Общие боевые потери РФ с начала войны - около 513 700 человек (+1280 за сутки), 7806 танков, 13 385 артсистем, 15 036 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 513 700 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 513 700 (+1280) человек,
танков - 7806 (+12) единиц,
боевых бронированных машин - 15 036 (+16) единиц,
артиллерийских систем - 13 385 (+40) единиц,
РСЗО - 1092 (+0) единицы,
средств ППО - 830 (+3) единиц,
самолетов - 357 (+0) единиц,
вертолетов - 326 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 805 (+39) единиц,
крылатых ракет - 2270 (+2) единиц,
кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 18 297 (+69) единиц,
специальной техники - 2223 (+12) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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І що таке спеціальна техніка? Рєб, радари?
152!! одиниці техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 40, броня 28, логістика 69!
Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 513 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.