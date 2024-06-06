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Новости Война
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армия РФ (18001) уничтожение (6222) Донецкая область (8728) артиллерия (617) дроны (3553)

Уничтожение вражеской техники и методическая ликвидация оккупантов вблизи села Урожайное на Донетчине

Украинские воины отбили попытку оккупантов штурмовать позиции вблизи села Урожайное на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя бойцов с захватчиками опубликована в соцсетях. Боестолкновение произошло ночью и снято камерой БПЛА. Последние кадры сделаны уже днем. Оператор дрона заметил тяжелораненого одноногого оккупанта и сбросил рядом с ним боеприпас, который через мгновение взорвался.

"Потрясающее видео уничтожения российской бронетехники возле села Урожайное Донецкой области. Неудачный штурм завершился для оккупантов методичным уничтожением пехоты, оставшейся без прикрытия и шансов на спасение. Последние кадры здесь особенно впечатляют", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский оккупант умирает на украинской земле после сбрасывания с дрона. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
Ну от навіщо цей добрий дрон закобзоніл кацапа? Воно вже і так конало без ноги та з нулем шансів на порятунок! Стерво помучилось би, а люди пораділи, та і ********* пригодився б якійсь іншій падлюці...
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06.06.2024 16:23
+9
тому що воїни на нулі більш гуманніші , ніж в тилу
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06.06.2024 16:26
+9
То не безпілотник, то Санта подарунок приніс).
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06.06.2024 16:26
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Ну от навіщо цей добрий дрон закобзоніл кацапа? Воно вже і так конало без ноги та з нулем шансів на порятунок! Стерво помучилось би, а люди пораділи, та і ********* пригодився б якійсь іншій падлюці...
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06.06.2024 16:23 Ответить
тому що воїни на нулі більш гуманніші , ніж в тилу
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06.06.2024 16:26 Ответить
А ********** не треба берегти???
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06.06.2024 16:27 Ответить
Пора бы уже знать, что дрон не возвращается с заряженным боеприпасом.
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07.06.2024 03:02 Ответить
То не безпілотник, то Санта подарунок приніс).
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06.06.2024 16:26 Ответить
+ может в воспитательных целях, когда на боярышник просить будет, земляки задумаются....
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06.06.2024 19:26 Ответить
Хм, хитрый какой дрончик, подлетел, положил шо-то цилиндрическое под самую пыку и смылся, а оно ка-а-ак ипонёт...
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06.06.2024 16:39 Ответить
Мені теж дуже сподобалось.
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06.06.2024 16:42 Ответить
У фіналі відео какЦап думає - о, дєдушка маароз падарунок мнє пріньос, 3,14дарас гарбатіьй.
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06.06.2024 16:47 Ответить
Пад йолку - и на утренник накабздона!
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06.06.2024 16:52 Ответить
На 0:40 ДЗ розлетілося чи мангал?
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06.06.2024 16:54 Ответить
здорово на ходу поцілили бмп
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06.06.2024 16:59 Ответить
В кінці нормально бутилку братушці підкинули щоб спрага не мучила на концерті у кобзона…
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06.06.2024 17:07 Ответить
Знищення тарганів-убивць
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06.06.2024 17:15 Ответить
Лайк за економне добивання, всі вони мають здохнути.
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06.06.2024 17:55 Ответить
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06.06.2024 20:25 Ответить
Зійшов на рашистів, Благодатний вогонь!,з Мирної України!!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
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06.06.2024 23:02 Ответить
Щира подяка нашим воїнам ,
просто молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.06.2024 23:06 Ответить
Все-таки, путин в этот раз не обманул иностранных журналистов, потери только санитарные.
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07.06.2024 09:02 Ответить
шикарна кінцівка кінострічка +35
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07.06.2024 13:14 Ответить
 
 