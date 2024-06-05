ВР зняла з розгляду законопроєкти про Військову поліцію: до них повернуться після додаткових консультацій

У середу, 5 червня, Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і "6570-д щодо створення Військової поліції. До розгляду цих законопроєктів повернуться після додаткових консультацій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення підтримали 278 нардепів.

Що пропонували проєкти законів?

Як зазначає "Судово-юридична газета", у законопроєктах пропонували наділити Військову поліцію під час проведення заходів щодо затримання осіб, яких підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти й проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

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Окрім того, передбачалося, що Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Також зазначається, що Військова поліція могла здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

"За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн", - наголошує видання.

Як зазначено в законопроєкті, територіальні зони діяльності органів управління Військової поліції за поданням начальника Військової поліції має визначати міністр оборони України, а під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану – Головнокомандувач ЗСУ.

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Нагадаємо, наприкінці травня Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності парламенту рекомендував схвалити законопроєкт № 6569-д про Військову поліцію та супутній законопроєкт № 6570-д, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.