В "Дії" появилось удостоверение ветерана

Удостоверение ветерана отныне доступно в приложении "Дія".

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", - отмечает он.

Также читайте: На портале "Дія" запустят электронное бронирование

Кто может получить электронный документ?

По словам Федорова, можно добавить документ, если вы:

участник боевых действий,

человек с инвалидностью вследствие войны,

участник войны,

пострадавший участник Революции достоинства,

член семьи погибшего ветерана войны,

член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

"Пролистайте все документы в Дії - нажмите Добавить документ - выберите Удостоверение ветерана - предоставьте разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. Все готово, документ в течение нескольких минут появится в приложении", - инструктирует вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Минветеранов анонсировало создание базы ветеранов-специалистов для работодателей.