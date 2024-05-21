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Бійці 92 ОШБр знищили БРЕМ, "Град", БМП-2 противника на Харківщині. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади FPV-дронами знищили БРЕМ, БМ-12 "Град", БМП-2 окупантів. Крім того, воїни знешкодили два "Урали" і дві машини загарбників на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7235) 92 окрема штурмова бригада (251) БМП (410)


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Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
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21.05.2024 23:29 Відповісти
Чекаємо рішучої стурбованості захищати кожний інч країн НАТО
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21.05.2024 23:39 Відповісти
 
 