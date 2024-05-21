Бойцы 92-й ОШБр уничтожили БРЭМ, "Град", БМП-2 противника на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады FPV-дронами уничтожили БРЭМ, БМ-12 "Град", БМП-2 оккупантов. Кроме того, воины обезвредили два "Урала" и две машины захватчиков на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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