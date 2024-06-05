Два ЗРГК "Панцирь" знищили Сили оборони на Півдні, - Плетенчук
Сили оборони України на Півдні знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси РФ "Панцирь".
Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінус 2 Панцирі на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами", - йдеться в повідомленні.
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Враг рода человеческого 666
показати весь коментар05.06.2024 13:17 Відповісти Мені подобається 1
Dmitry Begemotovich
показати весь коментар05.06.2024 13:25 Відповісти Мені подобається 2
Qq Qqq #455433
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