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Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 17 танков, 29 ББМ, 21 артсистему и 138 единиц военного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, воины уничтожили:

  • 24 вражеские антенны связи и одну систему автоматического наблюдения;
  • 74 позиции и укрепления;
  • 272 уничтоженных оккупанта;
  • два склада с боеприпасами;
  • одну понтонную переправу.

Также враг потерял 272 оккупантов.

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СБУ (19898) танк (2256) уничтожение (6923) ББМ (25)


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Спецпризначенці СБУ взагалі -то повинні займатися "сімонян...кісєльов...соловйов"..і тому подібною ******. Я не розумію, чому кладеться *** на ліквідацію кацапських пропагандонів. Це непрофесіоналізм, панове.
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21.05.2024 21:57 Ответить
от якби СБУ ще чиновників так куярили як підарів
булоб класно....
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21.05.2024 22:49 Ответить
 
 