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Бойцы 92-й ОШБр уничтожили БРЭМ, "Град", БМП-2 противника на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады FPV-дронами уничтожили БРЭМ, БМ-12 "Град", БМП-2 оккупантов. Кроме того, воины обезвредили два "Урала" и две машины захватчиков на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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Харьковщина (5577) уничтожение (6923) 92 отдельная штурмовая бригада (251) БМП (399)


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Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
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21.05.2024 23:29 Ответить
Чекаємо рішучої стурбованості захищати кожний інч країн НАТО
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21.05.2024 23:39 Ответить
 
 