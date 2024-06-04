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Продовжувати термін оновлення військово-облікових даних наразі не планують, - Міноборони

Термін оновлення даних продовжувати не планують

Підстав для продовження терміну оновлення військово-облікових даних наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Насправді зараз триває оновлення даних. У застосунку "Резерв+" вже немає якихось збоїв. Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато люедй вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді в своєму смартфоні, зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", - пояснив він.

Водночас речник Міноборони не виключає, що подовжити термін оновлення даних доведеться у разі форсмажору.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити - резервісти, призовники і військовозобов'язані", - додав Лазуткін.

Читайте: 190 тисяч жінок оновили дані у "Резерв+", - Міноборони

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Топ коментарі
+6
Все зе!лежить від однієї людини. Якщо вона встигне оновити дані, термін продовжувати немає сенсу. Просто та людина дуже зайнята закордонними відрядженнями і фізично може не встигнути.
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04.06.2024 12:02
+6
Ну то будете користуватись старими даними. Особисто я прийду в кінці червня і лише один раз. Якщо не встигну, то пішли на йух - ви не вмієте працювати, а всі коло вас тижнями танцювати повинні? Не охрініли?
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04.06.2024 12:22
+4
а їм продовження і не потрібне. Їм пох. на людей. Головне ШТРАФИ, у них же "заохочення" тільки одна - ШТРАФИ.
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04.06.2024 12:24
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Все зе!лежить від однієї людини. Якщо вона встигне оновити дані, термін продовжувати немає сенсу. Просто та людина дуже зайнята закордонними відрядженнями і фізично може не встигнути.
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04.06.2024 12:02 Відповісти
ну так літо .море .а шо ти думав ...
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04.06.2024 13:54 Відповісти
Ні-ні-ні!
Чотири рази подовжити, а потім "кожен з нас - президент"!
Не порушуйте класику.
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04.06.2024 12:08 Відповісти
Та да, збоїв не а😂, ще б вносили в оберіг робітники тцк все вірно, а так коли данні не співпадають то нічого не оновишь( наприклад помилка у призвіщі- а тут поле непахане нюансів)
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04.06.2024 12:20 Відповісти
У меня вообще никакие данные не тянутся. Пишет, что информации про меня нету в реестре. Ну и ладно
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04.06.2024 13:37 Відповісти
Ну то будете користуватись старими даними. Особисто я прийду в кінці червня і лише один раз. Якщо не встигну, то пішли на йух - ви не вмієте працювати, а всі коло вас тижнями танцювати повинні? Не охрініли?
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04.06.2024 12:22 Відповісти
На те й розрахунок. Хто вчасно не встиг - штраф або "штраф". Вибір за вами
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04.06.2024 13:47 Відповісти
Випишуть - папірчик піде в унітаз. От і все.
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04.06.2024 17:26 Відповісти
а їм продовження і не потрібне. Їм пох. на людей. Головне ШТРАФИ, у них же "заохочення" тільки одна - ШТРАФИ.
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04.06.2024 12:24 Відповісти
Значит планируется))) Оруэлл...
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04.06.2024 12:41 Відповісти
Нафіга продовжувати? І так багато встигло! А штрафи з кого потім стягувати, і справи відкривати???
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04.06.2024 14:03 Відповісти
 
 