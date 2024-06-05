В "Дії" появилось удостоверение ветерана
Удостоверение ветерана отныне доступно в приложении "Дія".
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", - отмечает он.
Кто может получить электронный документ?
По словам Федорова, можно добавить документ, если вы:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью вследствие войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
"Пролистайте все документы в Дії - нажмите Добавить документ - выберите Удостоверение ветерана - предоставьте разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. Все готово, документ в течение нескольких минут появится в приложении", - инструктирует вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Минветеранов анонсировало создание базы ветеранов-специалистов для работодателей.
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