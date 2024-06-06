РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11412 посетителей онлайн
Новости
4 151 58
Укргидроэнерго (62) Сирота Игорь (15) Каховская ГЭС (269)

Каховскую ГЭС можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации, - Укргідроенерго

гес,каховська

Разрушенную россиянами Каховскую гидроэлектростанцию можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укргідроенерго", об этом заявил гендиректор Игорь Сирота.

"По предварительным расчетам восстановить станцию возможно за 6-7 лет, но перед этим, как я уже отмечал, нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные сооружения и конструктивы Каховского гидроузла", - заявил Игорь Сирота.

По его словам, уже потом можно приступить к непосредственному восстановлению станции. Гендиректор отметил, что сейчас трудно сказать, какой будет станция после деоккупации, поскольку "пока без экспертизы мы не знаем, насколько там критическая ситуация с самими конструктивами и размыванием дна".

Подрыв Каховской ГЭС

Год назад, утром 6 июня 2023 года рашисты подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины, Украина потеряла 35-40% запасов пресной воды.

Сумма ущерба, нанесенного Украине подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляет почти $14 млрд.

По подсчетам правительство Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб на почти $14 миллиардов. В частности, прямые убытки, причиненные инфраструктуре и активам, составили $2,79 млрд, а размер косвенных убытков превышает $11 млрд.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+52
Та йдіть накуй, імбіцили - там вже Великий Луг відновлюється, купа тварин і тисячі гектарів молодих лісів. Кому ваше совкове лайно потрібно буде після війни та ще й за нереальні гроші.
Так ніби після війни не буде ні рашки ні ракет у неї. Тварям аби пиляти.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:03
+33
Там Природа відновлюэться повним ходом, не торкайтесь, бо вас за це порішать.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:09
+26
Це невиправні дурні.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у цих аби вкрасти...
показать весь комментарий
06.06.2024 12:01 Ответить
Менше чим 1/100 площі під сонячні панелі перекриває з головою потужність ГЕС.
Я розумію, що ГЕС покриває пікові навантаження, але якщо враховувати історичні реліквії
та благодатні землі, що затопило водосховище - та як мінімум має бути обговорення проблеми науковцями та прийняття оптимального рішення для країни з цього питання (а не відомчі інтереси з "вбухування" величезних коштів в екологічну прірву)
показать весь комментарий
06.06.2024 13:00 Ответить
А з Сонцем вже домовилися, щоб не ховалося за хмари?
показать весь комментарий
06.06.2024 14:13 Ответить
Це невиправні дурні.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:02 Ответить
Та йдіть накуй, імбіцили - там вже Великий Луг відновлюється, купа тварин і тисячі гектарів молодих лісів. Кому ваше совкове лайно потрібно буде після війни та ще й за нереальні гроші.
Так ніби після війни не буде ні рашки ні ракет у неї. Тварям аби пиляти.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:03 Ответить
..якщо так само, як було, по-совєцкі-варварські, то - нахуа?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:04 Ответить
Там Природа відновлюэться повним ходом, не торкайтесь, бо вас за це порішать.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:09 Ответить
Досить буде перейматися доступними речами та проблемами.
Решту відкладіть.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:11 Ответить
ага. і уходокать все по новой за "заветами дорогих іллічєй та віссаріоновічєй". правда, вони по любому там все поділять, промиють протоки земснарядами, намиють гектари земель під свої хатинки й все на них заасфальтірують
https://www.youtube.com/watch?v=MLtEaea7TRA
показать весь комментарий
06.06.2024 12:11 Ответить
Асфальтувати будуть а от асфальтірувати навряд бо не розумію шо це таке асфальтірувати
показать весь комментарий
06.06.2024 12:15 Ответить
Асфальтірувати це по якому, по молдавськи чи по китайськи?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:18 Ответить
На хохольський. Як не кацаплячий суржик так англійський, якась манька спаскудити українську мову.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:51 Ответить
Поматюкаємось?
показать весь комментарий
08.06.2024 21:52 Ответить
а це тест на відлов граммнаці )))
показать весь комментарий
06.06.2024 12:18 Ответить
А уходокать це по якому? Поясніть українською. А коли не знаєш то збігай до школи та підучися
показать весь комментарий
06.06.2024 12:20 Ответить
не ментеляйся, ти вже занесений до множини "цензоровські граммнаці" ))
показать весь комментарий
06.06.2024 12:23 Ответить
А що таке "ментеляйся"? Хто ви?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:33 Ответить
слобожанський діалект ))
показать весь комментарий
06.06.2024 12:34 Ответить
А ти занесений до книги "не грамотні хохли".
показать весь комментарий
06.06.2024 14:53 Ответить
Чим Україна відповіла? Прямі збитки 14 млрд. баксів. А є ще й не прямі! Якщо не наносити адекватно пропорційних збитків кацапам ми програємо війну. У них теж є гідроелектростанції. Стосовно Каховської ГЕС то її відновлення якщо і має сенс взагалі, то лише після повної деокупації Криму - без цього водосховища забезпечення водою Криму технічно неможливе в принципі. В цьому році кримчани відчують наслідки знищення каховської ГЕ в повній мірі. Далі буде гірше.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:13 Ответить
а що в Дніпрі води немає що потрібно сховище те будувати?
водозабір можна зробити і без водосховища
показать весь комментарий
06.06.2024 12:26 Ответить
Більше того - проточну воду простіше очищати, ніж оте болотне лайно, яке утворюється у водосховищах-клоаках.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:30 Ответить
Ми запросто можемо обійтись без цього болота. Відродження "Великого Лугу" має значно більші перспективи.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:40 Ответить
А навіщо знов греблю гатити?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:15 Ответить
Щоб дєньоги пиляти.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:28 Ответить
О, тема розкрадання грошей продовжується не дивлячись ні на що.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:20 Ответить
"Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь, я тут ні до чого. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив" (с)
показать весь комментарий
06.06.2024 12:20 Ответить
После окончания войны а не деоккупации. Ишакеды и ракеты будут до последнего дня летать. Впрочем, зеленым любителям фантастики зайдет.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:22 Ответить
Освіта - фельшер + менеджмент(отака вища освіта).
Такий набудує.Він не уявляє,зчого складається гидростанция.МОЖЕ ПОРА у єкспертів цікавітися? Такий зараз час - ДИЛЕТАНТИ!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 12:23 Ответить
Узбагойтєсь, ***** - савейської власті та електрифікації вже нема, значить, і камунізьму вже не буде. Ті греблі на Дніпрі створювались для водяних перешкод у вигляді штучних водосховищ для перешкоджання наступу з заходу. Тепер у нас загроза з півночі та сходу, а отже ці перешкоди нам на#єр не всрались. Чи ви по Дніпру вирішили країну переділити?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:27 Ответить
Курочка в гнезде, яйцо в 3.14зде, а клоуны уже барыши от продажи цыплят считают.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:35 Ответить
Забудьте уже про Каховскую ГЕС. Думайте лучше как свободить Украину. Если не освободим Енергодар и ЗАЕС то будет писец.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:39 Ответить
даже если допустить что мы сможем освободить энергодар, довольно очевидно что росияне там вывезут всё что смогут (турбины, трансформаторы, и т.д.), а остальное подорвут. От станции останутся только заглушенные реакторы, и то не факт - скорее всего из них можно выгрузить топливо и распилить корпус. Так что будем без ЗАЭС в любом случае.
показать весь комментарий
06.06.2024 18:48 Ответить
Нащо?
Щоб знову занапастити землю?
Там вертається природа у свій первісний стан
показать весь комментарий
06.06.2024 12:48 Ответить
Шоб попіляти велики грощі на будівництві.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:53 Ответить
Без цих штучних боліт природі, та й людям буде тільки краще. Я пам'ятаю, що в кінці 60-х, та і до середини 70-х років, вода в Дніпрі не цвіла, на пляжах всі купалися, аж до вересня, хоча і побутової хімії тоді було у скидах набагато менше, ніж зараз, фосфати нищать все!
Наші предки пили воду прямо з річки, водилися осетрові, раків було, як у дурня фантиків я хлопчаком ловив відро раків за пару годин.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:50 Ответить
А згадайте яки були зими? Сніжні, морозні а не то шо потім стало - багнюка.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:52 Ответить
Если бы стратеги квартальные не лезли к военным которым пришлось освобождать Херсон вместо того что бы взять слабо укрепленный тогда Токмак то врывать дамбу не было бы никакого смысла,а на следующий год не гробить солдат на минных полях.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:50 Ответить
Питання- а на куя знов під воду родючи земли?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:50 Ответить
Зразу розберіться чи потрібні ці совкові геси, які лампочку іліча крутили та радіво в села давали.
Може, прибрати решту дамб, бо вони самі скоро розваляться. Бетон не вічний.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:51 Ответить
До речі КПД гідроелектростанцій невелике, а шкоди довкіллю більше, чим від АЕС!
показать весь комментарий
06.06.2024 12:53 Ответить
кпд гидрэлектроостанций 90%.атомных25%
показать весь комментарий
06.06.2024 17:59 Ответить
Всі хто будував , хоче , будувати , відновлювати гес на Дніпірі .

ВИ ВСІ КОНЧЕНІ БАРАНИ !
показать весь комментарий
06.06.2024 12:55 Ответить
Можна, але от чи треба? Цю ГЕС і водосховище критикували ще з часів совка, бо вона була не надто потужна (значно слабша за ДніпроГЕС), зате плодючих земель там затопили дуже багато і купу людей попереселяли!
показать весь комментарий
06.06.2024 13:01 Ответить
Знову ж, зараз ХХІ вік, нові технології, тих же вітряків чи сонячних станцій можна набудувати на осушених землях, за ті ж кошти, що і спорудження ГЕС, стільки, що по єфективності вони перевершать гідроелектростанцію, та і довкіллю не так шкідливо. А іермери хай застосовують капельний полив, а не мільони кубометрів води з Дніпра.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:10 Ответить
Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації, - Укргідроенерго Джерело:
ТА НАХ ВОНА ТРЕБА.

Щоб знову затопити знахідки доби козацтва ?

БУДУВАТИ ТРЕБА АЕС по всій Україні - ще три станції не завадить.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:44 Ответить
Можна, тільки навіщо Влада хвора на клептоманію і велике будівництво Це невиліковно
показать весь комментарий
06.06.2024 15:38 Ответить
Каскади ГЕС будувалися на Дніпрі, щоб забезпечити енергією металургійні комбінати Дніпропетровська і Запоріжжя, яких енергією сонця і вітру точно не забезпечиш! Але, де вони, ті металургійні комбінати...
показать весь комментарий
06.06.2024 15:47 Ответить
Ще дніпрогес розібрати і зробити туристичні маршрути....Судноплавство було потрібно коли не було автомобільної логістики...А гідростації повністю замінять атомки
показать весь комментарий
06.06.2024 15:55 Ответить
Метро вже побудували на Деміївській, але вам якби вкрасти, а що буде далі те вам не цікаво.
показать весь комментарий
06.06.2024 16:14 Ответить
Навіщо??? Хай буде Великий Луг.
показать весь комментарий
06.06.2024 16:39 Ответить
Хочу відразу всіх заспокояти--НІХТО ВЕЛИКИЙ ЛУГ ЗНИЩУВАТИ НЕ БУДЕ,бо це програма Зе з питання висадки 1 мільярда дерев!! Так що заспокойтесь!!
показать весь комментарий
06.06.2024 17:49 Ответить
Так там вже ліси ростуть - грунт добре підживився
показать весь комментарий
06.06.2024 18:16 Ответить
Задовбали вже відновлювати комуняцьку забаганку. Нема більше чого відбудовувати?
показать весь комментарий
06.06.2024 19:50 Ответить
Зе клоун ще хоче Мрію за 1 млрд дол. відбудувати, це не новина.
показать весь комментарий
10.06.2024 14:17 Ответить
цього пыдора відправити в сша, вчитися розбирати гес та відновляти русло за державною програмою, там вже розібрали десятки гребель.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:50 Ответить
Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації, - Укргідроенерго Джерело:

ХРЄН ТОБІ, А НЕ РОЗПИЛ НА БУДІВНИЦТВІ

В ідеалі всі ГЕС на Дніпровському каскаді треба прибрати і зайнятися будівництвом АЕС в Україні.
Навіть у кацапів не вистачить клепки бити по АЕС, бо відповідь Заходу буде митєва.
показать весь комментарий
10.06.2024 14:16 Ответить
 
 