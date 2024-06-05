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Ворожий танк, який перетнув кордон України, наїхав на міну і намагався повернутися у Росію, вибухає після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищив ворожий танк, який на кілька сотень метрів перетнув українсько-російський кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані дії порушників кордону та успішну атаку українського воїна.

"Російський танк перетнув державний кордон з Україною, автоматично підписавши собі вирок. Проїхав кількасот метрів, напоровся на міну, розвернувся і став жертвою пілотів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. З екіпажем теж усе гаразд - він згорів", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили російську "Свет-КУ" поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+11
Саме тому Володимир наш Зеленський розмінував південь України, щоб братья-рассіянє не гинули. Ave Lidor!
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05.06.2024 09:53
+9
Побачити Україну і померти.
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05.06.2024 09:56
+8
Нех.. шастать.
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05.06.2024 09:56
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Вчора тут було це відео.
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05.06.2024 09:50 Відповісти
Саме тому Володимир наш Зеленський розмінував південь України, щоб братья-рассіянє не гинули. Ave Lidor!
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05.06.2024 09:53 Відповісти
Нех.. шастать.
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05.06.2024 09:56 Відповісти
Побачити Україну і померти.
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05.06.2024 09:56 Відповісти
Яке померти, помер би у себе на болотах. А так здохнути ...
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05.06.2024 09:59 Відповісти
А я не можу зрозуміти, чого не можна було замінувати кордон з кацапами? Переїхав кордон і їде собі це довго та вільно. Це ж не укріплення будувати під прицілом? Чи залишили для наступу на Мацкву?
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05.06.2024 10:02 Відповісти
Про те ж саме подумав. Та міна якась слабка була. Явно не протитанкова.
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05.06.2024 11:31 Відповісти
До речі. Отак мало бути 24 лютого два роки назад. І міни, як видно, допомагають...
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05.06.2024 10:02 Відповісти
"Дали прикурити" - з хобота пішов дим
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05.06.2024 10:04 Відповісти
На Канський фестиваль за Золотою пальмовою гілкою.❤️‍🔥
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05.06.2024 10:20 Відповісти
Взагалі не зрозуміло, якого чорта кацапи на одному танку без жодного прикриття поперлись через кордон. Обдовбані були, чи що?
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05.06.2024 11:34 Відповісти
А це не смішно ! Насправді ! Мчався по українській дорозі наче на Гран-прі. Жодної перешкоди, жодного дерева на дорозі, як це було у 2022 році. Кордон перетнув наче ніж у масло зайшов. І жодного пострілу .... навіть з пістолета ПМ. А де ж наші захисники чи наряди прикордонників сидять у "засідках" ? На танко небезпечних напрямках ? І хто знає, яку задачу він виконував. Можливо інспектував наші фортеці-укріплення ? Чи присутність сил опору ? А треба то було - один Джавелін чи Нлау. І пару тероборонців на мотоциклі.
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05.06.2024 11:34 Відповісти
Слава ЗСУ
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05.06.2024 13:02 Відповісти
щось він задалеко заїхав поки міну знайшов
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05.06.2024 13:30 Відповісти
Если был бы ров накрытый брезентом, танчик бы застрял, и его бы захватили. Или по гусеницам чем нибудь долбанули. Жалко такая добыча ушла
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05.06.2024 13:36 Відповісти
 
 