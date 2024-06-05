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Зеленський (22448) Глобальний саміт миру (278)

Завдяки Глобальному саміту миру ми можемо реально наблизити довготривалий і справедливий мир для України, - Зеленський

Саміт миру наблизить справедливий мир для України, - Зеленський

Одним із ключових кроків на шляху до миру є повернення полонених і депортованих, зокрема дітей, викрадених Росією на окупованій частині України та вивезених з рідної землі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває, руйнує, намагається знищити наше майбутнє. Але ми сильніші. Маємо зробити все від нас залежне, щоб кожна українська дитина була вдома – щаслива, з рідними та в безпеці. Світ має достатньо сили, достатньо лідерства, щоб допомогти й відновити справедливість, повернувши українців та українок – маленьких і дорослих – додому", - підкреслив Зеленський.

Читайте: У Макрона підтвердили візит Зеленського до Франції 6 червня. Президенти обговорять потреби України

Автор: 
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Топ коментарі
+37
Яким чином цей глобальний пшик саміт може наблизити реальний та ще й довготривалий мир?????!!! Це питання мене цікавить вже три останні місяці, але ні здоровий глузд, ні навіть буйна фантазія відповіді не дають.
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05.06.2024 01:30
+19
Скільки там про цій "саміт миру" вони долдонят - пів року, чи більше?
Передбачаю:
На наступний день, після його закінчення - ЖОДНОГО СЛОВА НЕ БУДЕ!
Жодних висновків, жодних результатів не оголосять.
МИТТЄВО все забудуть, як його "не було".
Бо результатів ніяких не буде.
Як вже неодноразово було за ці два роки.
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05.06.2024 01:32
+15
Ты хочешь досидеть до второго срока, больше тебя ничего не интересует! Пошёл *****!
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05.06.2024 01:26
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Скажи своїм,щоб якісніше кадри підбирали.Не має сечі вже терпіти ці ваші пекельні борошна
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05.06.2024 01:32 Відповісти
Подоляк лузер,а от ти кремлівський бот.В українській мові 7 відмінків,а в російській 6-ть і це вас,ботів,завжди видає.А ще в українській мові використовуються фемінітиви,на відмінну від російської,і коли ви,запорєбрікові,використовуєте Гугл-перекладач,то у вас завжди,на виході, "пекельні борошна"
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05.06.2024 01:48 Відповісти
Так Подоляк всього-навсього радник того,фамілію кого вам,кремлеботам,заборонено згадувати,щоб "Козиря" не палити.До методичок в нього пісюн недоріс)
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05.06.2024 01:53 Відповісти
І не кажіть! Аж мову з рота вивалив!
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05.06.2024 03:17 Відповісти
Ты хочешь досидеть до второго срока, больше тебя ничего не интересует! Пошёл *****!
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05.06.2024 01:26 Відповісти
Ніякого споаведливого миру не буде і не може бути, шо воно меле...
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05.06.2024 01:26 Відповісти
"Справедливий" для нього - це коли вдасться залишитись у кріслі президента ще хоча б на один термін, а після цього не будуть бити родичі загиблих, шукати правоохоронні органи і садити в тюрму судді. Тобто ця справедливість не про країну.
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05.06.2024 01:35 Відповісти
Про яке крісло Він думає, дай Боже зберегти хоч в якихось кордонах Україну, бо при цій владі сиплеться все і тільки виключно західній допомозі ми ще тримємося. Окуповні території при слугоригх ми ніколи не відвоюємо. Це моя особиста думка, яка вибудувана на проведеному аналізі дій влади за 5 років. За ці роки, так і не спромоглися перевести залишки економіки на військові рейки, не виробляється зброя, а оточив себе проросійськими, бувшими ригами і антимайднівцями, які більше допомагають ворогу, чим українцям. Де сьогодні абдристович і шифір? Так поступить і решта слуг при "великому шехері".
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05.06.2024 06:10 Відповісти
Та йди нахєр вже
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05.06.2024 01:47 Відповісти
Так це ти казламордий тут розкудахтався, чи ти думаєш не видно по твоєму стилю мазні шо ти кацап? Увірвався як срачка опівночі і ліпиш все підряд намагаючись запудрити мізкі. Тиж не на кацап форумі, тут такє не працює.
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05.06.2024 01:51 Відповісти
Яким чином цей глобальний пшик саміт може наблизити реальний та ще й довготривалий мир?????!!! Це питання мене цікавить вже три останні місяці, але ні здоровий глузд, ні навіть буйна фантазія відповіді не дають.
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05.06.2024 01:30 Відповісти
Це йому Елдак так сказав. А ще обов'язково треба одягти свою зелену футболку на саміт, щоб всі бачили Вовину біцуху.
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05.06.2024 05:45 Відповісти
а ви уявіть мільярд дерев - і одразу все зрозумієте...
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05.06.2024 08:30 Відповісти
якжеж ти достав брехливе у..ще
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05.06.2024 01:31 Відповісти
Скільки там про цій "саміт миру" вони долдонят - пів року, чи більше?
Передбачаю:
На наступний день, після його закінчення - ЖОДНОГО СЛОВА НЕ БУДЕ!
Жодних висновків, жодних результатів не оголосять.
МИТТЄВО все забудуть, як його "не було".
Бо результатів ніяких не буде.
Як вже неодноразово було за ці два роки.
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05.06.2024 01:32 Відповісти
Та да, про мільярд дерев більше не чутно, як і про мільйон дронів.
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05.06.2024 01:37 Відповісти
З самітом миру буде те ж саме, що і з літнім контрнаступом 2023 року. Бла бла бла було багато - від осіб,які не мають ніякого відношення до ЗСУ, а результат усім відомий
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05.06.2024 10:06 Відповісти
Цей саміт Єрмака-це "Позітівний кейс фортеця Бахмут 2.0" і діджиталізована версія "кави в Ялті",наперсточники вміють тільки шарік по столу катати,а під стаканчиком завжди пусто.
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05.06.2024 01:39 Відповісти
О каком долгосрочном и справедливом мире без членства в НАТО, бредит этот дефективный зе-дегенерат?
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05.06.2024 01:44 Відповісти
Да ти шо, мабуть такийже довготривалий і справедливий як був у В'єтнамі - мирну угоду підписали, амери з'ї@лись, а комуняки й дня не протримались
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05.06.2024 02:10 Відповісти
Добре. Припустимо. Але як?
Ну зібралися декілка країн (107) на "побалакати". Для цього вже є ООН і там навіть побільше країн (193) язиками мелять вже який рік без змісту та результату. Яким чином це має бодай наблизити той "довготривалий і справедливий мир"?

Це більше схоже на чергову зустріч "п...піздєть ніачом", витративши купу грошей, запевнити з поважним виглядом, що "ми за всьо харошеє і протів плахова" і розійтися дуже задоволеними один одним.
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05.06.2024 02:55 Відповісти
Найвеличніший Клоун має надію що організує щось на зразок Лігі Націй 2 і увійде в історію.
А насправді йому щоб увійти в історію треба просто вийти у вікно!
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05.06.2024 03:56 Відповісти
Він і так в історію увійде... але є нюанс -увійде так само як і *****.
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05.06.2024 05:13 Відповісти
Та те що відбувається то важко зпрогнозувати.
Можливо як той хто знищив українську націю! Його папірєднікам цеж не вдалося в 1932-33, точніше вдалося тільки частково
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05.06.2024 05:15 Відповісти
Ну, для знищення української нації в нього знищувалка не виросла ще, але і без того та паскуда винна в смерті вже десятків, а може й сотень тисяч людей, бо тільки по Маріуполю точних цифр не знає ніхто... І тих, хто через його брехню не встиг евакуюватися і був закатований, і тих, до кого прийшла русня з півдня як до себе до дому, хоча, якби та **** до вторгнення готувалась, то кацапам би та прогулянка могла боком вилізти. І головне тих, хто загинув і продовжує гинути за то, щоб повернути хоча б частину того, що вони всім кодлом "праібалі", як люся казала.
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05.06.2024 05:23 Відповісти
То виж самі відповіли, а кажете не виросла...
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05.06.2024 05:29 Відповісти
а у этого зели один пиар и аплодисменты в голове((
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05.06.2024 03:01 Відповісти
Хто на що навчався, "професіонал" та "міцний господарник" в одному флаконі ...
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05.06.2024 10:43 Відповісти
Блажен, хто вірує...
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05.06.2024 03:12 Відповісти
Та закрий вже рота, смердиш!
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05.06.2024 04:33 Відповісти
Блумберг пише, що мирний план зєлі, для говносаміта, скоротився з 10 пунктів до трьох: ядерна і продовольча безпека та повернення полонених. А де звільнення окупованих територій, покарання військових злочинців, виплати компенсацій агресором і т.д. Схоже що ОП хоче виправдати майбутню капітуляцію, рішеннями прийнятими на саміті.
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05.06.2024 05:09 Відповісти
Можемо наблизити - казочка для. нелохів. А от що насправді реально, це те, що перед PR Г.самітом, у Франції на 80 річчі та в Італії на G7, нам всім буде соромно за потужну бидло-дипломатію двох невігласів із купленими юрфаківськими дипломами.
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05.06.2024 05:19 Відповісти
Глобального інтересу до бенефісу одного розкабанівшого блазня немає, хтось відмовився, хтось знизив ранг шляхом делегування старшого радника молодшого клінінгменеджера (щоб відповідати дипрангу Єрмака).
Українці взагалі вважають це збіговисько марною витратою бюджету на впровадження формули Зе: багато брехати зараз, щоб було що красти потім.
Ось лицемірне падло й викинуло останній козир- дітей. Що тут такого несподіваного?
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05.06.2024 05:24 Відповісти
Зеленському не вірять...
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05.06.2024 05:53 Відповісти
А ти - віриш?
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05.06.2024 07:10 Відповісти
Я вірю🤣
А ще я вірю у санта клауса і гномів
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05.06.2024 07:25 Відповісти
А в рептілоїдів?..
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05.06.2024 07:53 Відповісти
Точно! Не міг згадати кого пропустив. Дякую.
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05.06.2024 07:55 Відповісти
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05.06.2024 07:55 Відповісти
Ні
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05.06.2024 08:10 Відповісти
Нік дивний, тому питаюся.
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05.06.2024 08:11 Відповісти
Нічого дивного. Нагадую 13 мільйонам, що я пам'ятаю хто вони.
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05.06.2024 09:26 Відповісти
Тоді зрозуміло.
Але тим оленям хоч кола на голові теши. Не буде цього фріка - голоснуть за іншого. Акакаяразніца? Хотьпаржом!
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13.06.2024 06:01 Відповісти
Та у всю зелену сволоту...
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05.06.2024 07:14 Відповісти
Скільки можна носитися з цим "самітом миру", як дурень зі ступою? Який мир і як він та коли наступить? Мир може наступити тільки завдяки перемозі ЗСУ над ворогом!!! Навіщо знову дурити обдурений і обікрадений зеленою слугорижною сворою бідний і дурнуватий нарід, який тобі повірив у 2019 році? Бо прадіди цього наріду, які повірили точно таким прадідам у 30-х роках минулого століття - їли своїх дітей і помирали з голоду, а ці мають померти від потужної брехні??? Це якась насмішка над українцями, чи вже світом?
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05.06.2024 05:47 Відповісти
Мрійник, цікаво як це наблизить? Знекровлення рашки світом наблизить а бла-бла ні.
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05.06.2024 06:09 Відповісти
Хотїлося б почути також вїд цього професїйного шоумена - практично яким чином цей самїт наблизить мир? Невже вїн сподївається що пїсля цього самїту та його декларацїй та висновкїв, путїн злякається ,послухається та зупинить вїйну, виведе свої вїйська з України на кордони 1991 року, виплатить всї контрибуцїї та репарацїї а сам добровїльно зї своїми поплїчниками поїде в Гаагу каятись та просити вибачення та помилування? Ну ясно ж усїм, що цього не буде! Так навїщо це шоу? Cамїт заради самїту?
путїн як ї вся русня розумїють тїльки мову сили, та йдуть на поступки у виглядї ,,жест доброй воли,, тїльки тодї коли добряче отримують по зубах. Тобто замїсть того щоб бїгати по свїту здїймаючи пил ї їмїтувати важливу дїяльнїсть органїзовуючи наступну мїжнародну вечїрку, краще б зайнявся бїльш важливими справами вїд яких дїйсно залежить наближення миру- а їх просто купа...... Мобїлїзацїя, фортїфїкацїйни споруди, забезпечення дронами - перелїк дуже великий буде. Але нажаль пан зеленський займається тим, що єдине вїн вмїє робити- оганїзовувати шоу.
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05.06.2024 06:11 Відповісти
Ми можемо реально наблизити довготривалий і справедливий мир для України тільки в одному випадку - після розпаду раші !!!
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05.06.2024 06:25 Відповісти
Вся річ у тому, шо Вофка не зацікавлен у тому, шоб ми перемогли та шоб наступив мир. Від слова ВЗАГАЛІ.
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05.06.2024 06:32 Відповісти
Поговоримо про ядерну, екологічну та продовольчу безпеку і настане "справедливий мир"? Хтось бачить зв'язок того саміту і миру?
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05.06.2024 07:04 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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05.06.2024 07:10 Відповісти
Чергова серія "слуги" в масштабах світу. Час паяців і лицедіїв...
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05.06.2024 07:13 Відповісти
Повітряні замки.
Імітація вчинків для виправдовування своїх кривавих помилок.
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05.06.2024 07:14 Відповісти
Ось що пише Бабченко з цього приводу:

У меня от этого глобального саммита мира в Швейцарии - полное дежа-вю. Оккупай-абай в Прекрасном Мире Будущего с бутылкой в жопе в автозаке. Вам, *****, не саммит мира надо проводить, а саммит войны. Вам надо Рейнметалл увеличивать в десять раз, Локхид-Мартин загружать заказами так, чтоб в восемь смен работал, снарядами забивать склады по самую макушку, уран с плутонием из земли выковыривать, чтоб еще на сто тысяч боеголовок хватило и решать, наконец, вопросы с массовой депортацией исламистов, потому что когда у вас начнется внутренняя гражданская война с мусульманами - и Евросоюзу и НАТО тогда точно ******, наступит всеобщая атомизация, каждый станет сам за себя и всем будет уже вообще ни до чего. Просто великолепное время для начала новой мировой. Вместо этого они собираются водить хороводы, рассказывать друг другу про синее небо над головой, грозить Израилю пальчиком и «испытывать шок» от того, что средневековое говно с ножом зарезало-таки полицейского в Мангейме, ты смотри, какая неожиданность. Какой в жопу саммит мира, алле, проснитесь! Доброе утро, слоники. Мира уже нет. Ваш Дед.
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05.06.2024 07:16 Відповісти
Не треба нас дурити. Ключовим є наявність безтолкового ішака при владі. Це чмо - паршочергова проблема.
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05.06.2024 07:20 Відповісти
А пам'ятаєте Кримську платформу?
Ні?

А стільки галасу ОП та Кулєба підіймали...

От і з цим саммітом буде те ж саме - пердь у калюжу.
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05.06.2024 07:26 Відповісти
Величайший критиковал Минск-1, 2, а сам какую-ту бодяги собирает.....

И как это сборище приблизит мир? Как?
Опять "глубокая обеспокоенность"?

Похоже просто пиар Величайшего, для зебилов, чтобы прослезились они от потуг Великого и Святейшего.

А потом будут месяцами сопли размазывать рассказывая об "историческом моменте" непонятного сборища......
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05.06.2024 07:30 Відповісти
очередной пиар и тяга к шоу.........
Клоуны.
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05.06.2024 07:33 Відповісти
Ну! Ну!!!
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05.06.2024 08:57 Відповісти
Після цього "форуму миру" ОПа запланувала перемовини Зеленского з Пуйлом. Відмінить Зеленский указ Зеленского, який забороняв Зеленскому вести перемовини з Пуйлом, чи звично плюне? Закони для всіх. Але не для Зельоних.
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05.06.2024 10:27 Відповісти
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05.06.2024 10:53 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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05.06.2024 11:11 Відповісти
Мир настане після знищення "в'язниці народів" та зникнення так званих "руських" як її вертухаїв ...
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05.06.2024 11:14 Відповісти
 
 