Спецпризначенці СБУ за тиждень уразили понад 200 одиниць військової техніки окупантів. ВIДЕО
Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень на всіх напрямках знищили 17 танків, 29 ББМ, 21 артсистему і 138 одиниць військового транспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.
Крім того, воїни знищили
- 24 ворожі антени зв’язку та одну систему автоматичного спостереження
- 74 позиції та укріплення
- 272 знищених окупантів
- два склади із боєприпасами
- одну понтонну переправу.
Також ворог втратив 272 окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
булоб класно....