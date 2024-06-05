Два ЗРГК "Панцирь" знищили Сили оборони на Півдні, - Плетенчук

Сили оборони України на Півдні знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси РФ "Панцирь".

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус 2 Панцирі на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами", - йдеться в повідомленні.

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