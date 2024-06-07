За сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. Больше всего российских атак отражено на Покровском направлении, - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 73 боевых столкновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар с применением двух ракет и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами, применили 477 дронов-камикадзе. Враг совершил почти 2734 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытается вытеснить наши подразделения, нанося интенсивное огневое воздействие. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении российские оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к нашим позициям в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника отражены Силами обороны.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Тернов и Мясожаровки. Потерь территорий и позиций не допущено.

На Северском направлении враг пять раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Успеха не имел. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении активность российских захватчиков ограничилась пятью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещеевки и Калиновки успешно отражены нашими защитниками. Ситуация напряженная, продолжается бой в районе Калиновки.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки Первой, Сокола, Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Новопокровского и Прогресса. Сейчас 22 атаки врага отбиты, шесть боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах Парасковиевки и Красногоровки. Успеха не имели. Ситуация под контролем Сил обороны.

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Обстановка на Юге

Девять раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Времовском направлении в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по врагу

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по четырем районам сосредоточения личного состава, одному району скопления вооружения и военной техники, одному средству ПВО и одному РЛС оккупантов.

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