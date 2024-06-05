Прокуратура Болгарии будет помогать с расследованием военных преступлений РФ в Украине

Прокуратура Болгарии помогает расследовать вероятные убийства военнопленных и гражданских лиц российскими силами на территории Луганской и Донецкой областей Украины в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Прокуратура города Софии, начала досудебное производство по данному факту.

Об участии Болгарии в расследовании стало известно после того, как София поддержала пункт формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает восстановление справедливости и преследование за военные преступления, совершенные российскими силами в Украине.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии заявило, что расследование начали, основываясь на данных о совершении военных преступлений в Украине наемниками российской "ЧВК Вагнер".

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