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ВР сняла с рассмотрения законопроекты о Военной полиции: к ним вернутся после дополнительных консультаций

Законопроєкти про Військову поліцію

В среду, 5 июня, Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и "6570-д по созданию Военной полиции. К рассмотрению этих законопроектов вернутся после дополнительных консультаций.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение поддержали 278 нардепов.

Что предлагали проекты законов?

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", в законопроектах предлагали наделить Военную полицию во время проведения мер по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку с этой целью транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны призывает Раду принять закон о создании Военной полиции

Кроме того, предполагалось, что Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилище или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Также отмечается, что Военная полиция могла осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

"За невыполнение требований представления или иных законных требований должностных лиц Военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн", - отмечает издание.

Как указано в законопроекте, территориальные зоны деятельности органов управления Военной полиции по представлению начальника Военной полиции должен определять министр обороны Украины, а во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения - Главнокомандующий ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине разрабатывают законопроект о военной полиции, - Минобороны

Напомним, в конце мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности парламента рекомендовал одобрить законопроект № 6569-д о Военной полиции и сопутствующий законопроект № 6570-д, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Автор: 

ВР (29246) законопроект (3221) военная полиция (17) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+11
Автор цього закону про доноси такий собі слуга урода Іонушас Сергій, народився....барабанний дріб..... Санкт-Петербург, раіся. Нічого дивного руснявий скот без доносів життя не уявляє.
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05.06.2024 14:26
+7
"За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн", Джерело:
********
"Вимог подання" чєво? Що це означає? Тіпа, підходить до тебе військова поліція, і каже, - "Ану, подай мені 17 тисяч гривень!". Ти йому, - "З якого дива?"
А він тоді, - "Значить, заплатиш такий самий штраф".
Так виходить?
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05.06.2024 14:18
+7
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05.06.2024 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Звикай-готуйся, дєзєртир ! 😂👍
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05.06.2024 15:10 Ответить
Був тут один персонаж, котрий скрізь спамив "добре що я сховався".
Давно його не видно, мабуть знайшли
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05.06.2024 15:43 Ответить
"За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн", Джерело:
********
"Вимог подання" чєво? Що це означає? Тіпа, підходить до тебе військова поліція, і каже, - "Ану, подай мені 17 тисяч гривень!". Ти йому, - "З якого дива?"
А він тоді, - "Значить, заплатиш такий самий штраф".
Так виходить?
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05.06.2024 14:18 Ответить
Військова юріспунденція та поліція існують у всіх цивілізованих країнах
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05.06.2024 15:11 Ответить
Це ухилянтам напевно останній шанс отримати броню. Або ВЛК та військова поліція або ВЛК+штраф та мобілізація)
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05.06.2024 14:19 Ответить
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05.06.2024 14:20 Ответить
Це той законопроект про стукацтво, про який вже було сьогодні.
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05.06.2024 14:23 Ответить
Ганебна ВР, щоб іх звідти не винесли, вирішила посіяти розбрат у суспільстві, придумала закон про стукачество, щоб люди не обєднались, а слідкували один за одним та робили доноси в поліцію.
Але думаю, нам не варто вестись на провокації, і всеж краще об"єднуватись
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05.06.2024 14:31 Ответить
Укріплюють!
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05.06.2024 14:59 Ответить
Гарний законопроєкт! 👍

Проти ЗЄліних ухилянтів
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05.06.2024 15:13 Ответить
А та яка існує не може цим займатись?? Кого обслуговує поліція якщо тільки офіційно за кордон виїхало 6 мільйонів українців? отож весь державний аппарат та поліцію потрібно скорочувати, а не створювати нові розділи!
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05.06.2024 14:25 Ответить
Автор цього закону про доноси такий собі слуга урода Іонушас Сергій, народився....барабанний дріб..... Санкт-Петербург, раіся. Нічого дивного руснявий скот без доносів життя не уявляє.
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05.06.2024 14:26 Ответить
Взагаліто військова поліція має займатися військовими злочинами і розшукувати військових дезертирів. А до цивільних людей вони не мають жодного права щось застосовувати. Цивільними має займатися ПОЛІЦІЯ!
А те що пропонують зелені - це каральні органи на кшалт комуняцкого нквс. Так і до розстрільних трійок недалеко.
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05.06.2024 14:41 Ответить
Так це просто доказує, що нам і непотрібно кацапів щоб самим себе нищити, наші продажні індивіди з великим інтузіазмом виконують накази. Тому щодо історії того ж трагічного періоду голодомору виникають питання, партія з мацкви то дала команду а виконавці наші.... Тож нічого дивного що так відбувається...... Дайте зараз тцк чи тій же ще не створеній ВП команду забезпечити запас продовольства для того ж ЗСУ і ці клоуни не придумають нічого кращого чим відбирати їжу у селян......
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05.06.2024 15:11 Ответить
у таварісча дєрьмака поки немає своєї кандидатури на очільника нової структури. от і вся причина...
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05.06.2024 14:44 Ответить
Зарано розслабились. Скоріше за все це лайно спробують подати під иншим соусом.
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05.06.2024 15:53 Ответить
Есть же НацГвардия с полномочиями и военных и полиции.
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05.06.2024 16:05 Ответить
Лучше бы сделали военные суды и прокуратуру, а ВСП чуть добавить полномочий
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05.06.2024 20:44 Ответить
 
 