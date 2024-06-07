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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124) уничтожение (6222)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 516 080 человек (+1080 за сутки), 7834 танка, 13 497 артсистем, 15 096 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 516 080 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 516080 (+1080) человек,
  • танков - 7834 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин - 15096 (+20) ед.,
  • артиллерийских систем - 13497 (+64) ед.,
  • РСЗО - 1095 (+0) ед.,
  • средства ППО - 833 (+2) ед.,
  • самолетов - 357 (+0) ед.,
  • вертолетов - 326 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10886 (+40),
  • крылатые ракеты - 2270 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+1) ед.,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18416 (+56) ед.,
  • специальная техника - 2238 (+8).

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Втрати росіян за добу
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Топ комментарии
+11
О, ще одно корито рашистське заібаш..., вибачаюсь, задвухсотили. Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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07.06.2024 08:24
+11
Арта! Дуже добре
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07.06.2024 08:46
+9
Танки засумували, корита взбадьорились.
Наземка перша травнева тисяча і 59 тисяч з початку війни.
ББМ 4 тис ствольна арта 5 тисяч з початку року.
Чумардоси схаменіться, бо такими темпами до вівторка в Рязань не попадемо.
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07.06.2024 08:33
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Касаби відпирають портки
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07.06.2024 08:22 Ответить
О, ще одно корито рашистське заібаш..., вибачаюсь, задвухсотили. Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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07.06.2024 08:24 Ответить
Танки засумували, корита взбадьорились.
Наземка перша травнева тисяча і 59 тисяч з початку війни.
ББМ 4 тис ствольна арта 5 тисяч з початку року.
Чумардоси схаменіться, бо такими темпами до вівторка в Рязань не попадемо.
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07.06.2024 08:33 Ответить
А так - "спасательное буксирное судно", вже не стидаєшся
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07.06.2024 08:52 Ответить
Буксири - серце флоту. Якби ЗСУ мало змогу обирати "захерачити всі буксири чи захерачити всі десантні катери" - щось мені підказує, що ні секунди не вагаючись обрали би "захерачити всі буксири".
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07.06.2024 10:50 Ответить
Арта! Дуже добре
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07.06.2024 08:46 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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07.06.2024 09:44 Ответить
Немає танків на фронті в кацапів? Батальйони і роти ударних БПАК переключилися на арту! Ну, я сподіваюсь, що "немає танків" і що "переключились на арту".
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07.06.2024 10:54 Ответить
 
 