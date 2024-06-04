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Кабмін (13943) мобілізація (2876) Мельничук Тарас (55)

Кабмін продовжив термін дії відстрочки від мобілізації на три місяці

Відстрочка від призову під час мобілізації

Кабінет Міністрів продовжив ще на три місяці терміни дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для тих, хто отримав "бронь" від Мінекономіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився його термін на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначається, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

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Хто має право на відстрочку?

Право на відстрочку, згідно з постановою, мають військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування цих органів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, у разі, коли це необхідно для виконання цих завдань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів сьогодні або завтра затвердить постанову, в якій має бути передбачене бронювання поліцейських та рятувальників.

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А нахрена нам така кількість поліцаїв,50% можна відправляти на нуль,повірте цього навіть ніхто не помітить.
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04.06.2024 14:25 Відповісти
мусора помітять, або запідозрять, що навколо щось не те відбувається для чого іх мама рожала хабарі брать і наркотики кришувать
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04.06.2024 14:40 Відповісти
Деякі з них вже своє "відвоювали" - з'їздили на екскурсію в звільнені міста київської області коли там було вже безпечно і погулявши та побухавши кілька тижнів стали УБД.
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04.06.2024 14:56 Відповісти
А кловани до якої стратегічної структури відносяться?
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04.06.2024 14:42 Відповісти
центральна нервова система зе!дупи.
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04.06.2024 14:48 Відповісти
Вочевидь кловани це останній пункт, тобто, що працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення

Тобто не енергетика, не рятувальники, не медицина, а пересувні цирки забезпечують життєдіяльність населення.
Браво!
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04.06.2024 14:56 Відповісти
Так пересувні цирки це і є населення. А ми? Дідько його знає, мабуть лише потенційні рекрути, "мобресурс".
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04.06.2024 15:11 Відповісти
Полицейские все должны повоевать, так же как и прокурорские, и судейские. И вообще для них надо выделить отдельный участок фронта. Что бы посмотреть на что они способны.
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04.06.2024 19:13 Відповісти
 
 