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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 513 700 осіб (+1280 за добу), 7806 танків, 13 385 артсистем, 15 036 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 513 700 російських окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 513700 (+1280) осіб,

танків - 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,

артилерійських систем - 13385 (+40) од,

РСЗВ - 1092 (+0) од,

засоби ППО - 830 (+3) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),

крилаті ракети - 2270 (+2),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,

спеціальна техніка - 2223 (+12)

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Втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17419) Генштаб ЗС (6593) ліквідація (3934) знищення (7262) техніка (1826)


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Топ коментарі
+22
@ "Станом на 4 червня Харків уже другий день не обстрілюють із С-300. Це має конкретні причини: у НАТО дали дозвіл ЗСУ завдавати ударів західними ракетами та іншим озброєнням по РФ. "ЗСУ просто взяли та знищили їх деякі установки", - пояснив депутат Харківської облради Олександр Скорик в ефірі "Київ 24"."
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05.06.2024 07:45
+17
П'ятнацять одиниць ППО за чотири доби, не пригадую щоб щось було подібне. Ну і правильно, наші Ф-16 і Гріфіни мають літати не озираючись.
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05.06.2024 08:00
+15
Минув 3755 день москальсько-української війни.
152!! одиниці техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 40, броня 28, логістика 69!
Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 513 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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05.06.2024 08:47
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@ "Станом на 4 червня Харків уже другий день не обстрілюють із С-300. Це має конкретні причини: у НАТО дали дозвіл ЗСУ завдавати ударів західними ракетами та іншим озброєнням по РФ. "ЗСУ просто взяли та знищили їх деякі установки", - пояснив депутат Харківської облради Олександр Скорик в ефірі "Київ 24"."
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05.06.2024 07:45 Відповісти
П'ятнацять одиниць ППО за чотири доби, не пригадую щоб щось було подібне. Ну і правильно, наші Ф-16 і Гріфіни мають літати не озираючись.
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05.06.2024 08:00 Відповісти
А ппо це завжди щось цікаве, на колесах або ще як, чи може бути просто якійсь окоп зі стрілою?
І що таке спеціальна техніка? Рєб, радари?
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05.06.2024 08:12 Відповісти
розмінувачі, екскаватори, мтлб, заряджаючі машини для смерчів, ураганів, інша інж.муть.
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05.06.2024 08:50 Відповісти
А ще різноманітні радіорелєйки, вузли зв'язку, командні кунги, дизельні станції, засоби розвідки (різні там Муроми, Зоопарки, Аістьонки ...) та все що коштовне, але не можна віднести до іншої категорії ...
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05.06.2024 09:00 Відповісти
командні пункти(в т.ч.управління вогнем).так звичайно
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05.06.2024 09:02 Відповісти
Різноманітні ПЗРК та ЗУ в данному випадку не враховуються. Тобто починають враховувати з ППО ближньої дії таких як Стріла-10, Шилка, Тунгуска, Панцирь і вище ... При цьому С-60 враховують як звичайну арту.
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05.06.2024 08:55 Відповісти
Минув 3755 день москальсько-української війни.
152!! одиниці техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 40, броня 28, логістика 69!
Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 513 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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05.06.2024 08:47 Відповісти
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05.06.2024 08:51 Відповісти
якось набридла Адигея...
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05.06.2024 09:16 Відповісти
народ просить як у дєдоваєвалов...20млн
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05.06.2024 09:20 Відповісти
ну это весь их мобрезерв...
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05.06.2024 11:51 Відповісти
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05.06.2024 12:26 Відповісти
до слёз...!!!
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05.06.2024 16:02 Відповісти
 
 