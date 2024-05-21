Бійці 92 ОШБр знищили БРЕМ, "Град", БМП-2 противника на Харківщині. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади FPV-дронами знищили БРЕМ, БМ-12 "Град", БМП-2 окупантів. Крім того, воїни знешкодили два "Урали" і дві машини загарбників на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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