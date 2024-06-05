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Иранского туриста, одетого в свитшот с украинской символикой, задержали и оштрафовали в Москве, - росСМИ

Туриста з Ірану, який носив світшот із українською символікою, затримали та оштрафували в Росії

В России задержали и оштрафовали туриста из Ирана, который носил свитшот с украинской символикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

4 июня полицейские Москвы задержали 30-летнего туриста из Ирана Хидари Хоссина. Мужчина гулял по городу в свитшоте Balenciaga с трезубцами на рукавах, флагом Украины с одной стороны и призывом помочь украинцам с другой стороны.

Туриста доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол о "дискредитации" армии РФ.

Впоследствии стало известно, что гражданина Ирана оштрафовали на 50 тысяч российских рублей.

Бренд Balenciaga 28 июля 2022 года присоединился к платформе United24 и разработал свитшот с украинской символикой. Вся прибыль от его продажи идет на платформу United24 для помощи украинским беженцам.

Также читайте: США ввели санкции против Ирана за передачу БПЛА РФ

Автор: 

Иран (1796) москва (3073) россия (95526)


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Топ комментарии
+19
Якийсь сюр - іранець в світшоті з символікою України дискредитує армію рашки в мачквє.
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05.06.2024 15:30
+16
Відчув на собі "прелести русскава мира"
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05.06.2024 15:23
+13
Мда, нема слів, шизофренія процвітає. А хтось ще питає, коли вже закінчиться ця війнааа??!! Люди, да ви подивіться навкруги, все тільки починається..
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05.06.2024 15:25
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Відчув на собі "прелести русскава мира"
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05.06.2024 15:23 Ответить
А де Україна заявляла про український мір? Ти хоч думай шо мелиш.
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05.06.2024 15:32 Ответить
Мда, нема слів, шизофренія процвітає. А хтось ще питає, коли вже закінчиться ця війнааа??!! Люди, да ви подивіться навкруги, все тільки починається..
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05.06.2024 15:25 Ответить
Ми взагалі ще не починали
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05.06.2024 16:06 Ответить
Якийсь сюр - іранець в світшоті з символікою України дискредитує армію рашки в мачквє.
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05.06.2024 15:30 Ответить
Ага, мізкі зламати можна…
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05.06.2024 15:34 Ответить
Чоловік наївно полагав, що після Ірану він опинився у демократичній країні.
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05.06.2024 15:54 Ответить
Чел затарился в интернет магазине красивым и добротным прикидом, но в каазларылии влетел на бабки(из-за бренда). Типо , товар должен быть дороже. Лучшей рекламы от кацапов и не придумать.
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05.06.2024 15:53 Ответить
який носив світшот

Дуже лайкає фор мі ******* українська ленгвідж!
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05.06.2024 16:07 Ответить
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05.06.2024 16:19 Ответить
сміливий іранець , всі чомусь дивуються а я ні, добре що не вбили
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05.06.2024 16:08 Ответить
"Лавров получил от президента Буркина-Фасо орден Жеребца"-нарештi нагорода знайшла свого коня
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05.06.2024 16:11 Ответить
Якщо це правда, то це троллінг найвищого рівня
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05.06.2024 16:21 Ответить
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05.06.2024 17:20 Ответить
Нехай приїздить "на" Україну, ми йому вручимо орден "Золота Васервага" !
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05.06.2024 19:40 Ответить
🤣
Кацапи обісралися.
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05.06.2024 19:58 Ответить
 
 