Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 513 700 осіб (+1280 за добу), 7806 танків, 13 385 артсистем, 15 036 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 513 700 російських окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 513700 (+1280) осіб,

танків - 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,

артилерійських систем - 13385 (+40) од,

РСЗВ - 1092 (+0) од,

засоби ППО - 830 (+3) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),

крилаті ракети - 2270 (+2),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,

спеціальна техніка - 2223 (+12)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського Т-72, що їхав на Харків. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.