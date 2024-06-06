ВР дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони, РЕБи та боєприпаси для потреб ЗСУ
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11144 щодо можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів, які використовують із дронами, для потреб Сил оборони.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
За законопроєкт проголосували 275 нардепів.
"Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію", - пояснив Железняк.
Ухвалений законопроєкт тепер офіційно дозволяє Держспецзв’язку під час воєнного стану:
- закуповувати БПЛА, засоби РЕБ та боєприпаси для власних потреб, ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших силових структур;
- організовувати забезпечення цими засобами вищезазначених структур за поданими замовленнями.
Топ коментарі
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар06.06.2024 12:25
+8 Slava Holt
показати весь коментар06.06.2024 12:20
+4 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар06.06.2024 12:31
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У "Держспецзв язку" сидить якась єрмаківська мразь 100%
Ви крім першого абзацу нижче не читали??
1) вести бізнес державним службовцям і чиновникам ще однієї державної структури (безконтрольно, бо ж будуть забезпечувати і себе, і СБУ, і т.п.);
2) наша мудра ВР "державницьки" відреагувала на інформацію Укроборонпрому, про готовність втричі збільшити власне виробництво дронів різного типу але ВІДСУТНІ КОШТИ:
а) кошти ВРУ знайшла;
б) направила ці кошти НЕ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, а на закупівлі...
Ганьба депутатам, які ухвалили означений закон!