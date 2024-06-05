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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 513 700 человек (+1280 за сутки), 7806 танков, 13 385 артсистем, 15 036 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 513 700 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 513 700 (+1280) человек,

танков - 7806 (+12) единиц,

боевых бронированных машин - 15 036 (+16) единиц,

артиллерийских систем - 13 385 (+40) единиц,

РСЗО - 1092 (+0) единицы,

средств ППО - 830 (+3) единиц,

самолетов - 357 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 805 (+39) единиц,

крылатых ракет - 2270 (+2) единиц,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 18 297 (+69) единиц,

специальной техники - 2223 (+12) единицы.

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Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19249) Генштаб ВС (6284) ликвидация (3544) уничтожение (6938) техника (1736)


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Топ комментарии
+22
@ "Станом на 4 червня Харків уже другий день не обстрілюють із С-300. Це має конкретні причини: у НАТО дали дозвіл ЗСУ завдавати ударів західними ракетами та іншим озброєнням по РФ. "ЗСУ просто взяли та знищили їх деякі установки", - пояснив депутат Харківської облради Олександр Скорик в ефірі "Київ 24"."
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05.06.2024 07:45
+17
П'ятнацять одиниць ППО за чотири доби, не пригадую щоб щось було подібне. Ну і правильно, наші Ф-16 і Гріфіни мають літати не озираючись.
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05.06.2024 08:00
+15
Минув 3755 день москальсько-української війни.
152!! одиниці техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 40, броня 28, логістика 69!
Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 513 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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05.06.2024 08:47
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@ "Станом на 4 червня Харків уже другий день не обстрілюють із С-300. Це має конкретні причини: у НАТО дали дозвіл ЗСУ завдавати ударів західними ракетами та іншим озброєнням по РФ. "ЗСУ просто взяли та знищили їх деякі установки", - пояснив депутат Харківської облради Олександр Скорик в ефірі "Київ 24"."
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05.06.2024 07:45 Ответить
П'ятнацять одиниць ППО за чотири доби, не пригадую щоб щось було подібне. Ну і правильно, наші Ф-16 і Гріфіни мають літати не озираючись.
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05.06.2024 08:00 Ответить
А ппо це завжди щось цікаве, на колесах або ще як, чи може бути просто якійсь окоп зі стрілою?
І що таке спеціальна техніка? Рєб, радари?
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05.06.2024 08:12 Ответить
розмінувачі, екскаватори, мтлб, заряджаючі машини для смерчів, ураганів, інша інж.муть.
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05.06.2024 08:50 Ответить
А ще різноманітні радіорелєйки, вузли зв'язку, командні кунги, дизельні станції, засоби розвідки (різні там Муроми, Зоопарки, Аістьонки ...) та все що коштовне, але не можна віднести до іншої категорії ...
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05.06.2024 09:00 Ответить
командні пункти(в т.ч.управління вогнем).так звичайно
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05.06.2024 09:02 Ответить
Різноманітні ПЗРК та ЗУ в данному випадку не враховуються. Тобто починають враховувати з ППО ближньої дії таких як Стріла-10, Шилка, Тунгуска, Панцирь і вище ... При цьому С-60 враховують як звичайну арту.
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05.06.2024 08:55 Ответить
Минув 3755 день москальсько-української війни.
152!! одиниці техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 40, броня 28, логістика 69!
Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 513 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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05.06.2024 08:47 Ответить
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05.06.2024 08:51 Ответить
якось набридла Адигея...
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05.06.2024 09:16 Ответить
народ просить як у дєдоваєвалов...20млн
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05.06.2024 09:20 Ответить
ну это весь их мобрезерв...
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05.06.2024 11:51 Ответить
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05.06.2024 12:26 Ответить
до слёз...!!!
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05.06.2024 16:02 Ответить
 
 