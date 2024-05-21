Бійці 92 ОШБр знищили БРЕМ, "Град", БМП-2 противника на Харківщині. ВIДЕО
Бійці роти ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади FPV-дронами знищили БРЕМ, БМ-12 "Град", БМП-2 окупантів. Крім того, воїни знешкодили два "Урали" і дві машини загарбників на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.
На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.