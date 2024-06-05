Два ЗРГК "Панцирь" уничтожили Силы обороны на Юге, - Плетенчук

Силы обороны Украины на Юге уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса РФ "Панцирь".

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Минус 2 Панциря на нашем направлении. Туда же и командный пункт и пункт управления дронами", - говорится в сообщении.

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