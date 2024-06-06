ВР разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны, РЭБы и боеприпасы для нужд ВСУ
Верховная Рада приняла в целом законопроект №11144 о возможности Госспецсвязи временно, на время военного положения, осуществлять закупку дронов, РЭБов, боеприпасов, используемых с дронами, для нужд Сил обороны.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
За законопроект проголосовали 275 нардепов.
"Это временная мера. Будет до момента, пока Минобороны не построит инфраструктуру для того, чтобы взять на себя (агентство по закупкам) эту функцию", - сказал Железняк.
Принятый законопроект теперь официально позволяет Госспецсвязи во время военного положения:
- закупать БПЛА, средства РЭБ и боеприпасы для собственных нужд, ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и других силовых структур;
- организовывать обеспечение этими средствами вышеупомянутых структур по представленным заказам.
Топ комментарии
+11 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий06.06.2024 12:25
+8 Slava Holt
показать весь комментарий06.06.2024 12:20
+4 Марина Нєчаєва 330e7c02
показать весь комментарий06.06.2024 12:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
У "Держспецзв язку" сидить якась єрмаківська мразь 100%
Ви крім першого абзацу нижче не читали??
1) вести бізнес державним службовцям і чиновникам ще однієї державної структури (безконтрольно, бо ж будуть забезпечувати і себе, і СБУ, і т.п.);
2) наша мудра ВР "державницьки" відреагувала на інформацію Укроборонпрому, про готовність втричі збільшити власне виробництво дронів різного типу але ВІДСУТНІ КОШТИ:
а) кошти ВРУ знайшла;
б) направила ці кошти НЕ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, а на закупівлі...
Ганьба депутатам, які ухвалили означений закон!