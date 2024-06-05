У "Дії" з’явилося посвідчення ветерана

Посвідчення ветерана відтепер доступне у застосунку "Дія".

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - зазначає він.

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Хто може отримати електронний документ?

За словами Федорова, можна додати документ, якщо ви:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

"Прогортайте всі документи в Дії - натисніть Додати документ - виберіть Посвідчення ветерана - надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку", - інструктує віце-прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Мінветеранів анонсувало створення бази ветеранів-фахівців для роботодавців.