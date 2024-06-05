У "Дії" з’явилося посвідчення ветерана
Посвідчення ветерана відтепер доступне у застосунку "Дія".
Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - зазначає він.
Хто може отримати електронний документ?
За словами Федорова, можна додати документ, якщо ви:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
"Прогортайте всі документи в Дії - натисніть Додати документ - виберіть Посвідчення ветерана - надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку", - інструктує віце-прем'єр.
Раніше повідомлялося, що Мінветеранів анонсувало створення бази ветеранів-фахівців для роботодавців.
Будь ласка, зачекайте...
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