів!!!
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04.06.2024 16:15 Відповісти
Ти його в двері, а воно тобі у вікно ! Це не армянин, це - чурка необтесана. Для таких випадків повинен бути створений закон, який би за різні правопорушення не тільки звільняв, але і штрафував, позбавляв волі і забороняв пожиттєво займати любі посади в державних структурах. Повинен був би створений спеціальний сайт, куди б вносились дані про таких педиків і всі кандидати від учительки до "гаранта" перевірялися б через цей сайт ! Щоб не вийшло так, що кандидат в президенти колись стояв на обліку в психушці, а тепер він буде нами правити як той Шаріков !!!
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04.06.2024 16:17 Відповісти
Його потрібно розстріляти , чи повісити на крайній випадок, а воно ще до суду. Кришу його братика вірменського також копняка з посади, але не можна. Всю погань та гниль кришує дєрьмак зельмакович
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04.06.2024 16:19 Відповісти
о ***..........тцк ловите ухилянта.......................................................................ценный фрукт на фронт какой............................................................................
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04.06.2024 16:33 Відповісти
Бо такі закони пишуть. Посидить вдома, відпочине. Тай отримає гроші, вислугу, зробить інвалідність або ще якісь папірці. І буде спокійно отримувати виплати.
А ми- звичайні українці, працюватимемо на нього без пенсії до скону.
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04.06.2024 16:43 Відповісти
Гниду в окоп скільки таких князьків линдае Країною а по базах особливо Волинська в Києві чорножопий узбек розказуе що війни для нього нема ...агов поліція сбу поле діяльності аж за обрій
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04.06.2024 16:47 Відповісти
Наглий як танк, але може виграти, підкупивши дуже чесних суддів
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04.06.2024 16:50 Відповісти
Така морда якась знайома у хачика, це не він *********** на Бесарабці торгував пару років тому?
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04.06.2024 16:52 Відповісти
ну чєснає ж літцо....
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04.06.2024 17:03 Відповісти
Наглая морда.
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04.06.2024 17:04 Відповісти
Почег никто не спрашивает кто назначил его на должность и с какого перепуга? Чем он занимался на работе, какой был итог деятельности? Какая у него машина квартира дача, где, и что там в налоговой декларации
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04.06.2024 17:15 Відповісти
ЗСУ може отримати десяткі мільонів гривень на дрони і не тільки!!!Достатньо,що-би головмент кліменко наголосив,що всі мусора перерахуют на ЗСУ свій однодений заробіток!!!Що,панове менти -- слабо?
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04.06.2024 17:22 Відповісти
Це не правосуддя - а цирк. Звільняють не поймі за шо, без зстатті, без розслідування. Потім ці мокшане до суду подають. Баканови з резнікковими в адвокати йдуть, міністри взагалі не пойми кто, депутати - це просто жах.

І міняти немає на кого.
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04.06.2024 17:53 Відповісти
ТЦК-фас!
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04.06.2024 18:41 Відповісти
Хача без учебки відразу на нуль - зразу компенсує бойовими виплатами вимушені прогули )))
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04.06.2024 19:00 Відповісти
рядовим на фронт
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04.06.2024 19:16 Відповісти
Почему он ещё не на фронте, разрешение на оружие есть , тактические навыки должны быть, и он уже не сотрудник полиции,так почему он дома **** заниматься, это лучший кандидат на мобилизацию.
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04.06.2024 19:42 Відповісти
....не вистачало свого сміття, так гості помагають .
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04.06.2024 20:06 Відповісти
Жлобом був, жлобом і залишився
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04.06.2024 20:12 Відповісти
Знаю что тема чуть не к месту и ещё много тут всякого не формата, НО! Но очень бы хотелось знать узнать---а вот в Ереване сегодня, сейчас есть хоть один подполковник с фамилией Нечитайло, или Чередниченко пусть и в главке МВД республики! Ну дайте-дайте посмотреть!
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04.06.2024 22:35 Відповісти
Якщо наша поліція називається НАЦІОНАЛЬНОЮ, то що в ній робить вірменин?Нехай у Єревані свої права хитає
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05.06.2024 13:23 Відповісти
 
 