Співробітник ДСР Нацполіції Манасян влаштував скандал у столичному ресторані: "Вы не представляете, кто мы..." (оновлено). ФОТО

Співробітник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян відзначився негідною поведінкою у столичному ресторані "Гудвайн". У МВС кажуть, що його після скандалу звільнили.

Про це пише у фейсбуці голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.

Він детально розповів про інцидент із Манасяном. Так, підприємець заздалегідь замовив столик у столичному ресторані "Гудвайн", а коли прийшов до закладу, виявилось, що його зайняв інший відвідувач.

"Неділя, 9.30 ранку, ресторан "Гудвайн". Так, як більше 2 років живу сам, зазвичай снідаю тут і далі йду на роботу. Добре памʼятаю березень, квітень 2022 року, коли Київ був пустий, в закладі всі столи вільні, незважаючи на ситуацію весь персонал закладу привітно працював. Особливо за ці місяці працівники закладу стали як рідні. Ситуація сьогодні: заздалегідь замовив стіл. Прихожу, адміністратори кажуть - за стіл, який ви бронювали, сів інший мужчина", - зазначає автор допису.

За його словами, він підійшов до столу та ввічливо спробував пояснити, що він заброньований.

"На що матом почули - вы две дуры (персонал закладу. - Ред.), здесь сидеть буду я. Після чого відвідувач резерв (табличку "зарезервовано". - Ред.) відкинув і сів за стіл. Після того, як з цим "гостем" ресторану переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу, що зі мною буде). Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним, каже - вы даже не представляете, кто мы…Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла", - додає Шкіль.

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Далі, за словами Шкіля, з'ясувалося, що тим гостем виявився працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України - Манасян Віталій.

"Працівник поліції, який їздить на Ауді RS 6, снідає в Гудвайні і окреслює перспективу нашого майбутнього, а для тих, хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш "літературною українською мовою" з російським діалектом. Можу сказати одне - що це приклад ганьби високого звання Поліцейський і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку. А дівчат із "Гудвайн" точно ніхто в образу не дасть", - резюмує він.

Згодом директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева повідомила УНІАН, що працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна звільнено сьогодні, 21 квітня, за рішенням Національної поліції, оскільки це питання належить до компетенції саме Нацполіції, а не глави МВС.

"Призначення і звільнення співробітників департаменту стратегічних розслідувань - це компетенція Національної поліції України. Звичайно, міністр бачив те повідомлення, яке поширюється в засобах масової інформації. Зранку було проведене службове розслідування і за цією інформацією звільнено даного працівника", - повідомила Рева.