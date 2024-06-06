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Новини
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ВР дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони, РЕБи та боєприпаси для потреб ЗСУ

Держспецзв'язку купуватиме дрони й РЕБи для Сил оборони

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11144 щодо можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів, які використовують із дронами, для потреб Сил оборони.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За законопроєкт проголосували 275 нардепів.

"Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію", - пояснив Железняк.

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Ухвалений законопроєкт тепер офіційно дозволяє Держспецзв’язку під час воєнного стану:

  • закуповувати БПЛА, засоби РЕБ та боєприпаси для власних потреб, ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших силових структур;
  • організовувати забезпечення цими засобами вищезазначених структур за поданими замовленнями.

Автор: 

ВР (14976) законопроєкт (3591) Держспецзв’язок (351) дрони (4714) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+11
Один раз в цій конторі вже розікрали гроші на дрони, але висновків ніхто не робить...Може ще і обслуговування F-16 на них повісити...
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06.06.2024 12:25
+8
А ця структура яким боком до закупівель? В них інші задачі і їх повно чи будуть бюджет пиляти...
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06.06.2024 12:20
+4
Тобто, МО в себе ще структуру створять?? Щоб кінців зовсім не можна було знайти??
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06.06.2024 12:31
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А ця структура яким боком до закупівель? В них інші задачі і їх повно чи будуть бюджет пиляти...
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06.06.2024 12:20 Відповісти
Держдепу США треба пам'ятник поставити за те, що терплять цю мерзоту
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06.06.2024 13:30 Відповісти
Чудні діла твої, Господи. У спецзв'язку є інфраструктура для закупівлі зброї, а у Міноборони - немає. Гроші хто зна коли їм виділили, а дозвіл тільки тепер надали. Це вже не тупість, це шкідництво.
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06.06.2024 15:10 Відповісти
Один раз в цій конторі вже розікрали гроші на дрони, але висновків ніхто не робить...Може ще і обслуговування F-16 на них повісити...
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06.06.2024 12:25 Відповісти
Так. Вже крали. Сподобалось. Тепер другий раз ніби першого не було.
У "Держспецзв язку" сидить якась єрмаківська мразь 100%
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06.06.2024 13:03 Відповісти
А де вона не сидить, та мразь?
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06.06.2024 15:11 Відповісти
Тобто, МО в себе ще структуру створять?? Щоб кінців зовсім не можна було знайти??
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06.06.2024 12:31 Відповісти
Держспецзв'язок до МО України не має відношення, це окрема структура, яка повинна займатись безпекою зв'язку, безпекою державних реєстріа та кібербезпекою, захистом від дос атак і блокуванням ворожих сайтів. Завдань в них ну дуже багато але до дронів, снарядів і закупівель в інтересах МО ви НІЯКОГО відношення не повинні мати. Напевно керівник того Держспецзв'язку дружбан Єрмака і той йому грошей вкрасти дає...
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06.06.2024 12:39 Відповісти
Я прекрасно знаю, чим займається Держспецзв'язок.

Ви крім першого абзацу нижче не читали??
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06.06.2024 13:44 Відповісти
Якщо знаєте, то до чого тут згадка про МО? Скоріше офіс включить МО до ДСЗ, а не навпаки....
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06.06.2024 14:00 Відповісти
Ви й в моєму пості другу фразу не прочитали, що ж про всю статтю казати..
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06.06.2024 15:13 Відповісти
Не розмінюйтеся на дріб'язок - дозвольте одразу всі бюджетні закупівлі робити ОПі.
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06.06.2024 12:33 Відповісти
Саме так, там є Шурма, якому потрібні гроші для брата на окуповані сонячні електростанції.
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06.06.2024 12:42 Відповісти
Та й Зєрмаку потрібні гроші для лобіювання своїх інтересів у всьому світові. Послідовні учні свого Баті - х...йла.
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06.06.2024 15:16 Відповісти
очманіти.. а нічого що саме цій б...ській структурі передали кошти, вилучені в громад, саме на закупівлю дронів.. десь 600 млрд чи щось таке.. минулого року.. а тільки зараз їм дали дозвіл дрони купувати?
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06.06.2024 12:33 Відповісти
Яка різниця за допомогою якої структури розкрадати кошти?
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06.06.2024 12:34 Відповісти
Різниця є для керівників цих структур - щоб всім вистачило.
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06.06.2024 15:18 Відповісти
А чому не Мінрегіон? Вони вже на Великому будівництві розікрали бюджет, то знають як це робиться. Люди, так сказати, заслужені, мають право на першість.
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06.06.2024 12:39 Відповісти
Можна на мінкіно чи як його. Там вся квартально-єрмаківська 3.14*добратія сидить.
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06.06.2024 13:25 Відповісти
А що, МО не може без "інфраструктури" нічого придбати, треба постійно ділитися з ОП?
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06.06.2024 12:40 Відповісти
Отже, узаконено:
1) вести бізнес державним службовцям і чиновникам ще однієї державної структури (безконтрольно, бо ж будуть забезпечувати і себе, і СБУ, і т.п.);
2) наша мудра ВР "державницьки" відреагувала на інформацію Укроборонпрому, про готовність втричі збільшити власне виробництво дронів різного типу але ВІДСУТНІ КОШТИ:
а) кошти ВРУ знайшла;
б) направила ці кошти НЕ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, а на закупівлі...

Ганьба депутатам, які ухвалили означений закон!
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06.06.2024 12:54 Відповісти
 
 