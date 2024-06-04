Продлевать срок обновления военно-учетных данных пока не планируется, - Минобороны

Оснований для продления срока обновления военно-учетных данных пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"На самом деле сейчас идет обновление данных. В приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев. Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне, сейчас таких проблем нет. То есть обновить через "Резерв+", скачав предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", - пояснил он.

В то же время представитель Минобороны не исключает, что продлить срок обновления данных придется в случае форс-мажора.

"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать - резервисты, призывники и военнообязанные", - добавил Лазуткин.

Также читайте: 190 тысяч женщин обновили данные в "Резерв+", - Минобороны