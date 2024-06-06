ВР дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони, РЕБи та боєприпаси для потреб ЗСУ

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11144 щодо можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів, які використовують із дронами, для потреб Сил оборони.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За законопроєкт проголосували 275 нардепів.

"Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію", - пояснив Железняк.

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Ухвалений законопроєкт тепер офіційно дозволяє Держспецзв’язку під час воєнного стану: