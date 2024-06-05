Іранського туриста, одягненого у світшот з українською символікою, затримали та оштрафували в Москві, - росЗМІ

У Росії затримали та оштрафували туриста з Ірану, який носив світшот із українською символікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

4 червня поліцейські Москви затримали 30-річного туриста з Ірану Хідарі Хоссіна. Чоловік гуляв містом у світшоті Balenciaga із тризубами на рукавах, прапором України з одного боку та закликом допомогти українцям з іншого боку.

Туриста доставили до відділу поліції, де на нього склали адміністративний протокол про "дискредитацію" армії РФ.

Згодом стало відомо, що громадянина Ірану оштрафували на 50 тисяч російських рублів.

Бренд Balenciaga 28 липня 2022 року приєднався до платформи United24 та розробив світшот із українською символікою. Весь прибуток від його продажу йде на платформу United24 для допомоги українським біженцям.

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