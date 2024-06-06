Каховскую ГЭС можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации, - Укргідроенерго
Разрушенную россиянами Каховскую гидроэлектростанцию можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укргідроенерго", об этом заявил гендиректор Игорь Сирота.
"По предварительным расчетам восстановить станцию возможно за 6-7 лет, но перед этим, как я уже отмечал, нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные сооружения и конструктивы Каховского гидроузла", - заявил Игорь Сирота.
По его словам, уже потом можно приступить к непосредственному восстановлению станции. Гендиректор отметил, что сейчас трудно сказать, какой будет станция после деоккупации, поскольку "пока без экспертизы мы не знаем, насколько там критическая ситуация с самими конструктивами и размыванием дна".
Подрыв Каховской ГЭС
Год назад, утром 6 июня 2023 года рашисты подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции.
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины, Украина потеряла 35-40% запасов пресной воды.
Сумма ущерба, нанесенного Украине подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляет почти $14 млрд.
По подсчетам правительство Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб на почти $14 миллиардов. В частности, прямые убытки, причиненные инфраструктуре и активам, составили $2,79 млрд, а размер косвенных убытков превышает $11 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Я розумію, що ГЕС покриває пікові навантаження, але якщо враховувати історичні реліквії
та благодатні землі, що затопило водосховище - та як мінімум має бути обговорення проблеми науковцями та прийняття оптимального рішення для країни з цього питання (а не відомчі інтереси з "вбухування" величезних коштів в екологічну прірву)
Так ніби після війни не буде ні рашки ні ракет у неї. Тварям аби пиляти.
Решту відкладіть.
https://www.youtube.com/watch?v=MLtEaea7TRA
водозабір можна зробити і без водосховища
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь, я тут ні до чого. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив" (с)
Такий набудує.Він не уявляє,зчого складається гидростанция.МОЖЕ ПОРА у єкспертів цікавітися? Такий зараз час - ДИЛЕТАНТИ!!!
Щоб знову занапастити землю?
Там вертається природа у свій первісний стан
Наші предки пили воду прямо з річки, водилися осетрові, раків було, як у дурня фантиків я хлопчаком ловив відро раків за пару годин.
Може, прибрати решту дамб, бо вони самі скоро розваляться. Бетон не вічний.
ВИ ВСІ КОНЧЕНІ БАРАНИ !
ТА НАХ ВОНА ТРЕБА.
Щоб знову затопити знахідки доби козацтва ?
БУДУВАТИ ТРЕБА АЕС по всій Україні - ще три станції не завадить.
ХРЄН ТОБІ, А НЕ РОЗПИЛ НА БУДІВНИЦТВІ
В ідеалі всі ГЕС на Дніпровському каскаді треба прибрати і зайнятися будівництвом АЕС в Україні.
Навіть у кацапів не вистачить клепки бити по АЕС, бо відповідь Заходу буде митєва.