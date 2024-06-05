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Новости Война
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Два ЗРГК "Панцирь" уничтожили Силы обороны на Юге, - Плетенчук

Два ЗГРК Панцирь знищили Сили оборони

Силы обороны Украины на Юге уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса РФ "Панцирь".

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Минус 2 Панциря на нашем направлении. Туда же и командный пункт и пункт управления дронами", - говорится в сообщении.

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Автор: 

уничтожение (6923) Плетенчук Дмитрий (167)


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А потім прилетять ф16
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05.06.2024 13:17 Ответить
А может уже...никто нас в это посвящать не будет. И это правильно.
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05.06.2024 13:25 Ответить
Супер. Панцирів у них не так і багато.
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05.06.2024 14:41 Ответить
 
 