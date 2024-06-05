Общие боевые потери РФ с начала войны - около 513 700 человек (+1280 за сутки), 7806 танков, 13 385 артсистем, 15 036 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 513 700 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 513 700 (+1280) человек,

танков - 7806 (+12) единиц,

боевых бронированных машин - 15 036 (+16) единиц,

артиллерийских систем - 13 385 (+40) единиц,

РСЗО - 1092 (+0) единицы,

средств ППО - 830 (+3) единиц,

самолетов - 357 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 805 (+39) единиц,

крылатых ракет - 2270 (+2) единиц,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 18 297 (+69) единиц,

специальной техники - 2223 (+12) единицы.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.