Правительство на 6 месяцев продлило работу ГП "Документ" для украинцев за границей

4 июня Кабмин проголосовал за решение о продлении на 6 месяцев работы паспортного сервиса ГП "Документ" для украинцев за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня Правительство приняло решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, позволяющего ГП "Документ" принимать заявления для оформления документов за рубежом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот проект внедряла Государственная миграционная служба с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов украинцам, находящимся за рубежом. Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня текущего года.

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"Учитывая социальную значимость проекта для поддержки наших граждан за рубежом, решением Правительства работу ГП "Документ" продлена еще на 6 месяцев", - добавили в министерстве.

Такое решение Правительства по ГП "Документ" является результатом совместной инициативы Минреинтеграции и МВД Украины.