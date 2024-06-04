РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12541 посетитель онлайн
Новости мобилизации
8 224 8

Кабмин продлил срок действия отсрочки от мобилизации на три месяца

Відстрочка від призову під час мобілізації

Кабинет министров продлил еще на три месяца сроки действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для тех, кто получил "бронь" от Минэкономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не закончился его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Как отмечается, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Также читайте: Продлевать срок обновления военно-учетных данных пока не планируется, - Минобороны

Кто имеет право на отсрочку?

Право на отсрочку, согласно постановлению, имеют работающие военнообязанные:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи, в случае, когда это необходимо для выполнения этих задач;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения, он будет составлять 4,32 грн/кВт, - СМИ

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров сегодня или завтра утвердит постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей.

Автор: 

Кабмин (14027) мобилизация (2762) Мельничук Тарас (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нахрена нам така кількість поліцаїв,50% можна відправляти на нуль,повірте цього навіть ніхто не помітить.
показать весь комментарий
04.06.2024 14:25 Ответить
мусора помітять, або запідозрять, що навколо щось не те відбувається для чого іх мама рожала хабарі брать і наркотики кришувать
показать весь комментарий
04.06.2024 14:40 Ответить
Деякі з них вже своє "відвоювали" - з'їздили на екскурсію в звільнені міста київської області коли там було вже безпечно і погулявши та побухавши кілька тижнів стали УБД.
показать весь комментарий
04.06.2024 14:56 Ответить
А кловани до якої стратегічної структури відносяться?
показать весь комментарий
04.06.2024 14:42 Ответить
центральна нервова система зе!дупи.
показать весь комментарий
04.06.2024 14:48 Ответить
Вочевидь кловани це останній пункт, тобто, що працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення

Тобто не енергетика, не рятувальники, не медицина, а пересувні цирки забезпечують життєдіяльність населення.
Браво!
показать весь комментарий
04.06.2024 14:56 Ответить
Так пересувні цирки це і є населення. А ми? Дідько його знає, мабуть лише потенційні рекрути, "мобресурс".
показать весь комментарий
04.06.2024 15:11 Ответить
Полицейские все должны повоевать, так же как и прокурорские, и судейские. И вообще для них надо выделить отдельный участок фронта. Что бы посмотреть на что они способны.
показать весь комментарий
04.06.2024 19:13 Ответить
 
 