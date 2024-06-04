Оккупанты обстреляли Волчанскую громаду. Два человека ранены
Во вторник, 4 июня, российские захватчики атаковали Волчанскую громаду, что на Харьковщине. Двое мужчин получили ранения.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По данным прокуратуры, днем захватчики обстреляли село Волчанские Хутора Чугуевского района. Из-за вражеского обстрела ранения получил 70-летний местный житель.
Под вечер захватчики атаковали FPV-дроном город Волчанск. 54-летний мужчина получил ранения. Он госпитализирован в больницу.
В прокуратуре отметили, что по фактам нарушения армией РФ законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование.
Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказывал, что с 10 мая оккупанты сбросили около 300 авиабомб вблизи города Волчанск, что на севере Харьковщины.
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