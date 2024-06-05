Благодаря Глобальному саммиту мира мы можем реально приблизить долговременный и справедливый мир для Украины, - Зеленский
Одним из ключевых шагов на пути к миру является возвращение пленных и депортированных, в частности - детей, похищенных Россией на оккупированной части Украины и вывезенных с родной земли.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Россия убивает, разрушает, пытается уничтожить наше будущее. Но мы сильнее. Должны сделать все от нас зависящее, чтобы каждый украинский ребенок был дома - счастливый, с родными и в безопасности. Мир имеет достаточно силы, достаточно лидерства, чтобы помочь восстановить справедливость, вернув украинцев и украинок - маленьких и взрослых - домой", - подчеркнул Зеленский.
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+37 Rostyslav Komarnytsky
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+15 Алексей Алексей #571607
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пшиксаміт може наблизити реальний та ще й довготривалий мир?????!!! Це питання мене цікавить вже три останні місяці, але ні здоровий глузд, ні навіть буйна фантазія відповіді не дають.
Передбачаю:
На наступний день, після його закінчення - ЖОДНОГО СЛОВА НЕ БУДЕ!
Жодних висновків, жодних результатів не оголосять.
МИТТЄВО все забудуть, як його "не було".
Бо результатів ніяких не буде.
Як вже неодноразово було за ці два роки.
Ну зібралися декілка країн (107) на "побалакати". Для цього вже є ООН і там навіть побільше країн (193) язиками мелять вже який рік без змісту та результату. Яким чином це має бодай наблизити той "довготривалий і справедливий мир"?
Це більше схоже на чергову зустріч "п...піздєть ніачом", витративши купу грошей, запевнити з поважним виглядом, що "ми за всьо харошеє і протів плахова" і розійтися дуже задоволеними один одним.
А насправді йому щоб увійти в історію треба просто вийти у вікно!
Можливо як той хто знищив українську націю! Його папірєднікам цеж не вдалося в 1932-33, точніше вдалося тільки частково
Українці взагалі вважають це збіговисько марною витратою бюджету на впровадження формули Зе: багато брехати зараз, щоб було що красти потім.
Ось лицемірне падло й викинуло останній козир- дітей. Що тут такого несподіваного?
А ще я вірю у санта клауса і гномів
Але тим оленям хоч кола на голові теши. Не буде цього фріка - голоснуть за іншого. Акакаяразніца? Хотьпаржом!
путїн як ї вся русня розумїють тїльки мову сили, та йдуть на поступки у виглядї ,,жест доброй воли,, тїльки тодї коли добряче отримують по зубах. Тобто замїсть того щоб бїгати по свїту здїймаючи пил ї їмїтувати важливу дїяльнїсть органїзовуючи наступну мїжнародну вечїрку, краще б зайнявся бїльш важливими справами вїд яких дїйсно залежить наближення миру- а їх просто купа...... Мобїлїзацїя, фортїфїкацїйни споруди, забезпечення дронами - перелїк дуже великий буде. Але нажаль пан зеленський займається тим, що єдине вїн вмїє робити- оганїзовувати шоу.
Імітація вчинків для виправдовування своїх кривавих помилок.
У меня от этого глобального саммита мира в Швейцарии - полное дежа-вю. Оккупай-абай в Прекрасном Мире Будущего с бутылкой в жопе в автозаке. Вам, *****, не саммит мира надо проводить, а саммит войны. Вам надо Рейнметалл увеличивать в десять раз, Локхид-Мартин загружать заказами так, чтоб в восемь смен работал, снарядами забивать склады по самую макушку, уран с плутонием из земли выковыривать, чтоб еще на сто тысяч боеголовок хватило и решать, наконец, вопросы с массовой депортацией исламистов, потому что когда у вас начнется внутренняя гражданская война с мусульманами - и Евросоюзу и НАТО тогда точно ******, наступит всеобщая атомизация, каждый станет сам за себя и всем будет уже вообще ни до чего. Просто великолепное время для начала новой мировой. Вместо этого они собираются водить хороводы, рассказывать друг другу про синее небо над головой, грозить Израилю пальчиком и «испытывать шок» от того, что средневековое говно с ножом зарезало-таки полицейского в Мангейме, ты смотри, какая неожиданность. Какой в жопу саммит мира, алле, проснитесь! Доброе утро, слоники. Мира уже нет. Ваш Дед.
Ні?
А стільки галасу ОП та Кулєба підіймали...
От і з цим саммітом буде те ж саме - пердь у калюжу.
И как это сборище приблизит мир? Как?
Опять "глубокая обеспокоенность"?
Похоже просто пиар Величайшего, для зебилов, чтобы прослезились они от потуг Великого и Святейшего.
А потом будут месяцами сопли размазывать рассказывая об "историческом моменте" непонятного сборища......
Клоуны.