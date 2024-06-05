Два ЗРГК "Панцирь" уничтожили Силы обороны на Юге, - Плетенчук
Силы обороны Украины на Юге уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса РФ "Панцирь".
Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Минус 2 Панциря на нашем направлении. Туда же и командный пункт и пункт управления дронами", - говорится в сообщении.
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Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий05.06.2024 13:17 Ответить Мне нравится 1
Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий05.06.2024 13:25 Ответить Мне нравится 2
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий05.06.2024 14:41 Ответить Мне нравится 0
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