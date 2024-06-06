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ВР (27371) законопроект (3202) Госспецсвязь (171) дроны (3553) Железняк Ярослав (407)

ВР разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны, РЭБы и боеприпасы для нужд ВСУ

Держспецзв'язку купуватиме дрони й РЕБи для Сил оборони

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11144 о возможности Госспецсвязи временно, на время военного положения, осуществлять закупку дронов, РЭБов, боеприпасов, используемых с дронами, для нужд Сил обороны.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За законопроект проголосовали 275 нардепов.

"Это временная мера. Будет до момента, пока Минобороны не построит инфраструктуру для того, чтобы взять на себя (агентство по закупкам) эту функцию", - сказал Железняк.

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Принятый законопроект теперь официально позволяет Госспецсвязи во время военного положения:

  • закупать БПЛА, средства РЭБ и боеприпасы для собственных нужд, ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и других силовых структур;
  • организовывать обеспечение этими средствами вышеупомянутых структур по представленным заказам.
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Топ комментарии
+11
Один раз в цій конторі вже розікрали гроші на дрони, але висновків ніхто не робить...Може ще і обслуговування F-16 на них повісити...
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06.06.2024 12:25
+8
А ця структура яким боком до закупівель? В них інші задачі і їх повно чи будуть бюджет пиляти...
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06.06.2024 12:20
+4
Тобто, МО в себе ще структуру створять?? Щоб кінців зовсім не можна було знайти??
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06.06.2024 12:31
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ця структура яким боком до закупівель? В них інші задачі і їх повно чи будуть бюджет пиляти...
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06.06.2024 12:20 Ответить
Держдепу США треба пам'ятник поставити за те, що терплять цю мерзоту
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06.06.2024 13:30 Ответить
Чудні діла твої, Господи. У спецзв'язку є інфраструктура для закупівлі зброї, а у Міноборони - немає. Гроші хто зна коли їм виділили, а дозвіл тільки тепер надали. Це вже не тупість, це шкідництво.
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06.06.2024 15:10 Ответить
Один раз в цій конторі вже розікрали гроші на дрони, але висновків ніхто не робить...Може ще і обслуговування F-16 на них повісити...
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06.06.2024 12:25 Ответить
Так. Вже крали. Сподобалось. Тепер другий раз ніби першого не було.
У "Держспецзв язку" сидить якась єрмаківська мразь 100%
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06.06.2024 13:03 Ответить
А де вона не сидить, та мразь?
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06.06.2024 15:11 Ответить
Тобто, МО в себе ще структуру створять?? Щоб кінців зовсім не можна було знайти??
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06.06.2024 12:31 Ответить
Держспецзв'язок до МО України не має відношення, це окрема структура, яка повинна займатись безпекою зв'язку, безпекою державних реєстріа та кібербезпекою, захистом від дос атак і блокуванням ворожих сайтів. Завдань в них ну дуже багато але до дронів, снарядів і закупівель в інтересах МО ви НІЯКОГО відношення не повинні мати. Напевно керівник того Держспецзв'язку дружбан Єрмака і той йому грошей вкрасти дає...
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06.06.2024 12:39 Ответить
Я прекрасно знаю, чим займається Держспецзв'язок.

Ви крім першого абзацу нижче не читали??
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06.06.2024 13:44 Ответить
Якщо знаєте, то до чого тут згадка про МО? Скоріше офіс включить МО до ДСЗ, а не навпаки....
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06.06.2024 14:00 Ответить
Ви й в моєму пості другу фразу не прочитали, що ж про всю статтю казати..
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06.06.2024 15:13 Ответить
Не розмінюйтеся на дріб'язок - дозвольте одразу всі бюджетні закупівлі робити ОПі.
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06.06.2024 12:33 Ответить
Саме так, там є Шурма, якому потрібні гроші для брата на окуповані сонячні електростанції.
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06.06.2024 12:42 Ответить
Та й Зєрмаку потрібні гроші для лобіювання своїх інтересів у всьому світові. Послідовні учні свого Баті - х...йла.
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06.06.2024 15:16 Ответить
очманіти.. а нічого що саме цій б...ській структурі передали кошти, вилучені в громад, саме на закупівлю дронів.. десь 600 млрд чи щось таке.. минулого року.. а тільки зараз їм дали дозвіл дрони купувати?
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06.06.2024 12:33 Ответить
Яка різниця за допомогою якої структури розкрадати кошти?
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06.06.2024 12:34 Ответить
Різниця є для керівників цих структур - щоб всім вистачило.
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06.06.2024 15:18 Ответить
А чому не Мінрегіон? Вони вже на Великому будівництві розікрали бюджет, то знають як це робиться. Люди, так сказати, заслужені, мають право на першість.
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06.06.2024 12:39 Ответить
Можна на мінкіно чи як його. Там вся квартально-єрмаківська 3.14*добратія сидить.
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06.06.2024 13:25 Ответить
А що, МО не може без "інфраструктури" нічого придбати, треба постійно ділитися з ОП?
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06.06.2024 12:40 Ответить
Отже, узаконено:
1) вести бізнес державним службовцям і чиновникам ще однієї державної структури (безконтрольно, бо ж будуть забезпечувати і себе, і СБУ, і т.п.);
2) наша мудра ВР "державницьки" відреагувала на інформацію Укроборонпрому, про готовність втричі збільшити власне виробництво дронів різного типу але ВІДСУТНІ КОШТИ:
а) кошти ВРУ знайшла;
б) направила ці кошти НЕ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, а на закупівлі...

Ганьба депутатам, які ухвалили означений закон!
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06.06.2024 12:54 Ответить
 
 