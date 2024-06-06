Каховскую ГЭС можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации, - Укргідроенерго

Разрушенную россиянами Каховскую гидроэлектростанцию можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укргідроенерго", об этом заявил гендиректор Игорь Сирота.

"По предварительным расчетам восстановить станцию возможно за 6-7 лет, но перед этим, как я уже отмечал, нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные сооружения и конструктивы Каховского гидроузла", - заявил Игорь Сирота.

По его словам, уже потом можно приступить к непосредственному восстановлению станции. Гендиректор отметил, что сейчас трудно сказать, какой будет станция после деоккупации, поскольку "пока без экспертизы мы не знаем, насколько там критическая ситуация с самими конструктивами и размыванием дна".

Подрыв Каховской ГЭС

Год назад, утром 6 июня 2023 года рашисты подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины, Украина потеряла 35-40% запасов пресной воды.

Сумма ущерба, нанесенного Украине подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляет почти $14 млрд.

По подсчетам правительство Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб на почти $14 миллиардов. В частности, прямые убытки, причиненные инфраструктуре и активам, составили $2,79 млрд, а размер косвенных убытков превышает $11 млрд.