ВР сняла с рассмотрения законопроекты о Военной полиции: к ним вернутся после дополнительных консультаций

В среду, 5 июня, Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и "6570-д по созданию Военной полиции. К рассмотрению этих законопроектов вернутся после дополнительных консультаций.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение поддержали 278 нардепов.

Что предлагали проекты законов?

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", в законопроектах предлагали наделить Военную полицию во время проведения мер по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку с этой целью транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

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Кроме того, предполагалось, что Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилище или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Также отмечается, что Военная полиция могла осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

"За невыполнение требований представления или иных законных требований должностных лиц Военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн", - отмечает издание.

Как указано в законопроекте, территориальные зоны деятельности органов управления Военной полиции по представлению начальника Военной полиции должен определять министр обороны Украины, а во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения - Главнокомандующий ВСУ.

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Напомним, в конце мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности парламента рекомендовал одобрить законопроект № 6569-д о Военной полиции и сопутствующий законопроект № 6570-д, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.