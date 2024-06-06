Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації, - Укргідроенерго
Зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго", про це заявив гендиректор Ігор Сирота.
За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла", - заявив Ігор Сирота.
За його словами, вже потім можна приступити до безпосередньої відбудови станції. Гендиректор наголосив, що наразі важко сказати, якою буде станція після деокупації, оскільки "наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна".
Підрив Каховської ГЕС
Рік тому, зранку 6 червня 2023 року рашисти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції.
Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини, Україна втратила 35-40% запасів прісної води.
Сума збитків, завданих Україні підривом окупантами Каховської ГЕС, становить майже $14 млрд.
За підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.
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Я розумію, що ГЕС покриває пікові навантаження, але якщо враховувати історичні реліквії
та благодатні землі, що затопило водосховище - та як мінімум має бути обговорення проблеми науковцями та прийняття оптимального рішення для країни з цього питання (а не відомчі інтереси з "вбухування" величезних коштів в екологічну прірву)
Так ніби після війни не буде ні рашки ні ракет у неї. Тварям аби пиляти.
Решту відкладіть.
https://www.youtube.com/watch?v=MLtEaea7TRA
водозабір можна зробити і без водосховища
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь, я тут ні до чого. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив" (с)
Такий набудує.Він не уявляє,зчого складається гидростанция.МОЖЕ ПОРА у єкспертів цікавітися? Такий зараз час - ДИЛЕТАНТИ!!!
Щоб знову занапастити землю?
Там вертається природа у свій первісний стан
Наші предки пили воду прямо з річки, водилися осетрові, раків було, як у дурня фантиків я хлопчаком ловив відро раків за пару годин.
Може, прибрати решту дамб, бо вони самі скоро розваляться. Бетон не вічний.
ВИ ВСІ КОНЧЕНІ БАРАНИ !
ТА НАХ ВОНА ТРЕБА.
Щоб знову затопити знахідки доби козацтва ?
БУДУВАТИ ТРЕБА АЕС по всій Україні - ще три станції не завадить.
ХРЄН ТОБІ, А НЕ РОЗПИЛ НА БУДІВНИЦТВІ
В ідеалі всі ГЕС на Дніпровському каскаді треба прибрати і зайнятися будівництвом АЕС в Україні.
Навіть у кацапів не вистачить клепки бити по АЕС, бо відповідь Заходу буде митєва.