РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13363 посетителя онлайн
Новости мобилизации
5 172 11

Продлевать срок обновления военно-учетных данных пока не планируется, - Минобороны

Термін оновлення даних продовжувати не планують

Оснований для продления срока обновления военно-учетных данных пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"На самом деле сейчас идет обновление данных. В приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев. Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне, сейчас таких проблем нет. То есть обновить через "Резерв+", скачав предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", - пояснил он.

В то же время представитель Минобороны не исключает, что продлить срок обновления данных придется в случае форс-мажора.

"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать - резервисты, призывники и военнообязанные", - добавил Лазуткин.

Также читайте: 190 тысяч женщин обновили данные в "Резерв+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9329) мобилизация (2762)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Все зе!лежить від однієї людини. Якщо вона встигне оновити дані, термін продовжувати немає сенсу. Просто та людина дуже зайнята закордонними відрядженнями і фізично може не встигнути.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:02
+6
Ну то будете користуватись старими даними. Особисто я прийду в кінці червня і лише один раз. Якщо не встигну, то пішли на йух - ви не вмієте працювати, а всі коло вас тижнями танцювати повинні? Не охрініли?
показать весь комментарий
04.06.2024 12:22
+4
а їм продовження і не потрібне. Їм пох. на людей. Головне ШТРАФИ, у них же "заохочення" тільки одна - ШТРАФИ.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все зе!лежить від однієї людини. Якщо вона встигне оновити дані, термін продовжувати немає сенсу. Просто та людина дуже зайнята закордонними відрядженнями і фізично може не встигнути.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:02 Ответить
ну так літо .море .а шо ти думав ...
показать весь комментарий
04.06.2024 13:54 Ответить
Ні-ні-ні!
Чотири рази подовжити, а потім "кожен з нас - президент"!
Не порушуйте класику.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:08 Ответить
Та да, збоїв не а😂, ще б вносили в оберіг робітники тцк все вірно, а так коли данні не співпадають то нічого не оновишь( наприклад помилка у призвіщі- а тут поле непахане нюансів)
показать весь комментарий
04.06.2024 12:20 Ответить
У меня вообще никакие данные не тянутся. Пишет, что информации про меня нету в реестре. Ну и ладно
показать весь комментарий
04.06.2024 13:37 Ответить
Ну то будете користуватись старими даними. Особисто я прийду в кінці червня і лише один раз. Якщо не встигну, то пішли на йух - ви не вмієте працювати, а всі коло вас тижнями танцювати повинні? Не охрініли?
показать весь комментарий
04.06.2024 12:22 Ответить
На те й розрахунок. Хто вчасно не встиг - штраф або "штраф". Вибір за вами
показать весь комментарий
04.06.2024 13:47 Ответить
Випишуть - папірчик піде в унітаз. От і все.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:26 Ответить
а їм продовження і не потрібне. Їм пох. на людей. Головне ШТРАФИ, у них же "заохочення" тільки одна - ШТРАФИ.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:24 Ответить
Значит планируется))) Оруэлл...
показать весь комментарий
04.06.2024 12:41 Ответить
Нафіга продовжувати? І так багато встигло! А штрафи з кого потім стягувати, і справи відкривати???
показать весь комментарий
04.06.2024 14:03 Ответить
 
 