РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5503 посетителя онлайн
Новости Видео Война
12 900 15

Вражеский танк, пересекший границу Украины, наехал на мину, пытался вернуться в Россию и взрывается после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожил вражеский танк, который на несколько сотен метров пересек украинско-российскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты действия нарушителей границы и успешная атака украинского воина.

"Российский танк пересек государственную границу с Украиной, автоматически подписав себе приговор. Проехал несколько сотен метров, напоролся на мину, развернулся и стал жертвой пилотов батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. С экипажем тоже все в порядке - он сгорел", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Бойцы 92-й ОШБр уничтожили БРЭМ, "Град", БМП-2 противника на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

граница (5272) нарушения (947) танк (2256) уничтожение (6938) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Саме тому Володимир наш Зеленський розмінував південь України, щоб братья-рассіянє не гинули. Ave Lidor!
показать весь комментарий
05.06.2024 09:53
+9
Побачити Україну і померти.
показать весь комментарий
05.06.2024 09:56
+8
Нех.. шастать.
показать весь комментарий
05.06.2024 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчора тут було це відео.
показать весь комментарий
05.06.2024 09:50 Ответить
Саме тому Володимир наш Зеленський розмінував південь України, щоб братья-рассіянє не гинули. Ave Lidor!
показать весь комментарий
05.06.2024 09:53 Ответить
Нех.. шастать.
показать весь комментарий
05.06.2024 09:56 Ответить
Побачити Україну і померти.
показать весь комментарий
05.06.2024 09:56 Ответить
Яке померти, помер би у себе на болотах. А так здохнути ...
показать весь комментарий
05.06.2024 09:59 Ответить
А я не можу зрозуміти, чого не можна було замінувати кордон з кацапами? Переїхав кордон і їде собі це довго та вільно. Це ж не укріплення будувати під прицілом? Чи залишили для наступу на Мацкву?
показать весь комментарий
05.06.2024 10:02 Ответить
Про те ж саме подумав. Та міна якась слабка була. Явно не протитанкова.
показать весь комментарий
05.06.2024 11:31 Ответить
До речі. Отак мало бути 24 лютого два роки назад. І міни, як видно, допомагають...
показать весь комментарий
05.06.2024 10:02 Ответить
"Дали прикурити" - з хобота пішов дим
показать весь комментарий
05.06.2024 10:04 Ответить
На Канський фестиваль за Золотою пальмовою гілкою.❤️‍🔥
показать весь комментарий
05.06.2024 10:20 Ответить
Взагалі не зрозуміло, якого чорта кацапи на одному танку без жодного прикриття поперлись через кордон. Обдовбані були, чи що?
показать весь комментарий
05.06.2024 11:34 Ответить
А це не смішно ! Насправді ! Мчався по українській дорозі наче на Гран-прі. Жодної перешкоди, жодного дерева на дорозі, як це було у 2022 році. Кордон перетнув наче ніж у масло зайшов. І жодного пострілу .... навіть з пістолета ПМ. А де ж наші захисники чи наряди прикордонників сидять у "засідках" ? На танко небезпечних напрямках ? І хто знає, яку задачу він виконував. Можливо інспектував наші фортеці-укріплення ? Чи присутність сил опору ? А треба то було - один Джавелін чи Нлау. І пару тероборонців на мотоциклі.
показать весь комментарий
05.06.2024 11:34 Ответить
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
05.06.2024 13:02 Ответить
щось він задалеко заїхав поки міну знайшов
показать весь комментарий
05.06.2024 13:30 Ответить
Если был бы ров накрытый брезентом, танчик бы застрял, и его бы захватили. Или по гусеницам чем нибудь долбанули. Жалко такая добыча ушла
показать весь комментарий
05.06.2024 13:36 Ответить
 
 