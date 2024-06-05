Прокуратура Болгарії допомагатиме з розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні

Прокуратура Болгарії допомагає розслідувати ймовірні вбивства військовополонених і цивільних громадян російськими силами на території Луганської і Донецької областей України в 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Прокуратура міста Софії, почала досудове провадження за цим фактом.

Про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.

Державне агентство національної безпеки Болгарії заявило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської "ПВК Вагнер".

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