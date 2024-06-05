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В "Дії" появилось удостоверение ветерана

Застосунок Дія

Удостоверение ветерана отныне доступно в приложении "Дія".

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", - отмечает он.

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Кто может получить электронный документ?

По словам Федорова, можно добавить документ, если вы:

  • участник боевых действий,
  • человек с инвалидностью вследствие войны,
  • участник войны,
  • пострадавший участник Революции достоинства,
  • член семьи погибшего ветерана войны,
  • член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

"Пролистайте все документы в Дії - нажмите Добавить документ - выберите Удостоверение ветерана - предоставьте разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. Все готово, документ в течение нескольких минут появится в приложении", - инструктирует вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Минветеранов анонсировало создание базы ветеранов-специалистов для работодателей.

Автор: 

ветераны (1107) военнослужащие (6137) Федоров Михаил (506) Дія (423)


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Топ комментарии
+2
Інформація не відповідає дійсності.
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05.06.2024 10:56
+1
Лазуткін, Євлаш,Гуменюк, Ігнат.. вже ветерани, убд, чи ні ?
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05.06.2024 10:32
+1
В мене після двох революцій є захист більш потужний за шапочку з фольгі - кострюля на голові (((:
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05.06.2024 10:35
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Правила форума Совет форумчан
З приводу цієї "дії" дуже погані чутки : те що вони продають ваші особисті дані, а це дуже цінний товар.
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05.06.2024 10:02 Ответить
Гугль нас підслуховує!!!!!!
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05.06.2024 10:06 Ответить
Не можу не скористатися нагодою...
Є дуже якісні та зручні шапочки з фольги! Для постійних клієнтів - гнучка система знижок та ексклюзивні моделі!
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05.06.2024 10:29 Ответить
В мене після двох революцій є захист більш потужний за шапочку з фольгі - кострюля на голові (((:
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05.06.2024 10:35 Ответить
Тут не жорстяна шапочка потрібна, а окуляри, щоб клієнтську угоду уважніше читати, перед тим як у чекбоксі галочку поставити
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05.06.2024 10:54 Ответить
Лазуткін, Євлаш,Гуменюк, Ігнат.. вже ветерани, убд, чи ні ?
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05.06.2024 10:32 Ответить
Інформація не відповідає дійсності.
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05.06.2024 10:56 Ответить
Сьогодні завантажив, але у деяких побратимів дійсно виникли з цим проблеми.
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05.06.2024 23:26 Ответить
Бреше. Сво лочь. Там немає опції Додати посвідчення
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05.06.2024 11:03 Ответить
Немає нічого подібного. Як вас називати товарищ Федоров?
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05.06.2024 14:07 Ответить
Шановні, у кого не має можливості додати документ, потрібно обновить додаток Дія, я так зробив і мене документ з'явився, а зразу не було, а не казати що всі брехуни)))
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06.06.2024 08:53 Ответить
 
 