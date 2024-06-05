Благодаря Глобальному саммиту мира мы можем реально приблизить долговременный и справедливый мир для Украины, - Зеленский

Одним из ключевых шагов на пути к миру является возвращение пленных и депортированных, в частности - детей, похищенных Россией на оккупированной части Украины и вывезенных с родной земли.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убивает, разрушает, пытается уничтожить наше будущее. Но мы сильнее. Должны сделать все от нас зависящее, чтобы каждый украинский ребенок был дома - счастливый, с родными и в безопасности. Мир имеет достаточно силы, достаточно лидерства, чтобы помочь восстановить справедливость, вернув украинцев и украинок - маленьких и взрослых - домой", - подчеркнул Зеленский.

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