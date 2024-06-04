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документ (402) Кабмін (13943) Міністерство реінтеграції (500)

Уряд на 6 місяців продовжив роботу ДП "Документ" для українців за кордоном

документ

4 червня Кабмін проголосував за рішення щодо продовження на 6 місяців роботи паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

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"З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням Уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців", - додали в міністерстві.

Таке рішення Уряду щодо ДП "Документ" є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.

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Воно, то да, Але це все бабло мімо каси. Услуга люба, хоч для дитини перший поспорт, який безкоштовний у них 80€+400грн. Якщо загран, то офіційний платіж+80€+400грн. Усі квітанції, крім оф.платежа, на якусь одеську контору, даже не банк, а якась фінансова компанія. Тоді чому в абрівіатурі ДП, вона ніякого відношення до держави не моє, це конкретно про ті що закордоном.
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04.06.2024 16:32 Відповісти
ми вам паспорт не дамо, але гроши ви несить...
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04.06.2024 18:18 Відповісти
Нагадую ,що Уряд, Верховна Рада ,Президент України з командою, мають працювати так, щоб громадяни України поверталися додому.
А так вони демонструють нездатність повернути людей, через свою недолугість...
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04.06.2024 20:39 Відповісти
 
 