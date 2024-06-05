Иранского туриста, одетого в свитшот с украинской символикой, задержали и оштрафовали в Москве, - росСМИ

В России задержали и оштрафовали туриста из Ирана, который носил свитшот с украинской символикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

4 июня полицейские Москвы задержали 30-летнего туриста из Ирана Хидари Хоссина. Мужчина гулял по городу в свитшоте Balenciaga с трезубцами на рукавах, флагом Украины с одной стороны и призывом помочь украинцам с другой стороны.

Туриста доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол о "дискредитации" армии РФ.

Впоследствии стало известно, что гражданина Ирана оштрафовали на 50 тысяч российских рублей.

Бренд Balenciaga 28 июля 2022 года присоединился к платформе United24 и разработал свитшот с украинской символикой. Вся прибыль от его продажи идет на платформу United24 для помощи украинским беженцам.

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