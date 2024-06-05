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Іранського туриста, одягненого у світшот з українською символікою, затримали та оштрафували в Москві, - росЗМІ

Туриста з Ірану, який носив світшот із українською символікою, затримали та оштрафували в Росії

У Росії затримали та оштрафували туриста з Ірану, який носив світшот із українською символікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

4 червня поліцейські Москви затримали 30-річного туриста з Ірану Хідарі Хоссіна. Чоловік гуляв містом у світшоті Balenciaga із тризубами на рукавах, прапором України з одного боку та закликом допомогти українцям з іншого боку.

Туриста доставили до відділу поліції, де на нього склали адміністративний протокол про "дискредитацію" армії РФ.

Згодом стало відомо, що громадянина Ірану оштрафували на 50 тисяч російських рублів.

Бренд Balenciaga 28 липня 2022 року приєднався до платформи United24 та розробив світшот із українською символікою. Весь прибуток від його продажу йде на платформу United24 для допомоги українським біженцям.

Читайте: США запровадили санкції проти Ірану за передачу БпЛА РФ

Автор: 

Іран (2032) москва (1246) росія (65223)


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Топ коментарі
+19
Якийсь сюр - іранець в світшоті з символікою України дискредитує армію рашки в мачквє.
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05.06.2024 15:30
+16
Відчув на собі "прелести русскава мира"
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05.06.2024 15:23
+13
Мда, нема слів, шизофренія процвітає. А хтось ще питає, коли вже закінчиться ця війнааа??!! Люди, да ви подивіться навкруги, все тільки починається..
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05.06.2024 15:25
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Відчув на собі "прелести русскава мира"
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05.06.2024 15:23 Відповісти
А де Україна заявляла про український мір? Ти хоч думай шо мелиш.
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05.06.2024 15:32 Відповісти
Мда, нема слів, шизофренія процвітає. А хтось ще питає, коли вже закінчиться ця війнааа??!! Люди, да ви подивіться навкруги, все тільки починається..
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05.06.2024 15:25 Відповісти
Ми взагалі ще не починали
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05.06.2024 16:06 Відповісти
Якийсь сюр - іранець в світшоті з символікою України дискредитує армію рашки в мачквє.
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05.06.2024 15:30 Відповісти
Ага, мізкі зламати можна…
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05.06.2024 15:34 Відповісти
Чоловік наївно полагав, що після Ірану він опинився у демократичній країні.
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05.06.2024 15:54 Відповісти
Чел затарился в интернет магазине красивым и добротным прикидом, но в каазларылии влетел на бабки(из-за бренда). Типо , товар должен быть дороже. Лучшей рекламы от кацапов и не придумать.
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05.06.2024 15:53 Відповісти
який носив світшот

Дуже лайкає фор мі ******* українська ленгвідж!
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05.06.2024 16:07 Відповісти
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05.06.2024 16:19 Відповісти
сміливий іранець , всі чомусь дивуються а я ні, добре що не вбили
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05.06.2024 16:08 Відповісти
"Лавров получил от президента Буркина-Фасо орден Жеребца"-нарештi нагорода знайшла свого коня
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05.06.2024 16:11 Відповісти
Якщо це правда, то це троллінг найвищого рівня
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05.06.2024 16:21 Відповісти
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05.06.2024 17:20 Відповісти
Нехай приїздить "на" Україну, ми йому вручимо орден "Золота Васервага" !
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05.06.2024 19:40 Відповісти
🤣
Кацапи обісралися.
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05.06.2024 19:58 Відповісти
 
 