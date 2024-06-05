Ворожий танк, який перетнув кордон України, наїхав на міну і намагався повернутися у Росію, вибухає після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищив ворожий танк, який на кілька сотень метрів перетнув українсько-російський кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані дії порушників кордону та успішну атаку українського воїна.
"Російський танк перетнув державний кордон з Україною, автоматично підписавши собі вирок. Проїхав кількасот метрів, напоровся на міну, розвернувся і став жертвою пілотів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. З екіпажем теж усе гаразд - він згорів", - зазначає у коментарі автор публікації.
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