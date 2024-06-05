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Два ЗРГК "Панцирь" знищили Сили оборони на Півдні, - Плетенчук

Два ЗГРК Панцирь знищили Сили оборони

Сили оборони України на Півдні знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси РФ "Панцирь".

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус 2 Панцирі на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Ворожий танк, який перетнув кордон України, наїхав на міну і намагався повернутися у Росію, вибухає після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7251) Плетенчук Дмитро (173)


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А потім прилетять ф16
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05.06.2024 13:17 Відповісти
А может уже...никто нас в это посвящать не будет. И это правильно.
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05.06.2024 13:25 Відповісти
Супер. Панцирів у них не так і багато.
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05.06.2024 14:41 Відповісти
 
 