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У "Дії" з’явилося посвідчення ветерана

Застосунок Дія

Посвідчення ветерана відтепер доступне у застосунку "Дія".

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - зазначає він.

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Хто може отримати електронний документ? 

За словами Федорова, можна додати документ, якщо ви:

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  •  постраждалий учасник Революції гідності,
  •  член сім’ї загиблого ветерана війни,
  •  член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

"Прогортайте всі документи в Дії - натисніть Додати документ - виберіть Посвідчення ветерана - надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку", - інструктує віце-прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Мінветеранів анонсувало створення бази ветеранів-фахівців для роботодавців.

Автор: 

ветерани (1069) військовослужбовці (4756) Федоров Михайло (878) Дія (1125)


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Топ коментарі
+2
Інформація не відповідає дійсності.
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05.06.2024 10:56
+1
Лазуткін, Євлаш,Гуменюк, Ігнат.. вже ветерани, убд, чи ні ?
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05.06.2024 10:32
+1
В мене після двох революцій є захист більш потужний за шапочку з фольгі - кострюля на голові (((:
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05.06.2024 10:35
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З приводу цієї "дії" дуже погані чутки : те що вони продають ваші особисті дані, а це дуже цінний товар.
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05.06.2024 10:02 Відповісти
Гугль нас підслуховує!!!!!!
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05.06.2024 10:06 Відповісти
Не можу не скористатися нагодою...
Є дуже якісні та зручні шапочки з фольги! Для постійних клієнтів - гнучка система знижок та ексклюзивні моделі!
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05.06.2024 10:29 Відповісти
В мене після двох революцій є захист більш потужний за шапочку з фольгі - кострюля на голові (((:
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05.06.2024 10:35 Відповісти
Тут не жорстяна шапочка потрібна, а окуляри, щоб клієнтську угоду уважніше читати, перед тим як у чекбоксі галочку поставити
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05.06.2024 10:54 Відповісти
Лазуткін, Євлаш,Гуменюк, Ігнат.. вже ветерани, убд, чи ні ?
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05.06.2024 10:32 Відповісти
Інформація не відповідає дійсності.
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05.06.2024 10:56 Відповісти
Сьогодні завантажив, але у деяких побратимів дійсно виникли з цим проблеми.
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05.06.2024 23:26 Відповісти
Бреше. Сво лочь. Там немає опції Додати посвідчення
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05.06.2024 11:03 Відповісти
Немає нічого подібного. Як вас називати товарищ Федоров?
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05.06.2024 14:07 Відповісти
Шановні, у кого не має можливості додати документ, потрібно обновить додаток Дія, я так зробив і мене документ з'явився, а зразу не було, а не казати що всі брехуни)))
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06.06.2024 08:53 Відповісти
 
 