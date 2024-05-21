Спецпризначенці СБУ за тиждень уразили понад 200 одиниць військової техніки окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень на всіх напрямках знищили 17 танків, 29 ББМ, 21 артсистему і 138 одиниць військового транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, воїни знищили

24 ворожі антени зв’язку та одну систему автоматичного спостереження

74 позиції та укріплення

272 знищених окупантів

два склади із боєприпасами

одну понтонну переправу.

Також ворог втратив 272 окупантів.

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