Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації, - Укргідроенерго

Зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго", про це заявив гендиректор Ігор Сирота.

За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла", - заявив Ігор Сирота.

За його словами, вже потім можна приступити до безпосередньої відбудови станції. Гендиректор наголосив, що наразі важко сказати, якою буде станція після деокупації, оскільки "наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна".

Підрив Каховської ГЕС

Рік тому, зранку 6 червня 2023 року рашисти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини, Україна втратила 35-40% запасів прісної води.

Сума збитків, завданих Україні підривом окупантами Каховської ГЕС, становить майже $14 млрд.

За підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.