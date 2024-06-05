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ВР зняла з розгляду законопроєкти про Військову поліцію: до них повернуться після додаткових консультацій

Законопроєкти про Військову поліцію

У середу, 5 червня, Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і "6570-д щодо створення Військової поліції. До розгляду цих законопроєктів повернуться після додаткових консультацій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення підтримали 278 нардепів.

Що пропонували проєкти законів?

Як зазначає "Судово-юридична газета", у законопроєктах пропонували наділити Військову поліцію під час проведення заходів щодо затримання осіб, яких підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти й проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони закликає Раду ухвалити закон про створення Військової поліції

Окрім того, передбачалося, що Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Також зазначається, що Військова поліція могла здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

"За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн", - наголошує видання.

Як зазначено в законопроєкті, територіальні зони діяльності органів управління Військової поліції за поданням начальника Військової поліції має визначати міністр оборони України, а під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану – Головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також: В Україні розробляють законопроєкт про військову поліцію, - Міноборони

Нагадаємо, наприкінці травня Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності парламенту рекомендував схвалити законопроєкт № 6569-д про Військову поліцію та супутній законопроєкт № 6570-д, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Автор: 

ВР (14976) законопроєкт (3591) військова поліція (19) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+11
Автор цього закону про доноси такий собі слуга урода Іонушас Сергій, народився....барабанний дріб..... Санкт-Петербург, раіся. Нічого дивного руснявий скот без доносів життя не уявляє.
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05.06.2024 14:26
+7
"За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн", Джерело:
********
"Вимог подання" чєво? Що це означає? Тіпа, підходить до тебе військова поліція, і каже, - "Ану, подай мені 17 тисяч гривень!". Ти йому, - "З якого дива?"
А він тоді, - "Значить, заплатиш такий самий штраф".
Так виходить?
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05.06.2024 14:18
+7
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05.06.2024 14:20
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Звикай-готуйся, дєзєртир ! 😂👍
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05.06.2024 15:10 Відповісти
Був тут один персонаж, котрий скрізь спамив "добре що я сховався".
Давно його не видно, мабуть знайшли
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05.06.2024 15:43 Відповісти
"За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн", Джерело:
********
"Вимог подання" чєво? Що це означає? Тіпа, підходить до тебе військова поліція, і каже, - "Ану, подай мені 17 тисяч гривень!". Ти йому, - "З якого дива?"
А він тоді, - "Значить, заплатиш такий самий штраф".
Так виходить?
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05.06.2024 14:18 Відповісти
Військова юріспунденція та поліція існують у всіх цивілізованих країнах
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05.06.2024 15:11 Відповісти
Це ухилянтам напевно останній шанс отримати броню. Або ВЛК та військова поліція або ВЛК+штраф та мобілізація)
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05.06.2024 14:19 Відповісти
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05.06.2024 14:20 Відповісти
Це той законопроект про стукацтво, про який вже було сьогодні.
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05.06.2024 14:23 Відповісти
Ганебна ВР, щоб іх звідти не винесли, вирішила посіяти розбрат у суспільстві, придумала закон про стукачество, щоб люди не обєднались, а слідкували один за одним та робили доноси в поліцію.
Але думаю, нам не варто вестись на провокації, і всеж краще об"єднуватись
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05.06.2024 14:31 Відповісти
Укріплюють!
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05.06.2024 14:59 Відповісти
Гарний законопроєкт! 👍

Проти ЗЄліних ухилянтів
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05.06.2024 15:13 Відповісти
А та яка існує не може цим займатись?? Кого обслуговує поліція якщо тільки офіційно за кордон виїхало 6 мільйонів українців? отож весь державний аппарат та поліцію потрібно скорочувати, а не створювати нові розділи!
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05.06.2024 14:25 Відповісти
Автор цього закону про доноси такий собі слуга урода Іонушас Сергій, народився....барабанний дріб..... Санкт-Петербург, раіся. Нічого дивного руснявий скот без доносів життя не уявляє.
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05.06.2024 14:26 Відповісти
Взагаліто військова поліція має займатися військовими злочинами і розшукувати військових дезертирів. А до цивільних людей вони не мають жодного права щось застосовувати. Цивільними має займатися ПОЛІЦІЯ!
А те що пропонують зелені - це каральні органи на кшалт комуняцкого нквс. Так і до розстрільних трійок недалеко.
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05.06.2024 14:41 Відповісти
Так це просто доказує, що нам і непотрібно кацапів щоб самим себе нищити, наші продажні індивіди з великим інтузіазмом виконують накази. Тому щодо історії того ж трагічного періоду голодомору виникають питання, партія з мацкви то дала команду а виконавці наші.... Тож нічого дивного що так відбувається...... Дайте зараз тцк чи тій же ще не створеній ВП команду забезпечити запас продовольства для того ж ЗСУ і ці клоуни не придумають нічого кращого чим відбирати їжу у селян......
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05.06.2024 15:11 Відповісти
у таварісча дєрьмака поки немає своєї кандидатури на очільника нової структури. от і вся причина...
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05.06.2024 14:44 Відповісти
Зарано розслабились. Скоріше за все це лайно спробують подати під иншим соусом.
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05.06.2024 15:53 Відповісти
Есть же НацГвардия с полномочиями и военных и полиции.
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05.06.2024 16:05 Відповісти
Лучше бы сделали военные суды и прокуратуру, а ВСП чуть добавить полномочий
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05.06.2024 20:44 Відповісти
 
 