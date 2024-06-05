Вражеский танк, пересекший границу Украины, наехал на мину, пытался вернуться в Россию и взрывается после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожил вражеский танк, который на несколько сотен метров пересек украинско-российскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты действия нарушителей границы и успешная атака украинского воина.

"Российский танк пересек государственную границу с Украиной, автоматически подписав себе приговор. Проехал несколько сотен метров, напоролся на мину, развернулся и стал жертвой пилотов батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. С экипажем тоже все в порядке - он сгорел", - отмечает в комментарии автор публикации.

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