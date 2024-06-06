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Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації, - Укргідроенерго

гес,каховська

Зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго", про це заявив гендиректор Ігор Сирота.

За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла", - заявив Ігор Сирота.

За його словами, вже потім можна приступити до безпосередньої відбудови станції. Гендиректор наголосив, що наразі важко сказати, якою буде станція після деокупації, оскільки "наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна".

Підрив Каховської ГЕС

Рік тому, зранку 6 червня 2023 року рашисти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини, Україна втратила 35-40% запасів прісної води.

Сума збитків, завданих Україні підривом окупантами Каховської ГЕС, становить майже $14 млрд.

За підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.

Автор: 

Укргідроенерго (343) Сирота Ігор (22) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+52
Та йдіть накуй, імбіцили - там вже Великий Луг відновлюється, купа тварин і тисячі гектарів молодих лісів. Кому ваше совкове лайно потрібно буде після війни та ще й за нереальні гроші.
Так ніби після війни не буде ні рашки ні ракет у неї. Тварям аби пиляти.
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06.06.2024 12:03
+33
Там Природа відновлюэться повним ходом, не торкайтесь, бо вас за це порішать.
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06.06.2024 12:09
+26
Це невиправні дурні.
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06.06.2024 12:02
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А у цих аби вкрасти...
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06.06.2024 12:01 Відповісти
Менше чим 1/100 площі під сонячні панелі перекриває з головою потужність ГЕС.
Я розумію, що ГЕС покриває пікові навантаження, але якщо враховувати історичні реліквії
та благодатні землі, що затопило водосховище - та як мінімум має бути обговорення проблеми науковцями та прийняття оптимального рішення для країни з цього питання (а не відомчі інтереси з "вбухування" величезних коштів в екологічну прірву)
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06.06.2024 13:00 Відповісти
А з Сонцем вже домовилися, щоб не ховалося за хмари?
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06.06.2024 14:13 Відповісти
Це невиправні дурні.
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06.06.2024 12:02 Відповісти
Та йдіть накуй, імбіцили - там вже Великий Луг відновлюється, купа тварин і тисячі гектарів молодих лісів. Кому ваше совкове лайно потрібно буде після війни та ще й за нереальні гроші.
Так ніби після війни не буде ні рашки ні ракет у неї. Тварям аби пиляти.
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06.06.2024 12:03 Відповісти
..якщо так само, як було, по-совєцкі-варварські, то - нахуа?
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06.06.2024 12:04 Відповісти
Там Природа відновлюэться повним ходом, не торкайтесь, бо вас за це порішать.
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06.06.2024 12:09 Відповісти
Досить буде перейматися доступними речами та проблемами.
Решту відкладіть.
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06.06.2024 12:11 Відповісти
ага. і уходокать все по новой за "заветами дорогих іллічєй та віссаріоновічєй". правда, вони по любому там все поділять, промиють протоки земснарядами, намиють гектари земель під свої хатинки й все на них заасфальтірують
https://www.youtube.com/watch?v=MLtEaea7TRA
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06.06.2024 12:11 Відповісти
Асфальтувати будуть а от асфальтірувати навряд бо не розумію шо це таке асфальтірувати
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06.06.2024 12:15 Відповісти
Асфальтірувати це по якому, по молдавськи чи по китайськи?
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06.06.2024 12:18 Відповісти
На хохольський. Як не кацаплячий суржик так англійський, якась манька спаскудити українську мову.
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06.06.2024 14:51 Відповісти
Поматюкаємось?
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08.06.2024 21:52 Відповісти
а це тест на відлов граммнаці )))
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06.06.2024 12:18 Відповісти
А уходокать це по якому? Поясніть українською. А коли не знаєш то збігай до школи та підучися
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06.06.2024 12:20 Відповісти
не ментеляйся, ти вже занесений до множини "цензоровські граммнаці" ))
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06.06.2024 12:23 Відповісти
А що таке "ментеляйся"? Хто ви?
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06.06.2024 12:33 Відповісти
слобожанський діалект ))
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06.06.2024 12:34 Відповісти
А ти занесений до книги "не грамотні хохли".
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06.06.2024 14:53 Відповісти
Чим Україна відповіла? Прямі збитки 14 млрд. баксів. А є ще й не прямі! Якщо не наносити адекватно пропорційних збитків кацапам ми програємо війну. У них теж є гідроелектростанції. Стосовно Каховської ГЕС то її відновлення якщо і має сенс взагалі, то лише після повної деокупації Криму - без цього водосховища забезпечення водою Криму технічно неможливе в принципі. В цьому році кримчани відчують наслідки знищення каховської ГЕ в повній мірі. Далі буде гірше.
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06.06.2024 12:13 Відповісти
а що в Дніпрі води немає що потрібно сховище те будувати?
водозабір можна зробити і без водосховища
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06.06.2024 12:26 Відповісти
Більше того - проточну воду простіше очищати, ніж оте болотне лайно, яке утворюється у водосховищах-клоаках.
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06.06.2024 12:30 Відповісти
Ми запросто можемо обійтись без цього болота. Відродження "Великого Лугу" має значно більші перспективи.
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06.06.2024 12:40 Відповісти
А навіщо знов греблю гатити?
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06.06.2024 12:15 Відповісти
Щоб дєньоги пиляти.
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06.06.2024 12:28 Відповісти
О, тема розкрадання грошей продовжується не дивлячись ні на що.
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06.06.2024 12:20 Відповісти
"Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь, я тут ні до чого. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив" (с)
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06.06.2024 12:20 Відповісти
После окончания войны а не деоккупации. Ишакеды и ракеты будут до последнего дня летать. Впрочем, зеленым любителям фантастики зайдет.
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06.06.2024 12:22 Відповісти
Освіта - фельшер + менеджмент(отака вища освіта).
Такий набудує.Він не уявляє,зчого складається гидростанция.МОЖЕ ПОРА у єкспертів цікавітися? Такий зараз час - ДИЛЕТАНТИ!!!
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06.06.2024 12:23 Відповісти
Узбагойтєсь, ***** - савейської власті та електрифікації вже нема, значить, і камунізьму вже не буде. Ті греблі на Дніпрі створювались для водяних перешкод у вигляді штучних водосховищ для перешкоджання наступу з заходу. Тепер у нас загроза з півночі та сходу, а отже ці перешкоди нам на#єр не всрались. Чи ви по Дніпру вирішили країну переділити?
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06.06.2024 12:27 Відповісти
Курочка в гнезде, яйцо в 3.14зде, а клоуны уже барыши от продажи цыплят считают.
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06.06.2024 12:35 Відповісти
Забудьте уже про Каховскую ГЕС. Думайте лучше как свободить Украину. Если не освободим Енергодар и ЗАЕС то будет писец.
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06.06.2024 12:39 Відповісти
даже если допустить что мы сможем освободить энергодар, довольно очевидно что росияне там вывезут всё что смогут (турбины, трансформаторы, и т.д.), а остальное подорвут. От станции останутся только заглушенные реакторы, и то не факт - скорее всего из них можно выгрузить топливо и распилить корпус. Так что будем без ЗАЭС в любом случае.
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06.06.2024 18:48 Відповісти
Нащо?
Щоб знову занапастити землю?
Там вертається природа у свій первісний стан
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06.06.2024 12:48 Відповісти
Шоб попіляти велики грощі на будівництві.
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06.06.2024 12:53 Відповісти
Без цих штучних боліт природі, та й людям буде тільки краще. Я пам'ятаю, що в кінці 60-х, та і до середини 70-х років, вода в Дніпрі не цвіла, на пляжах всі купалися, аж до вересня, хоча і побутової хімії тоді було у скидах набагато менше, ніж зараз, фосфати нищать все!
Наші предки пили воду прямо з річки, водилися осетрові, раків було, як у дурня фантиків я хлопчаком ловив відро раків за пару годин.
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06.06.2024 12:50 Відповісти
А згадайте яки були зими? Сніжні, морозні а не то шо потім стало - багнюка.
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06.06.2024 12:52 Відповісти
Если бы стратеги квартальные не лезли к военным которым пришлось освобождать Херсон вместо того что бы взять слабо укрепленный тогда Токмак то врывать дамбу не было бы никакого смысла,а на следующий год не гробить солдат на минных полях.
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06.06.2024 12:50 Відповісти
Питання- а на куя знов під воду родючи земли?
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06.06.2024 12:50 Відповісти
Зразу розберіться чи потрібні ці совкові геси, які лампочку іліча крутили та радіво в села давали.
Може, прибрати решту дамб, бо вони самі скоро розваляться. Бетон не вічний.
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06.06.2024 12:51 Відповісти
До речі КПД гідроелектростанцій невелике, а шкоди довкіллю більше, чим від АЕС!
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06.06.2024 12:53 Відповісти
кпд гидрэлектроостанций 90%.атомных25%
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06.06.2024 17:59 Відповісти
Всі хто будував , хоче , будувати , відновлювати гес на Дніпірі .

ВИ ВСІ КОНЧЕНІ БАРАНИ !
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06.06.2024 12:55 Відповісти
Можна, але от чи треба? Цю ГЕС і водосховище критикували ще з часів совка, бо вона була не надто потужна (значно слабша за ДніпроГЕС), зате плодючих земель там затопили дуже багато і купу людей попереселяли!
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06.06.2024 13:01 Відповісти
Знову ж, зараз ХХІ вік, нові технології, тих же вітряків чи сонячних станцій можна набудувати на осушених землях, за ті ж кошти, що і спорудження ГЕС, стільки, що по єфективності вони перевершать гідроелектростанцію, та і довкіллю не так шкідливо. А іермери хай застосовують капельний полив, а не мільони кубометрів води з Дніпра.
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06.06.2024 13:10 Відповісти
Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації, - Укргідроенерго Джерело:
ТА НАХ ВОНА ТРЕБА.

Щоб знову затопити знахідки доби козацтва ?

БУДУВАТИ ТРЕБА АЕС по всій Україні - ще три станції не завадить.
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06.06.2024 14:44 Відповісти
Можна, тільки навіщо Влада хвора на клептоманію і велике будівництво Це невиліковно
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06.06.2024 15:38 Відповісти
Каскади ГЕС будувалися на Дніпрі, щоб забезпечити енергією металургійні комбінати Дніпропетровська і Запоріжжя, яких енергією сонця і вітру точно не забезпечиш! Але, де вони, ті металургійні комбінати...
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06.06.2024 15:47 Відповісти
Ще дніпрогес розібрати і зробити туристичні маршрути....Судноплавство було потрібно коли не було автомобільної логістики...А гідростації повністю замінять атомки
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06.06.2024 15:55 Відповісти
Метро вже побудували на Деміївській, але вам якби вкрасти, а що буде далі те вам не цікаво.
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06.06.2024 16:14 Відповісти
Навіщо??? Хай буде Великий Луг.
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06.06.2024 16:39 Відповісти
Хочу відразу всіх заспокояти--НІХТО ВЕЛИКИЙ ЛУГ ЗНИЩУВАТИ НЕ БУДЕ,бо це програма Зе з питання висадки 1 мільярда дерев!! Так що заспокойтесь!!
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06.06.2024 17:49 Відповісти
Так там вже ліси ростуть - грунт добре підживився
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06.06.2024 18:16 Відповісти
Задовбали вже відновлювати комуняцьку забаганку. Нема більше чого відбудовувати?
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06.06.2024 19:50 Відповісти
Зе клоун ще хоче Мрію за 1 млрд дол. відбудувати, це не новина.
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10.06.2024 14:17 Відповісти
цього пыдора відправити в сша, вчитися розбирати гес та відновляти русло за державною програмою, там вже розібрали десятки гребель.
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06.06.2024 23:50 Відповісти
Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації, - Укргідроенерго Джерело:

ХРЄН ТОБІ, А НЕ РОЗПИЛ НА БУДІВНИЦТВІ

В ідеалі всі ГЕС на Дніпровському каскаді треба прибрати і зайнятися будівництвом АЕС в Україні.
Навіть у кацапів не вистачить клепки бити по АЕС, бо відповідь Заходу буде митєва.
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10.06.2024 14:16 Відповісти
 
 