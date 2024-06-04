Кабмин продлил срок действия отсрочки от мобилизации на три месяца

Кабинет министров продлил еще на три месяца сроки действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для тех, кто получил "бронь" от Минэкономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не закончился его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Как отмечается, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

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Кто имеет право на отсрочку?

Право на отсрочку, согласно постановлению, имеют работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи, в случае, когда это необходимо для выполнения этих задач;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Ранее сообщалось, что Кабинет Министров сегодня или завтра утвердит постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей.