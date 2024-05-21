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Спецпризначенці СБУ за тиждень уразили понад 200 одиниць військової техніки окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень на всіх напрямках знищили 17 танків, 29 ББМ, 21 артсистему і 138 одиниць військового транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, воїни знищили

  • 24 ворожі антени зв’язку та одну систему автоматичного спостереження
  • 74 позиції та укріплення
  • 272 знищених окупантів
  • два склади із боєприпасами
  • одну понтонну переправу.

Також ворог втратив 272 окупантів.

Дивіться: Українські захисники полонили 5 окупантів: "Спасибо 2-му батальйону, что бодро дали нам пи#ды, Гойда!". ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12818) танк (2067) знищення (7235) ББМ (25)


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Спецпризначенці СБУ взагалі -то повинні займатися "сімонян...кісєльов...соловйов"..і тому подібною ******. Я не розумію, чому кладеться *** на ліквідацію кацапських пропагандонів. Це непрофесіоналізм, панове.
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21.05.2024 21:57 Відповісти
от якби СБУ ще чиновників так куярили як підарів
булоб класно....
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21.05.2024 22:49 Відповісти
 
 