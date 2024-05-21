Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 17 танков, 29 ББМ, 21 артсистему и 138 единиц военного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, воины уничтожили:

24 вражеские антенны связи и одну систему автоматического наблюдения;

74 позиции и укрепления;

272 уничтоженных оккупанта;

два склада с боеприпасами;

одну понтонную переправу.

Также враг потерял 272 оккупантов.

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