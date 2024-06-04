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Правительство на 6 месяцев продлило работу ГП "Документ" для украинцев за границей

документ

4 июня Кабмин проголосовал за решение о продлении на 6 месяцев работы паспортного сервиса ГП "Документ" для украинцев за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня Правительство приняло решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, позволяющего ГП "Документ" принимать заявления для оформления документов за рубежом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот проект внедряла Государственная миграционная служба с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов украинцам, находящимся за рубежом. Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня текущего года.

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"Учитывая социальную значимость проекта для поддержки наших граждан за рубежом, решением Правительства работу ГП "Документ" продлена еще на 6 месяцев", - добавили в министерстве.

Такое решение Правительства по ГП "Документ" является результатом совместной инициативы Минреинтеграции и МВД Украины.

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документ (398) Кабмин (14027) Министерство реинтеграции (278)


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Воно, то да, Але це все бабло мімо каси. Услуга люба, хоч для дитини перший поспорт, який безкоштовний у них 80€+400грн. Якщо загран, то офіційний платіж+80€+400грн. Усі квітанції, крім оф.платежа, на якусь одеську контору, даже не банк, а якась фінансова компанія. Тоді чому в абрівіатурі ДП, вона ніякого відношення до держави не моє, це конкретно про ті що закордоном.
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04.06.2024 16:32 Ответить
ми вам паспорт не дамо, але гроши ви несить...
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04.06.2024 18:18 Ответить
Нагадую ,що Уряд, Верховна Рада ,Президент України з командою, мають працювати так, щоб громадяни України поверталися додому.
А так вони демонструють нездатність повернути людей, через свою недолугість...
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04.06.2024 20:39 Ответить
 
 